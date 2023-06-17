السبت, يونيو 17, 2023
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لا تضع المقلاة الساخنة تحت الماء إذا كنت تريد تجنب هذا الضرر

"باتباع هذه النصائح، ستتمكن من إطالة العمر الإنتاجي للمقلاة وتجنب المخاطر الصحيّة".

كتب معالي بن عمر
وضع المقلاة الساخنة تحت الماء
المقلاة الساخنة
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وطن-هل سبق لك أن طهيت شيئًا في المقلاة ثم قمت بوضعها تحت الماء البارد مباشرة لغسلها؟ إذا كان الأمر كذلك، فربما تكون قد ارتكبت خطأ جسيمًا يمكن أن يضر بصحتك ومقلاتك أيضًا.

وفيما يلي تحدّثت مجلّة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانية، عن سبب عدم وضع مقلاة ساخنة تحت الماء وما هي العواقب التي قد تترتب على ذلك.

الصدمة الحرارية

عندما تضع مقلاة ساخنة تحت الماء البارد، فإن ما يحدث هو ظاهرة تسمى الصدمة الحرارية. هذا يعني أن مادة المقلاة تتقلص وتتوسع بسرعة بسبب التغير المفاجئ في درجة الحرارة. يمكن أن يتسبب ذلك في تشوه المقلاة أو تشققها أو كسرها.

وضع المقلاة الساخنة بعد الطبخ مباشرة تحت الماء
ظاهرة الصدمة الحرارية

يمكن أن تؤثر الصدمة الحرارية أيضًا على طلاء المقلاة، مثل التفلون أو السيراميك. يمكن أن تتقشر هذه الطلاءات أو تتشقق بسبب التغيرات في درجة الحرارة، ما قد يؤدي إلى فقدان المقلاة غير اللاصقة لجودتها وقدرتها على توزيع الحرارة بالتساوي.

المخاطر الصحية

بالإضافة إلى إتلاف المقلاة، فإن وضعها تحت الماء الساخن يمكن أن يشكل أيضًا مخاطر صحية. إذا انكسر طلاء المقلاة أو تشقق، يمكن أن يطلق مواد سامة يمكن أن تلوث الطعام الذي تطبخه فيه.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن بعض هذه المواد عبارة عن حمض البيرفلوروكتانويك (PFOA) أو البوليمرات المفلورة (PFAS)، والتي تم ربطها بمشاكل مثل السرطان أو العقم أو التغيرات الهرمونية.

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ومن بين المخاطر الصحيّة الأخرى، فيمكن أن تحرق نفسك بسبب البخار أو الماء الساخن الذي يخرج عندما تضع المقلاة تحت الصنبور. هذا يمكن أن يسبب إصابات في الجلد أو العين التي يمكن أن تكون خطيرة إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح.

كيف تغسل المقلاة بشكل صحيح

لتجنب هذه العواقب، من الأفضل غسل المقلاة بشكل صحيح باتباع الخطوات التالية:

  • انتظر حتى تبرد المقلاة تمامًا قبل غسلها. يمكنك تركها على الموقد أو على سطح مقاوم للحرارة.
  • استخدم إسفنجة ناعمة وصابون لتنظيف المقلاة. لا تستخدم أدوات تنظيف المعادن أو المنتجات الكاشطة التي قد تخدش الطبقة الخارجية أو تتلفها.
  • اشطف المقلاة جيدًا تحت الماء الدافئ وجففها بقطعة قماش نظيفة. لا تخزنها وهي مبللة أو تضعها مع أدوات أخرى يمكن أن تخدشه.
  • إذا كانت المقلاة بها بقايا طعام عالقة، يمكنك نقعها في الماء الدافئ والخل لبضع دقائق قبل غسلها. سيساعد ذلك على إذابة الأوساخ دون إتلاف المواد.

باتباع هذه النصائح، ستتمكن من إطالة العمر الإنتاجي للمقلاة وتجنب المخاطر الصحيّة، لاسيما عندما تضعها تحت الماء الساخن. تذكر أن العناية الجيدة بأدوات المطبخ مهمة لضمان نظافة وجودة لأطباقك.

من خلال بعض النصائح، ستتمكن من إطالة العمر الإنتاجي للمقلاة وتجنب المخاطر الصحيّة
المحافظة على جودة المقلاة
المصدرلا فيدا لوثيدا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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