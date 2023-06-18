تصريحات وزير خارجية عمان التي أثارت ضجة.. ماذا قال عن التطبيع وسوريا والسعودية؟

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وطن- تواصل سلطنة عمان، لعب دورها الدبلوماسي الساعي لحل الأزمات في المنطقة، وقد أدلى وزير خارجيتها سيد بدر البوسعيدي، بتصريحات مهمة جذبت الأهمية، وسُلِّطت عليها الكثير من الأضواء.

تحدث وزير الخارجية العُماني سيد بدر البوسعيدي، لموقع المونيتور، عن التواصل الأمريكي مع سوريا بشأن قضية الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس، وتطرق الحديث أيضًا إلى علاقات الدولة الخليجية مع الصين وإسرائيل، وجهود السلام في اليمن ودورها الطويل كوسيط إقليمي.

وقال البوسعيدي: “حيادنا ليس سلبيًا. إنه بنّاء وإيجابي واستباقي”، وأضاف: “نتمسك حقًا بمبدأ كيف نخلق بيئة مستدامة من السلام والأمن والاستقرار حتى تزدهر شعوبنا وأجيالنا”.

محادثات الرهائن بين الولايات المتحدة وسوريا

في أبريل الماضي، تم الحديث عن أن مسؤولين أمريكيين وسوريين التقوا في العاصمة العمانية مسقط لمناقشة قضية تايس ، الصحفي المستقل الذي اختفى منذ أكثر من عقد من الزمن لتغطية الحرب الأهلية في سوريا.

ولم يؤكد البوسعيدي أن بلاده استضافت مثل هذه المحادثات ، لكنه قال إنه تم تبادل الرسائل بين واشنطن ودمشق “جزئيًا” بمساعدة عمان.

وقال البوسعيدي: “نعلم على الأقل أن هناك رسائل تتأرجح ذهابًا وإيابًا.. لا أستطيع أن أخبرك أنهم أقرب إلى إيجاد مخرج بعد. لكن العملية بدأت ، وآمل أن تستمر”.

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وأقرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، سابقًا، بتورطها المباشر مع السوريين بشأن تايس، وسبق أن تحدثت الإدارة مع دمشق حول مجد كمالماز ، وهو مواطن أمريكي آخر يعتقد أن الحكومة السورية قد احتجزته.

وقال البوسعيدي: “نأمل أن نرى سوريا مندمجة بالكامل في المجتمع الدولي.. وهناك أسئلة تتعلق بأشخاص معينين ، تتعلق بجوانب معينة تحتاج إلى إنهاء”.

علاقات “مفتوحة” على إسرائيل

بينما تعمل إدارة بايدن على توسيع اتفاقية إبراهيم، أشار البوسعيدي إلى أن إنشاء دولة فلسطينية سيكون شرطًا أساسيًا لعمان لإقامة علاقات كاملة مع إسرائيل.

تحافظ عمان وإسرائيل على علاقات هادئة وغير رسمية، وفي مؤشر على تحسن العلاقات ، التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع السلطان الراحل قابوس في مسقط في أكتوبر 2018 ، وهي أول زيارة من نوعها لزعيم إسرائيلي منذ 20 عامًا.

في فبراير ، اتبعت عُمان المملكة العربية السعودية في فتح مجالها الجوي لجميع شركات الطيران ، بما في ذلك إسرائيل.

قال البوسعيدي: “نحن منفتحون على علاقة مع إسرائيل ، ولكن ليس على حساب تجاهل أو غلق الباب أمام الفلسطينيين.. أي علاقة كاملة مع إسرائيل تحتاج أيضًا إلى أن تقابل بالتوازي مع اتفاق كامل والتعهد بالعلاقة والاعتراف بدولة فلسطين”.

كان يُعتقد في السابق، أن الدولة الخليجية هي التالية في ترتيب تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقد أشادت سلطنة عمان بانضمام البحرين والإمارات العربية المتحدة والمغرب إلى اتفاقات إبراهيم.

وبعد أيام من إعلان الصفقة الإماراتية الإسرائيلية في أغسطس 2020 ، تحدث وزير الخارجية العماني آنذاك يوسف بن علوي عبر الهاتف مع نظيره الإسرائيلي حول “الحاجة إلى تقوية العلاقات”.

لكن قبول إسرائيل الإقليمي تباطأ بسبب وصول حكومة ائتلافية يمينية برئاسة نتنياهو ، يتبنى أعضاؤها وجهات نظر متشددة ضد الفلسطينيين.

وقال البوسعيدي إن عمان مستعدة للمساعدة في عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية: “عندما يكون المزاج والاستعداد موجودين في المعسكر الإسرائيلي، وهو أمر لا نراه للأسف في الوقت الحالي”.

