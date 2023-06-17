“ليلة الدخلة” مشتركة.. جزائري “عنابي” يتزوج فتاتين في يوم واحد (فيديو)

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وطن- ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة في الجزائر، بخبر زواج شاب جزائري من امرأتين في ليلة واحدة للقضاء على العنوسة، في حالة هي الثانية من نوعها في الجزائر خلال أقل من عام واحد مما أثار جدلًا واسعًا في البلاد.

وتداول رواد السوشيال ميديا صورا للشاب الذي لم يعرف اسمه وهو من “عنابة” في الجزائر بحسب مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء حفل زفافه على فتاتين في يوم واحد، معتبرين أن ما حدث غريب وغير مسبوق.

جزائري يتزوج امرأتين في ليلة واحدة

ووثقت الصور ومقاطع فيديو العريس وهو يتوسط عروسيه بفستان زفافهما وبدت عليهما الفرحة والسعادة، رغم أنهما يتشاركان نفس الرجل.

وأقيمت مراسم الزفاف في، فندق صبري شاطىء رفاس زهوان، في عنابة، وبدت العروسان وهما يخضعان لجلسة تجميل فيما ظهر العريس وهو في حالة سرور، ويقوم بارتداء ثياب زفافه.

قبل أن ينزع الطرحة عن إحدى عروسيه ويقبلها على جبهتها ويفعل الأمر ذاته مع عروسه الثانية ويصطحبهما في ردهة الفندق.

يبدو أنها ستصبح عادة (زوجتين في يوم واحد) 😵‍💫

رايكم في الموضوع🤔 وطبعا باحترام 😊#الجزائر 🇩🇿 pic.twitter.com/JF41CbgddX — ‏💕🇩🇿🔥الحــ♥ــرة 🔥🇩🇿 💕 (@Kawkawa2024) June 16, 2023

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صاحب تجربة سابقة يعلق

وعلق “رشيد السكيكدي” وهو نفسه الشاب الجزائري الذي تزوج من امرأتين وأثار حالة من الجدل في الوطن العربي، في العالم الماضي، في منشور على حسابه في تويتر: ” ألف مبروك للشاب العنابي الذي تزوج اليوم من زوجتين في فندق صبري.”

وتابع:”ربي يوفقه ويرزقه الذرية الصالحة ويسهل لكل الشباب والشابات الزواج و يوفق المتزوجين الحفاظ والإهتمام بالزوجة الواحدة، وألف مبروك و تحية لكل معدد كذلك”.

🟢 على طريقة رشيد السكيكدي .. شاب من ولاية عنابة يعقد قرانه على زوجتين في يوم واحد 🤵👰👰 ، يبدو ان الفكرة بدأت في الإنتشار ! pic.twitter.com/rvtvXzgwqn — ۞ ᴅɪsᴄᴏᴠᴇʀ ᴀʟɢᴇʀɪᴀ (@discoveralgeri7) June 17, 2023

12 مليون امرأة عانسة في الجزائر

وتشير إحصائيات غير رسمية إلى وجود 12 مليون امراة عانسة، وأكثر من خمسة ملايين أعزب في الجزائر، وهي حصيلة تفاقم ظاهرة التأخر عن الزواج.

وترى وزارة الصحة والسكان بحسب صحيفة “independentarabia“، أن متوسط سنّ الزواج بات يتراوح بين 29 و30 عاماً بالنسبة للنساء، وحوالى 33.5 عام بالنسبة للرجال.

على غرار سي رشيد.. جزائري يتزوج من امرأتين في يوم واحد للقضاء على العنوسة

تداولت حسابات جزائرية عدة مجموعة صور، أدعت أنها لشاب جزائري، قام بالزواج من امرأتين في يوم واحد للقضاء على العنوسة، حيث أن الحسابات نشرت قصة الشاب بأنه من مقتبل العمر من ولاية عنابة، وتزوج منهما بفندق صبري. pic.twitter.com/9IKY89VsYB — aboulilah (@aboulilah) June 16, 2023

وهو ما ساهم في رفع نسبة العنوسة إلى الرقم المعلن وهو خمسة في المئة، ومع احتساب نسبة النمو الديموغرافي، فإن الفارق يتمثل في 100 ألف امرأة خارج العملية.

تعليقات متباينة على زواج جزائري من امرأتين في ليلة واحدة

وانقسمت الآراء بين الترحيب بشجاعة الموقف ورفض الاستخفاف بالمرأة، فيما ظهرت مجموعة من التعليقات تعتبر في الخطوة تعدياً على تقاليد المجتمع، وأخرى تشيد بالرجل.

وعلق “جزائري قح“:” نعيش عصرا انقلبت فيه الموازين لم تعد الضرة مرة والرجل يتزوج برجل والمرأة تتزوج بالمراة والشباب يشبهون البنات والبنات يشبهون الشباب.

الأخت حسيبة ربما الزوجتين هم الذين اقنعوه بأن يتزوجهم مع بعضهم

نعيش عصرا انقلبت فيه الموازين لم تعد الضرة مرة والرجل يتزوج برجل والمرأة تتزوج بالمراة والشباب يشبهون البنات والبنات يشبهون السباب — جزائري قح B (@B37547416) June 17, 2023

وعقبت “حسيبة ” بنبرة ساخرة :” إذا استطاع أن يقنع امرأتين بالزواج في يوم واحد سوف تستدعيه الأمم المتحدة لحل النزاع بين روسيا و أوكرانيا”.

اذا استطاع أن يقنع امرأتين بالزواج في يوم واحد سوف تستدعيه الأمم المتحدة لحل النزاع بين روسيا و أوكرانيا 🤫🤭 https://t.co/M8MaQoS3hT — 🇩🇿 حسيبة 🇩🇿 (@RachidaYahi2) June 17, 2023

وعلقت “ميساء صلاح” قائلة: “لم يفعل شيئا محرما حتى يقابل بهذه الضجة الكبيرة، كل واحد حر في حياته، يتزوج حتى بأربعة في يوم واحد ما دامت الفتاتان قابلتين، لا دخل للناس في هذا الأمر”.

أما دلال فعلقت: “إنّه أمر عظيم، أي رجل له الحق في أن يتزوج بأربعة في يوم واحد، ولكن الزواج مسؤولية والأولاد أمانة عند الله هذا هو الفرق يا رجل”.

وقال آخر :”على طريقة رشيد السكيكدي .. شاب من ولاية عنابة يعقد قرانه على زوجتين في يوم واحد يبدو ان الفكرة بدأت في الإنتشار !”.

رأي الدين في الزواج بامرأتين في يوم واحد

وبحسب موسوعة الإسلام سؤال وجواب الفقهية لدى السؤال :”ما حكم الزواج بأكثر من زوجة في يوم واحد ، هل هو جائز أم لا ؟ قالت يجوز للإنسان أن يعقد النكاح على امرأتين في يوم واحد ؛ لقوله تعالى : ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ).

وتابعت الفتوى:”لا فرق في ذلك بين نكاح الاثنتين في وقت واحد ، أو في أوقات متفاوتة ، لكن كره أهل العلم رحمهم الله : أن يكون زفاف المرأتين في ليلة واحدة ؛ لفوات حق إحداهما .”