لا تضع المقلاة الساخنة تحت الماء إذا كنت تريد تجنب هذا الضرر

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وطن-هل سبق لك أن طهيت شيئًا في المقلاة ثم قمت بوضعها تحت الماء البارد مباشرة لغسلها؟ إذا كان الأمر كذلك، فربما تكون قد ارتكبت خطأ جسيمًا يمكن أن يضر بصحتك ومقلاتك أيضًا.

وفيما يلي تحدّثت مجلّة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانية، عن سبب عدم وضع مقلاة ساخنة تحت الماء وما هي العواقب التي قد تترتب على ذلك.

الصدمة الحرارية

عندما تضع مقلاة ساخنة تحت الماء البارد، فإن ما يحدث هو ظاهرة تسمى الصدمة الحرارية. هذا يعني أن مادة المقلاة تتقلص وتتوسع بسرعة بسبب التغير المفاجئ في درجة الحرارة. يمكن أن يتسبب ذلك في تشوه المقلاة أو تشققها أو كسرها.

يمكن أن تؤثر الصدمة الحرارية أيضًا على طلاء المقلاة، مثل التفلون أو السيراميك. يمكن أن تتقشر هذه الطلاءات أو تتشقق بسبب التغيرات في درجة الحرارة، ما قد يؤدي إلى فقدان المقلاة غير اللاصقة لجودتها وقدرتها على توزيع الحرارة بالتساوي.

المخاطر الصحية

بالإضافة إلى إتلاف المقلاة، فإن وضعها تحت الماء الساخن يمكن أن يشكل أيضًا مخاطر صحية. إذا انكسر طلاء المقلاة أو تشقق، يمكن أن يطلق مواد سامة يمكن أن تلوث الطعام الذي تطبخه فيه.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن بعض هذه المواد عبارة عن حمض البيرفلوروكتانويك (PFOA) أو البوليمرات المفلورة (PFAS)، والتي تم ربطها بمشاكل مثل السرطان أو العقم أو التغيرات الهرمونية.

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ومن بين المخاطر الصحيّة الأخرى، فيمكن أن تحرق نفسك بسبب البخار أو الماء الساخن الذي يخرج عندما تضع المقلاة تحت الصنبور. هذا يمكن أن يسبب إصابات في الجلد أو العين التي يمكن أن تكون خطيرة إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح.

كيف تغسل المقلاة بشكل صحيح

لتجنب هذه العواقب، من الأفضل غسل المقلاة بشكل صحيح باتباع الخطوات التالية:

انتظر حتى تبرد المقلاة تمامًا قبل غسلها. يمكنك تركها على الموقد أو على سطح مقاوم للحرارة.

استخدم إسفنجة ناعمة وصابون لتنظيف المقلاة. لا تستخدم أدوات تنظيف المعادن أو المنتجات الكاشطة التي قد تخدش الطبقة الخارجية أو تتلفها.

اشطف المقلاة جيدًا تحت الماء الدافئ وجففها بقطعة قماش نظيفة. لا تخزنها وهي مبللة أو تضعها مع أدوات أخرى يمكن أن تخدشه.

إذا كانت المقلاة بها بقايا طعام عالقة، يمكنك نقعها في الماء الدافئ والخل لبضع دقائق قبل غسلها. سيساعد ذلك على إذابة الأوساخ دون إتلاف المواد.

باتباع هذه النصائح، ستتمكن من إطالة العمر الإنتاجي للمقلاة وتجنب المخاطر الصحيّة، لاسيما عندما تضعها تحت الماء الساخن. تذكر أن العناية الجيدة بأدوات المطبخ مهمة لضمان نظافة وجودة لأطباقك.