ثقة في الالتزام الأمني ​​الأمريكي

قال البوسعيدي إن عمان تعتبر الصين “شريكا وليس منافسا” ضد الولايات المتحدة.

وفي سعيها لتنويع اقتصاداتها المعتمدة على النفط ، تقترب عُمان ودول الخليج الأخرى من الصين في وقت تركز فيه الولايات المتحدة على تركيزها الاستراتيجي نحو آسيا وأوروبا الشرقية.

تضاعفت التجارة بين بكين ودول مجلس التعاون الخليجي بين عامي 2010 و 2021 ، وفقًا لمركز الأبحاث في لندن ، Asia House.

وتستثمر الصين ، التي لا تزال السوق الرئيسية للخام العماني ، المليارات لتطوير منطقة صناعية في ميناء الدقم ذي الموقع الاستراتيجي في جنوب شرق عمان.

وبرزت الصين أيضًا كوسيط دبلوماسي في المنطقة. وفي مارس، ساعدت في التقارب بين السعودية وإيران عبر خط النهاية. وردا على سؤال حول السياسة الأمنية الأمريكية في الخليج، قال البوسعيدي إنه واثق من مشاركة الولايات المتحدة والتزامها باستقرار أمن المنطقة.

وأضاف: “نحن أيضًا أصدقاء على قدم المساواة مع الهند والصين وروسيا في هذا الصدد.. نحاول حقًا إنشاء مجموعة متوازنة جدًا من العلاقات”.

محادثات الحوثي مع السعودية في اليمن

وصف وزير الخارجية العماني المحادثات المباشرة بين المسؤولين السعوديين والحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، في وقت سابق من هذا العام بأنها خطوة أولى في إنهاء الصراع الطويل الأمد في البلاد.

عما التي لها حدود مع اليمن وتستضيف مسؤولين حوثيين في مسقط ، سهلت بهدوء الإفراج عن السجناء وإجراء محادثات أوسع لإنهاء الحرب، وانضم وفد عماني إلى سفير المملكة العربية السعودية في اليمن محمد الجابر في محادثات أبريل في صنعاء.

قال البوسعيدي: “أعتقد أنها الخطوة الأولى لأنه حتى وقت قريب ، لم يكن هناك أي حوار موثوق به بين أي لاعبين رئيسيين في اليمن.. تقييمنا هو أنهم يعملون الآن على طرائق كيفية المضي قدمًا في هذه العملية التي ستساعدهم على [اكتساب] ثقة وثقة أفضل.”

تطبيع مع الأسد

البوسعيدي متفائل بأن المشاركة المتجددة مع سوريا يمكن أن تساعد في مواجهة تحديات البلاد ، بما في ذلك محنة اللاجئين وتهريب المخدرات عبر حدودها.

لم تقطع عمان علاقاتها مع الحكومة السورية وصوتت الشهر الماضي لاستعادة عضويتها في جامعة الدول العربية ، بعد أكثر من عقد من طرد سوريا بسبب قمعها الدموي للمتظاهرين.

وقال البوسعيدي إن عودة سوريا إلى الهيئة ستمكّنها من معالجة هذه القضايا، وتلبية بعض متطلبات سوريا للشفاء وإعادة البناء والمصالحة.

وأضاف: “هذا ما دفعنا وبقية العرب في النهاية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات ومحاولة إيجاد صفقة، وإيجاد طريقة أفضل للخروج من هذه الأزمة يومًا ما – وهو طريق طويل لنقطعه”.

واعترف البوسعيدي، بالشكوك الغربية في أن رئيس النظام السوري بشار الأسد سيكون على استعداد لتقديم أي تنازلات مقابل إعادة تأهيله العالمي .

لكنه أشار إلى مجموعة الاتصال الوزارية التابعة لجامعة الدول العربية باعتبارها مكانًا لـ”تمكين الحكومة السورية من الوفاء ببعض الأمور التي تمثل الشواغل الرئيسية”.

الولايات المتحدة وإيران تقتربان من صفقة أسرى محتملة

أكد البوسعيدي أن إيران والولايات المتحدة “اقتربتا” من إتمام صفقة الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين في طهران، وقال – عن اتفاق سجناء محتمل: “أستطيع أن أقول إنهم قريبون.. ربما تكون هذه مسألة فنية.”

عمان ، التي عملت كقناة خلفية للاتفاق النووي لعام 2015 ، كانت مؤخرًا مكانًا لإجراء محادثات غير مباشرة بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين ، وفقًا لعدة مصادر مطلعة على هذا الجهد.

ولم يؤكد البوسعيدي تورط مسقط، لكنه قال إن بلاده عرضت بحسن نية، مكاتبها لمساعدة الجانبين، سواء كان ذلك هنا أو في أي مكان آخر.