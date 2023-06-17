الأحد, يونيو 18, 2023
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ضرب جثة ميت “لأخذ الحق منه قبل الدفن” .. فيديو صادم ما قصته!؟

ووفق المقطع المتداول، يقال إنه في احدى قبائل افريقيا، حيث يمكن لأي شخص أخذ حقه من الميت قبل الدفن، ذ تناوب عدد منهم على ضرب جثة الميت بأغصان الشجر

كتب أنس السالم
ضرب جثة ميت قبل دفنه
ضرب جثة ميت قبل دفنه (لقطة من فيديو متداول)
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وطن – تناقلت حسابات على مواقع التواصل الإجتماعيّ، مقطعاً يوصف بالصادم، يظهر تعرض جثة ميت للضرب من مشاركين في عملية دفنه في افريقيا، فيما يبدو أنها طقوس معينة تتبعها القبيلة.

ضرب جثة ميت لأخذ الحق منه قبل الدفن! 

ووفق المقطع المتداول، يقال إنه في احدى قبائل افريقيا، حيث يمكن لأي شخص أخذ حقه من الميت قبل الدفن، وهو ما يظهر في الفيديو، إذ تناوب عدد منهم على ضرب جثة الميت بأغصان الشجر .

ورغم أنّ مكان وزمان وحقيقة الفيديو لم يتسنَ لـ”وطن” التحقق من صحّتها، إلا أن الفيديو أثار تفاعلاً وتعليقاتٍ بين المغردين على موقع “تويتر” حيث نشر المقطع المصور .

ووصفت مغردة الفيديو بأنه “مؤذي جداً”، فيما قالت أخرى: “والله ما قدرت اكمل المقطع من الضرب،، وش ذي الحقوق الي لازم ياخذونها . خلاص مات وانتهى معه كل شئ العفو والتسامح حلو”.

بينما قال البعض: “الحمد لله علي نعمه الاسلام. نقف جميعا خلف المحمل قبل صلاه الجنازه ونقول في صوت واحد سامحه الله سامحه الله سامحه الله”.

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كما علق مغرد: “شفت عجائب وغرائب بس المشهد هذا اغرب ما رأت عيني”.

وكانت بعض التعليقات ساخرة، إذا قال مغرد: “هذي تصفية حسابات.. الله لا يبلانا”، فيما قال آخر: “يظهر الله يرحمه كان نسونجي شوفو ضرب النسوان اله طالع من صماصيم قلبهم”.

وتمتاز القبائل الإفريقية بطقوس معينة تتبعها في جنازاتها، ولعل أشهرها الرقص بنعش الميت، وهي التي يتميز بها سكان غانا، فهم يحتفلون بلحظة توديع المتوفي بطقوس غريبة متوارثة منذ القدم، ويرقصون في الجنائز على وقع الموسيقى التقليدية الصاخبة.

فرق تحمل النعوش وتيسير بها لمسافات طويلة في غانا
فرق تحمل النعوش وتيسير بها لمسافات طويلة في غانا

كما أنهم يرتدون الملابس ذات الألوان المبهجة، ويصنعون توابيت غريبة الشكل، ويجلسون المتوفي في كامل أناقته ليحدثوه عن مشاعرهم وما ينتظره في الحياة الأخرى.بحسب “independentarabia

المصدروطن - رصد مواقع التواصل - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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