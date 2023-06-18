توفي فجأة.. سبب وفاة الأمير طلال بن فهد في أمريكا وموعد جنازته

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وطن – أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم، الأحد، وفاة الأمير “طلال بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود” خارج المملكة العربية السعودية.

سبب وفاة الأمير طلال بن فهد

وجاء في بيان من الديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن الصلاة على الأمير طلال بن فهد ستتم، يوم غد الاثنين، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

#الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير طلال بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود خارج المملكة، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الاثنين الموافق 1 / 12 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.https://t.co/dDHkpf9qpS#واس pic.twitter.com/GhfwDxgwTj — واس الأخبار الملكية (@spagov) June 18, 2023

وبينما يزال سبب وفاة الأمير طلال غامض ولم يشير بيان الديوان له، أشارت بعض التقارير إلى أن سبب الوفاة جاء إثر أزمة صحية ألمت به خلال تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية وأدت إلى وفاته.

انتقل الى رحمة الله في #هيوسن في الولايات المتحدة الامريكية الامير/ #طلال_بن_فهد_بن_محمد ال عبدالرحمن آل سعود. بعد معاناة من المرض لعدة سنوات. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنه ويجعل ما اصابه تكفير لذنوبه ويعوضه ربي بالفردوس الاعلى.@M7ammadAF @alsaud1ksa pic.twitter.com/JMAhHKfi4N — د. حزام بن سعود السبيعي (@DrHuzam) June 15, 2023

وانتشرت العشرات من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تطالب بالدعاء بالرحمة والمغفرة للميت الأمير طلال بن فهد ولأهله ومحبيه بالصبر والسلوان.

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وقال حساب الأميرة فهدة بنت فهد ال سعودي على “تويتر”، انا لله وانا اليه راجعون، انتقل الي رحمة الله الأمير طلال بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود.. نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله مع النبيين والصديقين والشهداء في جنات الفردوس يارب”.

انا لله وانا اليه راجعون

انتقل الي رحمة الله الامير طلال بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله مع النبيين والصديقين والشهداء في جنات الفردوس يارب — فهده بنت فهد ال سعود (@Fahdafahadk) June 16, 2023

نعي واسع للأمير طلال بن فهد

فيما نعا الأمير “نايف عبدالعزيز السديري” الأمير الراحل قائلاً: “إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجركم ورحم الله الأمير الفقيد طلال بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود واسكنه فسيح جناته”.

انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجركم ورحم الله الأمير الفقيد طلال بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود واسكنه فسيح جناته — ﻟ̲ الامــير نايف عبدالعزيزالسديري (@badrngihts1111) June 16, 2023

بدوره قال حساب الأمير “محمد عبد الرحمن” على “تويتر“، “انا لله وانا اليه راجعون إنتقل الى رحمة الله مساء هذا اليوم في الولايات المتحدة الاميركية الامير طلال بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن يرحمه الله.”

وتابع:”أحر التعازي للأسرة المالكة الكريمة ولأسرة الفقيد ولكافة أسرة آل محمد بن عبدالرحمن في الفقيد غفر الله له وأسكن روحه الجنة”.

انا لله وانا اليه راجعون

إنتقل الى رحمة الله مساء هذا اليوم في الولايات المتحدة الاميركية صاحب السمو الامير طلال بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن يرحمه الله ،

احر التعازي للأسرة المالكة الكريمه ولاسرة الفقيد ولكافة اسرة آل محمد بن عبدالرحمن في الفقيد غفر الله له وأسكن روحه الجنة pic.twitter.com/qwYAZYnJRU — Al_mohammad_1 الامير محمد بن عبدالرحمن ( المصطفق ) (@M7ammadAF) June 15, 2023

من هو الأمير الراحل طلال بن فهد؟

ويعد الأمير طلال بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود، أحد أفراد الأسرة المالكة وضمن الشخصيات البارزة في السعودية.

نشأ الأمير طلال بن فهد وترعرع في محافظة المزاحمية بالمملكة العربية السعودية، وتولى العديد من المناصب بصفته سياسياً بالإضافة إلى كونه رجل أعمال متخصص في المجال الاستثماري.

والده الأمير فهد بن محمد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود ولد عام (1335هـ/1916م) وهو الابن الثاني للأمير محمد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، الذي شارك مع عمه الملك عبد العزيز في جميع المعارك وهو شقيق خالد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود.

ووالدته هي سارة بنت سعد بن هويدي، والتي أنجب منها والده الأمير فهد بن محمد أيضا كل من: خالد، تركي، عبد الله، نوف، والعنود.

وانتقل الأمير الراحل طلال بن فهد منذ سنوات إلى مدينة هيوسن الأمريكية ليعيش هناك زاهداً بالمناصب والحياة الملكية.