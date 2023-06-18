الأحد, يونيو 18, 2023
الرئيسيةالهدهدبكاميرا مصور كويتي.. لقطة مبهرة من عُمان تتصدر حساب أبل الرسمي
الهدهد

بكاميرا مصور كويتي.. لقطة مبهرة من عُمان تتصدر حساب أبل الرسمي

شركة أبل العالمية شاركت الصورة من ولاية آدم العمانية عبر حسابها الرسمي بانستغرام والذي يتابعه أكثر من 30 مليون شخص حول العالم

كتب فهمي الورغمي
ولاية آدم العمانية
ولاية آدم هي إحدى الولايات السياحية في سلطنة عمان وتقع في محافظة الداخلية
- Advertisement -

وطن- في إطار سلسلة “ShotoniPhone” التي تعرض أعمال المصورين العرب والعالميين، نشر الحساب الرسمي لشركة آبل على إنستغرام صورة رائعة من ولاية آدم العمانية التقطها المصور الكويتي عبد الله الشايجي.

شركة آبل تحتفي بولاية آدم العمانية

وتُظهر الصورة جمال المناظر الطبيعية في هذه المنطقة، حيث تتجانس الألوان والضوء بشكل مذهل.

وتبرز إحدى الصور أحد الرجال العمانيين وهو يرتدي الثوب العماني الملون والمعروف باسم “دشداشة”، ويزين زيه بالعقال التقليدي والخنجر العماني الأصيل، حيث الفخامة والتفاصيل الدقيقة للزي التقليدي العماني، الذي يعكس عراقة التراث والفخر الوطني، حسب ما نشر على حساب شركة أبل العالمية على “انستغرام“.

وعكست صورة ثانية جوانب أخرى من الزي التقليدي العماني، حيث يظهر عدد من الرجال العمانيين وهم يرتدون الثوب الرجالي التقليدي، ويتزينون بالعمامة التقليدية والإكسسوارات التراثية.

ولاية آدم العمانية
شركة أبل تحتفل بالثقافة في ولاية آدم العمانية

تبرز الألوان الزاهية والتفاصيل الفريدة في الزي التقليدي، مما يعكس غنى التراث العماني وتنوعه.

ولاية آدم العمانية
صور ولاية آدم العمانية من تصوير المصور الكويتي عبد الله الشايجي

 

View this post on Instagram

 

A post shared by apple (@apple)

- Advertisement -

ويهدف عبد الله الشايجي من خلال أعماله، إلى نشر ثقافة التصوير بالهاتف المحمول، وإلى إظهار جوانب مختلفة من حياته ومحيطه.

وعلى حدّ تعبير العمانيين على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً مع الصور، تجسّد هذه الصور تراث عمان الغني والجميل، وتعكس روح الانتماء والفخر بالثقافة العمانية التقليدية.

كما تذكرنا هذه الصور بأهمية الحفاظ على التراث وتُمتعنا بتفاصيله الرائعة التي تعكس جمالية الثقافة العمانية وتاريخها العريق، على رأي كثيرين في السلطنة.

السياحة في ولاية آدم العمانية

ولاية آدم هي إحدى الولايات السياحية في سلطنة عمان، تقع في محافظة الداخلية، وتتميز بطبيعتها الخلابة وتاريخها العريق. ولاية آدم تضم العديد من المعالم السياحية التي تجذب الزوار من داخل وخارج السلطنة، منها:

– قلعة آدم: تعتبر قلعة آدم أحد أهم المواقع التاريخية في ولاية آدم، حيث تم بناؤها في القرن الثامن عشر الميلادي، وتحتوي على مجموعة من الأبراج والأسوار والغرف والمجالس. كما تضم قلعة آدم متحفاً يعرض مجموعة من التحف والأدوات التراثية التي تعكس حياة أهالي المنطقة في الماضي.

– وادي آدم: يعتبر وادي آدم أحد أجمل الأودية في سلطنة عمان، حيث يتخلله نهر ينبع من جبال الحجر، ويشكل مجموعة من الشلالات والبرك المائية. يمكن للزوار الاستمتاع بالسباحة والتنزه في وادي آدم، أو ممارسة رياضة المشي على طول الوادي، أو التخييم في أحد المواقع المخصصة لذلك.

