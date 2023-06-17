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فضيحة لاعب نادي الحمرية الإماراتي.. طلب من معجبة الكشف عن صدرها وما تحت “التنورة” (شاهد)

ماديك مارديكيان تم الإيقاع به من قبل صفحة "شاربليتا" المتخصصة في فضح المشاهير

كتب سالم حنفي
مارديك مارديكيان
مارديك مارديكيان
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وطن- نشرت صفحة “شاربيلايتا” الشهيرة على “انستغرام” والمتخصصة بفضائح المشاهير، تفاصيل محادثة مدبرة لكشف وفضح أخلاق لاعب المنتخب السوري ونادي الحمرية الإماراتي، مارديك مارديكيان.

ووفقا لما ورد في المحادثة التي تم تصوريرها بين اللاعب مارديك مارديكيان وإحدى الفتيات، فقد أظهرت فساد أخلاقه، من خلال طلباته التي وصفت بالقذرة مع الفتاة التي استدرجته للإيقاع به.

وبحسب المحادثة التي رصدتها “وطن”، فقد بدأ لاعب نادي “الحمرية” الإماراتي بالهمز واللمز خلال المحادثة، حيث أشار بإيماءاته بأنه يريد منها أن تكشف له عن صدرها.

كما كشفت المحادثة أيضا، طلبه بطريقة غير مباشرة بأن تكشف له ما تحت “التنورة”.

وعاد مارديك مارديكيان ليطلب بصورة صريحة وواضحة من الفتاة أن تكشف له عن صدرها إذا تمكن من حل “الحزورة” التي أخبرته إياها.


يشار إلى أن مارديك مارديكيان هو لاعب كرة قدم سوري مقيم في اللاذقية من أصل أرمني.

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ويجيد مارديك مارديكيان اللعب في مركز الهجوم، ويلعب حاليًا مع نادي الحمرية الإماراتي.

من هو والد مارديك مارديكيان

والد مارديك مارديكيان هو كيفورك إسحاق مارديكيان وهو لاعب كرة قدم سوري مشهور كان يلعب في صفوف المنتخب السوري من عام 1979 إلى 1985.

وبدأ كيفورك إسحاق مارديكيان بداية مسيرته الكروية مع أشبال نادي حطين حيث تم اختياره ضمن قائمة الفريق الأول للنادي ولم يبلغ سن السادسة عشر، كما حقق نجومية وشهرة وسعة داخل الأندية التي لحق بها.

مسيرة مارديك مارديكيان الكروية

أما نجله مارديك مارديكيان، فهو يلعب حاليا في نادي الحمرية الإماراتي وسبق له أن لعب في نادي حطين، ونادي الفحيحيل الكويتي.

وحاز مارديك مارديكيان على لقب هداف الدوري الأردني مع “نادي الجزيرة” برصيد 14 هدفًا في موسم 2016-2017.

المصدرانستغرام ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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