على شواطئ تونس.. علامات كبر السن على جسد إلهام شاهين تُحرجها

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وطن- شاركت الفنانة المصرية إلهام شاهين جمهورها، عدة صور وفيديوهات من زيارتها لتونس وأثارت الجدل بأحدث ظهور لها على الشواطئ التونسية وداخل عدة معالم سياحية تونسية.

وكانت إلهام شاهين قد زارت تونس، على هامش تكريمها من ملتقى المبدعات العرب برئاسة الدكتور فوز الطرابلسي بسوسة، والذي أقيم من 15 لـ17 من يونيو الجاري.

إلهام شاهين في تونس

وعبر حسابها الرسمي بانستغرام نشرت إلهام شاهين، صوراً لجولة سياحية في تونس على هامش زيارتها، والتي أظهرتها على شواطئ تونس وفي عدة معالم سياحية أخرى أشهرها مقبرة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

وعلقت شاهين على صورها بالقول: “يوم سياحى فى تونس الخضراء”.

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وظهرت الفنانة المصرية وهي ترتدي ملابس صيفية بنصف كم، وبنطالاً ضيقاً أبرز جسدها.

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ولاحظ بعضهم ظهور علامات كبر السن بشكل واضح على إلهام شاهين، التي طالما عرفت بجمالها الساحر وأدائها لأدوار الإغراء والمشاهد الخارجة في السينما المصرية على مدار تاريخها الفني.

ويشار إلى أن الفنانة المصرية إلهام شاهين، تبلغ من العمر 62 عاماً، حيث إنها من مواليد 3 يناير 1961.

ورغم أنها تزوجت أكثر من مرة، فإنها لم تنجب وليس لديها أي أبناء، ولها 3 أشقاء هم: أمير شاهين، إيناس شاهين، أيمن شاهين.

إلهام شاهين تزور مقبرة بورقيبة

كما نشرت إلهام شاهين، مجموعة صور أخرى توثق زيارتها لقبر الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة.

وأشادت “شاهين” بما وصفته إنصاف الرئيس التونسي الراحل للمرأة.

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وكتبت معلّقةً على صورها داخل القصر الرئاسي الذي كان يسكن فيه بورقيبة بمنطقة المنستير بتونس: “الحبيب بورقيبة أول زعيم عربي غيّر في القوانين من أجل حقوق المرأة التونسية ودعمها على كل المستويات”.

وتابعت: “منع تعدد الزوجات و الطلاق الشفوي، وأعطى لأبناء التونسية المتزوجة من أجنبي الجنسية التونسية فور ولادتهم.. وغير ذلك من الحقوق في الميراث والعمل .. شكراً لنصير المرأة الحبيب بورقيبة الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة يا رب”.

ونشرت إلهام شاهين كذلك صوراً لها خلال جولة سياحية في المدينة العتيقة في سوسة.

View this post on Instagram A post shared by Elham Shahin إلهام شاهين (@elhamshahin1)

حضرت حفل توقيع كتاب ألفة يوسف

وزارت إلهام البيت الذى ولد فيه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة على شاطئ البحر، كما التقطت شاهين العديد من الصور والفيديوهات لتوثيق تلك اللحظات.

علي جانب آخر، أعلنت إلهام شاهين أنها بصدد العودة للسينما من خلال فيلم يحمل اسم “فيتو” مع المخرج سامح عبد العزيز، والمقرر بدء تصويره بعد عيد الأضحى مباشرة.

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كما حضرت شاهين حفل توقيع كتاب حبيبات الله في تونس للكاتبة التونسية ألفة يوسف، ووثقت ذلك بالصور عبر حسابها الرسمي بانستغرام.