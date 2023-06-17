شاكيرا غارقة في الحب.. ما قالته عن لون بشرة هاميلتون مقارنة بـ بيكيه صادم!

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وطن– لا شك أن العلاقة المزعومة بين شاكيرا ولويس هاميلتون تتصدر عناوين الصحف. الشائعات حول ما إذا كانت علاقتهم هي صداقة بحتة أو تتجاوز ذلك هي الأخبار الأكثر رواجًا.

شاكيرا وهاميلتون

في هذا الصدد ، جوردي مارتن صحفي يحافظ على علاقة ممتازة مع المغنية الكولومبية بعد متابعته لشاكيرا لسنوات عديدة.

في الآونة الأخيرة ، في البرنامج التلفزيوني Amor y Fuego ، كشف الصحفي تفاصيل عن العلاقة الرومانسية المحتملة بين شاكيرا وسائق الفورمولا 1 ، حيث شوهدا معًا في مناسبات لا حصر لها في الآونة الأخيرة.

لقد شوهدا وهم يتناولون العشاء ، على متن يخت مع الأصدقاء ، وحتى في سباقات Grand Prix ، التي حضرتها شاكيرا لمشاهدته وهو يتنافس. حتى أنه تم الادعاء بوجود “قبلات وعناق” في الحلبة بعد السباقات.

لا أريد تجربة شخص أبيض!

خلال مداخلة ، صرح مارتن أنه وفقًا لمصادر مقربة من شاكيرا ، زُعم أن المغنية نفسها قالت إنه “بعد تجربة” رجل ذو بشرة داكنة “، لا أريد تجربة أي شخص” أبيض “بعد الآن” بحسب ما نقلت صحيفة “الماركا“.

وأوضح أيضًا أن العاشقين قررا خوض العلاقة ببطء ، لكن الدائرة المقربة لهما تعرف ذلك بالفعل.

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وأوضح المصور “لدي أشخاص مقربون من شاكيرا التقوا بها هذا الأسبوع ، وقد أخبرتهم أنها متحمسة وسعيدة”.

علاقة مضطربة

هذا وقد نشرت صحيفة الباييس مؤخرًا مقتطفات من تصريحات شاكيرا خلال قضية الاحتيال الضريبي المتهمة بها.

في هذه التصريحات ، تحدثت شاكيرا بصراحة عن علاقتها بشريكها السابق جيرارد بيكيه ، معترفة بأن علاقتهما كانت “مضطربة”.

قالت شاكيرا: “حياتنا المهنية لم تكن متطابقة ، كان الأمر أشبه بخلط الماء والزيت. كنت دائماً مسافرة، وكان عليه الالتزام بجدول زمني”.

وتابعت “لم نفهم بعضنا البعض جيدًا ، وآمل ألا يتسرب هذا إلى الصحافة”.

تحيز ضد المرأة

ومن تصريحات شاكيرا أيضاً: “أثناء الحمل ، ومن الصعب فهم ذلك ، كنت أعمل 14 ساعة في اليوم. أتذكر أنني كنت على خشبة المسرح مع بطني الكبير ، وأقوم بحركاتي المعتادة … أعتقد أنني بدوت سخيفة.”

حتى أنها اتهمت سلطات الضرائب الإسبانية بأنها متحيزة ضد المرأة. حيث افترضوا أن شاكيرا يجب أن تستقر في إسبانيا لأن لديها طفلًا من شريك إسباني.

وأشارت إلى أنها “وجهة نظر رجعية ومتحيزة إلى حد ما ضد المرأة”.

وقالت: “التفكير في أنه نظرًا لأن المرأة لديها طفل من إسباني ، فعليها تلقائيًا أن تتبنى المفهوم التقليدي للأسرة”.

وأردفت: “لم أشعر بالرغبة في القدوم إلى إسبانيا. إنها بلد جميل ، لكنها ليست مركز صناعة الموسيقى. بالنسبة لي ، يعد التواجد في إسبانيا تضحية كبيرة لنجاحي المهني لأنني لا أستطيع الوصول إلى الأفضل.. الإنتاج الفني في الولايات المتحدة “.