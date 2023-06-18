النظافة الشخصية: أخطاء شائعة تقوم بها دون إدراك منك

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وطن-يتعلم غالبية البشر كيفية الاعتناء بأجسادهم في مرحلة مبكرة من حياتهم، لكن كثيرين يرتكبون أخطاء تبدو بسيطة خلال القيام بعادات النظافة الشخصية، مثل طريقة تنظيف الأسنان، أو قص الأظافر، وبعضها يمكن أن تكون سبباً مباشراً في الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها باتباع الطرق الصحيحة.

وبحسب صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن النظافة الشخصية مهمة جدًا للوقاية من الأمراض والالتهابات والروائح الكريهة. ومع ذلك، في بعض الأحيان يمكن أن نتعوّد على عادات خاطئة فيما يتعلّق بالنظافة الشخصيّة.

وليس فقط في الحمام أو عندما نكون بصدد الاستحمام أو غسل شعرنا، إذ يمكن أن تكون أخطاء النظافة الشخصيّة شائعة في جوانب مختلفة من حياتنا.

عادات النظافة السيئة في الحمام

استخدام الهاتف المحمول في الحمام: إذا كنت تستخدم الهاتف المحمول في الحمام، فإنك تخاطر بملئه بالجراثيم والبكتيريا التي ينتهي بها الأمر لاحقًا على يديك ووجهك.

استخدام المسحات: إنها عادة سيئة للنظافة لأن المسحات يمكن أن تدفع الشمع إلى الأذن وتسبب التهابات أو تلف طبلة الأذن.

اغسل شعرك يوميًا: قد يؤدي غسل الشعر المفرط إلى تجفيف فروة الرأس وإزالة الزيوت الطبيعية التي تحمي الشعر طبيعيًا، وفق ما ترجمته “ وطن “.

“. لا تغسل شعرك أبدًا: يمكن أن يتراكم على الشعر الأوساخ والشحوم والرائحة الكريهة التي تؤثر على صورتك وصحة شعرك.

تفريش أسنانك بشكل غير صحيح: يمكن لتقنية الفرشاة السيئة أن تترك بقايا الطعام بين الأسنان وتساعد على ظهور التجاويف والتهاب اللثة ورائحة الفم الكريهة.

الاحتفاظ بفرشاة الأسنان بالقرب من المرحاض: إنها عادة سيئة للنظافة لأن الفرشاة يمكن أن تتلوث بالجزيئات التي يتم إطلاقها عند التنظيف وتأوي الكائنات الحية الدقيقة التي تضر بفمك.

عدم غسل اليدين بشكل متكرر: تعتبر اليدين مصدرًا لانتقال الأمراض والالتهابات عند لمس الأسطح أو الطعام أو الأشخاص.

استخدام نفس المنشفة لعدة أيام متتالية: يمكن أن تتبلل المنشفة وتخلق بيئة تساعد على نمو الفطريات والبكتيريا التي يمكن أن تسبب تهيج الجلد أو الالتهابات.

مشاركة الشفرة: إنها عادة سيئة للنظافة لأن الشفرة يمكن أن تقطع الجلد وتنقل الدم أو سوائل الجسم التي قد تحتوي على فيروسات أو أمراض مثل التهاب الكبد أو فيروس نقص المناعة البشرية.

مشاركة المشط: يمكن أن يحمل المشط القمل أو وبر أو بقايا منتجات الشعر التي يمكن أن تؤثر على شعرك أو فروة رأسك.

الاستحمام لفترة طويلة بالماء الساخن: وهي عادة صحية سيئة لأن الماء الساخن يمكن أن يجفف الجلد ويزيل حاجز الحماية الطبيعي الذي قد يسبب الجفاف أو الحكة أو الإكزيما.

لا تستحم أبدًا: العرق والأوساخ والخلايا الميتة يمكن أن تتراكم على الجلد وتسبب رائحة كريهة أو التهابات أو مشاكل جلدية.

استخدام الكثير من غسول الفم: يمكن أن يخل غسول الفم بتوازن النباتات البكتيرية في الفم ويسبب آثارًا ضارة مثل تلطيخ الأسنان أو تهيج اللثة أو جفاف الفم.

الإفراط في الماء: هذه عادة صحية سيئة لأن شرب الكثير من الماء يمكن أن يخفف من شوارد الجسم ويسبب نقص الصوديوم في الدم، وهي حالة يمكن أن تسبب الغثيان أو الارتباك أو النوبات أو الغيبوبة.

المشي حافي القدمين في الحمامات العامة: قد تكون أرضية الحمام ملوثة بالفطريات التي يمكن أن تصيب قدميك وتسبب مشاكل مثل قدم الرياضي أو الورم الحليمي الأخمصي.

إهمال الأظافر والمقص: هذه عادة سيئة للنظافة لأن الأظافر يمكن أن تؤوي الأوساخ والجراثيم التي يمكن أن تلامس عينيك أو فمك أو جروحك وتسبب العدوى. يجب أيضًا تنظيف مقصات الأظافر وتطهيرها لمنع انتقال الفطريات أو البكتيريا.

لا تغيري إسفنجة الاستحمام أبدًا: يمكن أن تتراكم عليها آثار الصابون والجلد والماء التي يمكن أن تساعد على نمو الكائنات الحية الدقيقة التي يمكن أن تهيج بشرتك أو تصيبها.

عدم تنظيف نفسك جيدًا بعد الذهاب إلى الحمام: إنها عادة سيئة للنظافة لأن قلة النظافة الشخصية الحميمة يمكن أن تسبب رائحة كريهة أو تهيجًا أو عدوى أو أمراضًا تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

عادات النظافة السيئة الأخرى

عدم الاعتناء بالرموش الصناعية: يمكن أن تتراكم الرموش الصناعية أو الغبار أو البكتيريا التي يمكن أن تسبب التهاب الملتحمة أو الحساسية أو التهابات العين.

النوم بالعدسات اللاصقة: يمكن للعدسات اللاصقة أن تمنع أكسجة القرنية وتعزز تراكم الرواسب أو الكائنات الحية الدقيقة التي يمكن أن تلحق الضرر بالرؤية أو تسبب تقرحات القرنية.