بكاميرا مصور كويتي.. لقطة مبهرة من عُمان تتصدر حساب أبل الرسمي

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وطن- في إطار سلسلة “ShotoniPhone” التي تعرض أعمال المصورين العرب والعالميين، نشر الحساب الرسمي لشركة آبل على إنستغرام صورة رائعة من ولاية آدم العمانية التقطها المصور الكويتي عبد الله الشايجي.

شركة آبل تحتفي بولاية آدم العمانية

وتُظهر الصورة جمال المناظر الطبيعية في هذه المنطقة، حيث تتجانس الألوان والضوء بشكل مذهل.

وتبرز إحدى الصور أحد الرجال العمانيين وهو يرتدي الثوب العماني الملون والمعروف باسم “دشداشة”، ويزين زيه بالعقال التقليدي والخنجر العماني الأصيل، حيث الفخامة والتفاصيل الدقيقة للزي التقليدي العماني، الذي يعكس عراقة التراث والفخر الوطني، حسب ما نشر على حساب شركة أبل العالمية على “انستغرام“.

View this post on Instagram A post shared by Abdullah Alshayji | عبدالله الشايجي (@shaijieee)

وعكست صورة ثانية جوانب أخرى من الزي التقليدي العماني، حيث يظهر عدد من الرجال العمانيين وهم يرتدون الثوب الرجالي التقليدي، ويتزينون بالعمامة التقليدية والإكسسوارات التراثية.

تبرز الألوان الزاهية والتفاصيل الفريدة في الزي التقليدي، مما يعكس غنى التراث العماني وتنوعه.

View this post on Instagram A post shared by apple (@apple)

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ويهدف عبد الله الشايجي من خلال أعماله، إلى نشر ثقافة التصوير بالهاتف المحمول، وإلى إظهار جوانب مختلفة من حياته ومحيطه.

وعلى حدّ تعبير العمانيين على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً مع الصور، تجسّد هذه الصور تراث عمان الغني والجميل، وتعكس روح الانتماء والفخر بالثقافة العمانية التقليدية.

View this post on Instagram A post shared by Abdullah Alshayji | عبدالله الشايجي (@shaijieee)

كما تذكرنا هذه الصور بأهمية الحفاظ على التراث وتُمتعنا بتفاصيله الرائعة التي تعكس جمالية الثقافة العمانية وتاريخها العريق، على رأي كثيرين في السلطنة.

السياحة في ولاية آدم العمانية

ولاية آدم هي إحدى الولايات السياحية في سلطنة عمان، تقع في محافظة الداخلية، وتتميز بطبيعتها الخلابة وتاريخها العريق. ولاية آدم تضم العديد من المعالم السياحية التي تجذب الزوار من داخل وخارج السلطنة، منها:

– قلعة آدم: تعتبر قلعة آدم أحد أهم المواقع التاريخية في ولاية آدم، حيث تم بناؤها في القرن الثامن عشر الميلادي، وتحتوي على مجموعة من الأبراج والأسوار والغرف والمجالس. كما تضم قلعة آدم متحفاً يعرض مجموعة من التحف والأدوات التراثية التي تعكس حياة أهالي المنطقة في الماضي.

قام حساب شركة أبل على منصة الانستقرام والذي يتابعه أكثر من ٣٠ مليون متابع حول العالم بنشر ٣ صور إلتقطها @shaijieee عبر كاميرا الآيفون لأحد معالم ولاية أدم في سلطنة عمان🇴🇲، قد يبدو الخبر عادياً لكن تسويقياً وسياحياً له أبعاد ودلالات أكبر تغنيك عن عشرات الخطط والبرامج،

أحياناً… pic.twitter.com/T7EekRItAf — عارف ARIF (@Arif_AT8) June 16, 2023

– وادي آدم: يعتبر وادي آدم أحد أجمل الأودية في سلطنة عمان، حيث يتخلله نهر ينبع من جبال الحجر، ويشكل مجموعة من الشلالات والبرك المائية. يمكن للزوار الاستمتاع بالسباحة والتنزه في وادي آدم، أو ممارسة رياضة المشي على طول الوادي، أو التخييم في أحد المواقع المخصصة لذلك.

– حديقة آدم: تقع حديقة آدم في مركز الولاية، وتعتبر مكاناً مثالياً للترفيه والاستجمام للأسر والأطفال. تضم حديقة آدم مساحات خضراء واسعة، وأشجار نخيل ووروداً، وألعاباً مائية وأرضية، وكذلك مطاعم وكافتيريات تقدم مأكولات شهية.

– سوق آدم: يقع سوق آدم في قلب الولاية، وهو سوق شعبي يضم العديد من المحلات التجارية التي تبيع منتجات مختلفة، منها الملابس والأحذية والإكسسوارات، وكذلك المنتجات الزراعية والحرفية. يستقطب سوق آدم الزوار بأجوائه الحيوية والصاخبة، وبأسعاره المناسبة لجميع الفئات.

ولاية آدم هي خيار رائع للسائح الذي يبحث عن التنوع والثراء في رحلته، حيث تجمع بين التاريخ والطبيعة والثقافة، بالإضافة إلى كرم أهلها وضيافتهم.