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“ليلة الدخلة” مشتركة.. جزائري “عنابي” يتزوج فتاتين في يوم واحد (فيديو)

وثقت الصور ومقاطع فيديو العريس الجزائري من عنابة، وهو يتوسط عروسيه بفستان زفافهما وبدت عليهما الفرحة والسعادة رغم أنهما يتشاركان نفس الرجل، الذي يقول إنه أقدم على ذلك للقضاء على ظاهرة العنوسة

كتب خالد الأحمد
جزائري يتزوج امرأتين في ليلة واحدة
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وطن- ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة في الجزائر، بخبر زواج شاب جزائري من امرأتين في ليلة واحدة للقضاء على العنوسة، في حالة هي الثانية من نوعها في الجزائر خلال أقل من عام واحد مما أثار جدلًا واسعًا في البلاد.

وتداول رواد السوشيال ميديا صورا للشاب الذي لم يعرف اسمه وهو من “عنابة” في الجزائر بحسب مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء حفل زفافه على فتاتين في يوم واحد، معتبرين أن ما حدث غريب وغير مسبوق.

جزائري يتزوج امرأتين في ليلة واحدة

ووثقت الصور ومقاطع فيديو العريس وهو يتوسط عروسيه بفستان زفافهما وبدت عليهما الفرحة والسعادة، رغم أنهما يتشاركان نفس الرجل.

وأقيمت مراسم الزفاف في، فندق صبري شاطىء رفاس زهوان، في عنابة، وبدت العروسان وهما يخضعان لجلسة تجميل فيما ظهر العريس وهو في حالة سرور، ويقوم بارتداء ثياب زفافه.

قبل أن ينزع الطرحة عن إحدى عروسيه ويقبلها على جبهتها ويفعل الأمر ذاته مع عروسه الثانية ويصطحبهما في ردهة الفندق.

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جزائري يتزوج امرأتين في ليلة واحدة
جزائري يتزوج امرأتين في ليلة واحدة

صاحب تجربة سابقة يعلق

وعلق “رشيد السكيكدي” وهو نفسه الشاب الجزائري الذي تزوج من امرأتين وأثار حالة من الجدل في الوطن العربي، في العالم الماضي، في منشور على حسابه في تويتر: ” ألف مبروك للشاب العنابي الذي تزوج اليوم من زوجتين في فندق صبري.”

وتابع:”ربي يوفقه ويرزقه الذرية الصالحة ويسهل لكل الشباب والشابات الزواج و يوفق المتزوجين الحفاظ والإهتمام بالزوجة الواحدة، وألف مبروك و تحية لكل معدد كذلك”.

12 مليون امرأة عانسة في الجزائر

وتشير إحصائيات غير رسمية إلى وجود 12 مليون امراة عانسة، وأكثر من خمسة ملايين أعزب في الجزائر، وهي حصيلة تفاقم ظاهرة التأخر عن الزواج.

وترى وزارة الصحة والسكان بحسب صحيفة “independentarabia“، أن متوسط سنّ الزواج بات يتراوح بين 29 و30 عاماً بالنسبة للنساء، وحوالى 33.5 عام بالنسبة للرجال.

وهو ما ساهم في رفع نسبة العنوسة إلى الرقم المعلن وهو خمسة في المئة، ومع احتساب نسبة النمو الديموغرافي، فإن الفارق يتمثل في 100 ألف امرأة خارج العملية.

جزائري يتزوج امرأتين في ليلة واحدة
جزائري يتزوج امرأتين في ليلة واحدة

تعليقات متباينة على زواج جزائري من امرأتين في ليلة واحدة

وانقسمت الآراء بين الترحيب بشجاعة الموقف ورفض الاستخفاف بالمرأة، فيما ظهرت مجموعة من التعليقات تعتبر في الخطوة تعدياً على تقاليد المجتمع، وأخرى تشيد بالرجل.

وعلق “جزائري قح“:” نعيش عصرا انقلبت فيه الموازين لم تعد الضرة مرة والرجل يتزوج برجل والمرأة تتزوج بالمراة والشباب يشبهون البنات والبنات يشبهون الشباب.

وعقبت “حسيبة ” بنبرة ساخرة :” إذا استطاع أن يقنع امرأتين بالزواج في يوم واحد سوف تستدعيه الأمم المتحدة لحل النزاع بين روسيا و أوكرانيا”.

وعلقت “ميساء صلاح” قائلة: “لم يفعل شيئا محرما حتى يقابل بهذه الضجة الكبيرة، كل واحد حر في حياته، يتزوج حتى بأربعة في يوم واحد ما دامت الفتاتان قابلتين، لا دخل للناس في هذا الأمر”.

أما دلال فعلقت: “إنّه أمر عظيم، أي رجل له الحق في أن يتزوج بأربعة في يوم واحد، ولكن الزواج مسؤولية والأولاد أمانة عند الله هذا هو الفرق يا رجل”.

وقال آخر :”على طريقة رشيد السكيكدي .. شاب من ولاية عنابة يعقد قرانه على زوجتين في يوم واحد يبدو ان الفكرة بدأت في الإنتشار !”.

رأي الدين في الزواج بامرأتين في يوم واحد

وبحسب موسوعة الإسلام سؤال وجواب الفقهية لدى السؤال :”ما حكم الزواج بأكثر من زوجة في يوم واحد ، هل هو جائز أم لا ؟ قالت يجوز للإنسان أن يعقد النكاح على امرأتين في يوم واحد ؛ لقوله تعالى : ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ).

وتابعت الفتوى:”لا فرق في ذلك بين نكاح الاثنتين في وقت واحد ، أو في أوقات متفاوتة ، لكن كره أهل العلم رحمهم الله : أن يكون زفاف المرأتين في ليلة واحدة ؛ لفوات حق إحداهما .”

المصدرتويتر، صحيفة independentarabia، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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