– حديقة آدم: تقع حديقة آدم في مركز الولاية، وتعتبر مكاناً مثالياً للترفيه والاستجمام للأسر والأطفال. تضم حديقة آدم مساحات خضراء واسعة، وأشجار نخيل ووروداً، وألعاباً مائية وأرضية، وكذلك مطاعم وكافتيريات تقدم مأكولات شهية.

– سوق آدم: يقع سوق آدم في قلب الولاية، وهو سوق شعبي يضم العديد من المحلات التجارية التي تبيع منتجات مختلفة، منها الملابس والأحذية والإكسسوارات، وكذلك المنتجات الزراعية والحرفية. يستقطب سوق آدم الزوار بأجوائه الحيوية والصاخبة، وبأسعاره المناسبة لجميع الفئات.

ولاية آدم هي خيار رائع للسائح الذي يبحث عن التنوع والثراء في رحلته، حيث تجمع بين التاريخ والطبيعة والثقافة، بالإضافة إلى كرم أهلها وضيافتهم.

المصدرانستغرام + تويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

الهدهد

تصريحات وزير خارجية عمان التي أثارت ضجة.. ماذا قال عن التطبيع وسوريا والسعودية؟

الهدهد

افتخار الساجواني: أكل “العوال والتمور” وراء تخلف العمانيين والسعوديين (فيديو)

الهدهد

والدة طفل عماني اكتشف ثغرة أمنية بأحد البنوك تخرج عن صمتها وتحذر

الهدهد

حفيدة ممثل سلطان عمان الشخصي الشيخ فهد بن محمود آل سعيد تتزين بالثوب الفلسطيني (شاهد)

الهدهد

هل يضرب إعصار بيبارجوي سلطنة عمان؟.. الأرصاد العمانية تحسم الجدل

الهدهد

مشهد مخيف للسماء وفزع الطيور.. إعصار بيبارجوي يثير رعب الباكستانيين

الهدهد

وزير الخارجية العُماني يكشف عن قرب توصل إيران والولايات المتحدة لاتفاق حول أمر هام!

الهدهد

“بيبارجوي” يضرب.. مشهد يحبس الأنفاس من أحد شواطئ عُمان (فيديو)

الهدهد

لماذا دعت عُمان مواطنيها لعدم قتل الثعابين “قدر الإمكان”؟ (شاهد)

الهدهد

عُماني يبكي الحضور بما فعله مع والدته في حفل التخرج من الجامعة

الهدهد

بحضور نجله ذي يزن.. شاهد ما فعله سلطان عُمان مع حاكم رأس الخيمة

الهدهد

“اختبار العربي” وشكاوى جماعية في سلطنة عمان تفجر الجدل.. ما القصة؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

قد تُغضب ابن سلمان.. صورة نادرة لـ جمال خاشقجي نشرها ابنه صلاح

مع اقتراب الصيف.. إليك هذه الحيل لإبعاد الذباب عن المنزل

ماذا يحدث حقًا عندما لا تقوم بإغلاق هاتفك الخلوي على متن طائرة؟

7 علامات مفاجئة لمرض صمام القلب

بعد تعاقد مع بيلينغهام .. ريال مدريد يقترب من إتمام صفقة من العيار الثقيل

“ضابط في الحي الراقي”.. أدلة جديدة على تورط الإمارات في تغذية الصراع بالسودان

قد تكون خطيرة.. طبيب يكشف 8 أسباب صحية تجعلك تشعر بالتعب طوال الوقت

بعد فاجعة الغردقة.. قرش يرعب المصطافين في شاطئ إسباني ومفاجأة صادمة حدثت (فيديو)

مصرع فتاة بمدينة إسرائيلية يثير جدلا بسبب أدلة ظهرت على صدرها.. ما القصة؟

فيديو مؤلم لجلد مسلمين في الهند بسبب دفاعهم عن مسجد تهدمه السلطات

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC