السويد لم تحول ممارسة الجنس لرياضة وطنية لها بطولة.. وهذه الحقيقة

- Advertisement -

وطن – زعمت أخبار نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، أن السويد أعلنت ممارسة الجنس رياضة وطنية وأنها ستُنظّم بطولة أوروبية لها في عام 2023. وادعى ناشروها أن هذه المبادرة تهدف لزيادة معدلات الإنجاب ولتشجيع السكان على ممارسة نشاط بدني صحي.

هذا ادعاء مغلوط، فالاتحاد الرياضي السويدي أكدّ أنّه رفض طلب مقدّماً للاعتراف بالجنس كرياضة وأنّ هذه الادعاءات كاذبة تهدف إلى تلطيخ سمعة الرياضة في السويد.

وفي التفاصيل يشار أنه تحت عنوان “السويد تحوّل ممارسة الجنس إلى رياضة وتستعدّ لاستضافة أول بطولة دوليّة”، انتشرت مقالات ومنشورات ضمّت معلومات وتفاصيل عن إجراءات هذه البطولة المزعومة وقواعدها.

وراج هذا الخبر في العالم عبر مواقع إخباريّة ومدوّنات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربيّة والإنكليزيّة والإسبانية، كما انتشر في بلدان آسيوية مثل بنغلادش وباكستان وسريلانكا.

حتى أنه في نيجيريا، نصح سيناتور سابق السويد أن تلتزم بالألعاب الرياضيّة التي اعتمدتها اللجنة الأولمبيّة الدوليّة.

Don’t bring the newly invented Swedish Sport to Africa.We are okay with the ones approved by the International Olympics Committee.

— Senator Shehu Sani (@ShehuSani) June 6, 2023