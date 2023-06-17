هند القحطاني تنشر مقطعاً بذيئاً من غرفة نومها برفقة ابنتها (فيديو)

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وطن– تعمدت المشهورة السعودية هند القحطاني، إبراز مؤخرتها بطريقة بذيئة مرة أخرى، وسط تجاهل تام للهجوم والانتقادات من المتابعين.

حركات مثيرة

وهذه المرة، ادعت هند القحطاني أنها تقوم بترتيب سريرها برفقة ابنتها الكبيرة رؤى، ووضعت كاميرا الهاتف خلفها أثناء ذلك.

وارتدت هند القحطاني ليجن بنفسجي مع قبعة بنفس اللون، وتوب أبيض.

وأوحى الليجن الضيق الذي ارتدته المشهورة السعودية، بأنها لا ترتدي شيئاً من الأساس.

وبدأت هند بترك الأمر لخيال المُشاهد وهي تتحرك بطريقة مثيرة لإبراز مؤخرتها قدر الإمكان، والاستمرار بتغيير ديكور غرفتها.

ابنة هند القحطاني

وكانت ابنتها رؤى ترتدي ليجن أسود، لكنها لم تظهر مؤخرتها للكاميرا كما فعلت والدتها.

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وجاء في التعليقات المنتقدة لهند: ” احسها تغري شياب وربي.. حتى اغراءها المسكينه اغراء قديم.. استغفرالله ياربي و ما عندها الا انها تصور نفسها من ورا او تصور بنتها المسكينة”.

وعلق آخر: ” القفا بجيب مشاهدات اكتر من الوجه”.

أفلام مكشوفة

وأوضح متابع أن أفلامها مكشوفة، قائلا: ” عاملة التخت حجة، خلص ابرمي من غير كل هالتمثيلية”.

وسخرت أخرى بالقول: ” شفناها فيكي تبرمي”.

وتساءلت متابعة: “شلون الإنسان يرخص بنفسه لهدرجة.. شي مقرف إلي تسويه.. والمقرف أكثر أنه في ملايين الناس تتابعها حتى تشوف هالمنظر”.

واختصر آخر ما تفعله هند قائلا: ” لازم تبغانا نشوف لحمها ولحم بناتها ولا ما ترتاح”.

رقص هند

وكانت هند قد استعرضت مؤخرتها قبل أيام عبر الرقص مرتدية فستاناً ضيقاً بطريقة مستفزة أظهرت خلالها مفاتنها الجسدية. قبل أن تضمّ في مقطع فيديو ثانٍ، ابنتها معها، والتي بدورها استعرضت جسدها على نحو غير مسبوق أمام المتابعين.

هند القحطاني نشرت مقاطع الفيديو المذكور على حسابها في سناب شات. ومنذ تلك اللحظة تصدّر هاشتاغ “حملة تبليك سناب هند القحطاني” على منصة “تويتر”.

وخلال هذا الهاشتاغ، تداول ناشطون مقطع فيديو لها وهي ترقص بطريقة وصفها بعضهم بـ”الجريئة”.

وكانت المشهورة السعودية، تروِّج على الأغلب لأحد مشدات الجسم، إذ ارتدت فستانًا ضيقًا للغاية لتؤكد أنها استطاعت ارتداءه بمساعدة المشد.

وبعدها بدأت بالتمايل على أنغام الأغنية بطريقة “خليعة”، على حد تعبير مستخدمي مواقع التواصل، بينما استعرضت جسدها الممتلئ ومنحنيات جسدها بفستان قصير من قماش الدانتيل.