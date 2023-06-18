الأحد, يونيو 18, 2023
الرئيسيةالهدهدتوفي فجأة.. سبب وفاة الأمير طلال بن فهد في أمريكا وموعد جنازته
الهدهد

توفي فجأة.. سبب وفاة الأمير طلال بن فهد في أمريكا وموعد جنازته

الديوان الملكي أعلن وفاة الأمير طلال بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود خارج المملكة

كتب خالد الأحمد
الأمير طلال بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود
الأمير طلال بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود
- Advertisement -

وطن – أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم، الأحد، وفاة الأمير “طلال بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود” خارج المملكة العربية السعودية.

سبب وفاة الأمير طلال بن فهد

وجاء في بيان من الديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن الصلاة على الأمير طلال بن فهد ستتم، يوم غد الاثنين، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

وبينما يزال سبب وفاة الأمير طلال غامض ولم يشير بيان الديوان له، أشارت بعض التقارير إلى أن سبب الوفاة جاء إثر أزمة صحية ألمت به خلال تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية وأدت إلى وفاته.

وانتشرت العشرات من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تطالب بالدعاء بالرحمة والمغفرة للميت الأمير طلال بن فهد ولأهله ومحبيه بالصبر والسلوان.

- Advertisement -

وقال حساب الأميرة فهدة بنت فهد ال سعودي على “تويتر”، انا لله وانا اليه راجعون، انتقل الي رحمة الله الأمير طلال بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود.. نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله مع النبيين والصديقين والشهداء في جنات الفردوس يارب”.

نعي واسع للأمير طلال بن فهد

فيما نعا الأمير “نايف عبدالعزيز السديري” الأمير الراحل قائلاً: “إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجركم ورحم الله الأمير الفقيد طلال بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود واسكنه فسيح جناته”.

بدوره قال حساب الأمير “محمد عبد الرحمن” على “تويتر“، “انا لله وانا اليه راجعون إنتقل الى رحمة الله مساء هذا اليوم في الولايات المتحدة الاميركية الامير طلال بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن يرحمه الله.”

وتابع:”أحر التعازي للأسرة المالكة الكريمة ولأسرة الفقيد ولكافة أسرة آل محمد بن عبدالرحمن في الفقيد غفر الله له وأسكن روحه الجنة”.

من هو الأمير الراحل طلال بن فهد؟

ويعد الأمير طلال بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود، أحد أفراد الأسرة المالكة وضمن الشخصيات البارزة في السعودية.

نشأ الأمير طلال بن فهد وترعرع في محافظة المزاحمية بالمملكة العربية السعودية، وتولى العديد من المناصب بصفته سياسياً بالإضافة إلى كونه رجل أعمال متخصص في المجال الاستثماري.

والده الأمير فهد بن محمد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود ولد عام (1335هـ/1916م) وهو الابن الثاني للأمير محمد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، الذي شارك مع عمه الملك عبد العزيز في جميع المعارك وهو شقيق خالد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود.

ووالدته هي سارة بنت سعد بن هويدي، والتي أنجب منها والده الأمير فهد بن محمد أيضا كل من: خالد، تركي، عبد الله، نوف، والعنود.

وانتقل الأمير الراحل طلال بن فهد منذ سنوات إلى مدينة هيوسن الأمريكية ليعيش هناك زاهداً بالمناصب والحياة الملكية.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

اقرأ أيضاً

الهدهد

تصريحات وزير خارجية عمان التي أثارت ضجة.. ماذا قال عن التطبيع وسوريا والسعودية؟

تقارير

مستقبل القطاع غير النفطي في دول الخليج.. تقرير يفجر مفاجآت مثيرة

تقارير

“العربية” كلمة السر.. خفايا التيار الإماراتي في السعودية لخدمة أجندة ابن زايد

الهدهد

سحل وجلد بالعقال.. فيديو اعتداء الطلاب على معلم يقلب السعودية

الهدهد

بعد منقبة أبها.. فيديو رقص إباحي لـ سعودية في حفلات الترفيه يثير جدلا

الهدهد

افتخار الساجواني: أكل “العوال والتمور” وراء تخلف العمانيين والسعوديين (فيديو)

الهدهد

تصريح صادم لزوجة الرئيس الإيراني تزامنا مع استعادة العلاقات مع السعودية (فيديو)

حياتنا

أحمد سعد يتعرض لموقف محرج في السعودية.. والسبب محمد منير! (فيديو)

الهدهد

محمد باخطيب.. غضب في السعودية بعد تداول أنباء عن اعتقاله وتغريدة تثير جدلا

الهدهد

ميدل إيست آي: ماكرون المنافق احتسى النبيذ مع ابن سلمان القاتل والطاغية

الهدهد

بلومبيرغ: السعودية والإمارات تنفقان الملايين في أوروبا لتلميع الأسد

الهدهد

زيارة محمد بن سلمان إلى فرنسا.. العفو الدولية تدعو ماكرون لإنقاذ 7 سعوديين يواجهون الإعدام

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

منتج بألوان علم المثليين يثير حفيظة العمانيين (شاهد)

ما صافي ثروة الشيخ منصور بن زايد؟! .. رقم فلكي

فعل مُخجل لوزير التجارة العراقي يتسبب بفضيحة له (فيديو)

لماذا بدت ميغان ماركل مكتئبة وحزينة؟! (شاهد)

لماذا تحبنا الكلاب؟.. إجابات مذهلة كشفها العلم الحديث

قد تُغضب ابن سلمان.. صورة نادرة لـ جمال خاشقجي نشرها ابنه صلاح

مع اقتراب الصيف.. إليك هذه الحيل لإبعاد الذباب عن المنزل

بكاميرا مصور كويتي.. لقطة مبهرة من عُمان تتصدر حساب أبل الرسمي

ماذا يحدث حقًا عندما لا تقوم بإغلاق هاتفك الخلوي على متن طائرة؟

7 علامات مفاجئة لمرض صمام القلب

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC