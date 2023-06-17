السبت, يونيو 17, 2023
الرئيسيةالهدهدسحل وجلد بالعقال.. فيديو اعتداء الطلاب على معلم يقلب السعودية
الهدهد

سحل وجلد بالعقال.. فيديو اعتداء الطلاب على معلم يقلب السعودية

طلاب سعوديون يضربون معلماً بوحشية أثناء حفل ختامي ـ حفل التخرج ـ .. أحدهم ضربه بكرسي ثم قاموا بضربه بشكل جماعي

كتب خالد الأحمد
سحل وجلد بالعقال.. فيديو اعتداء الطلاب على معلم يقلب السعودية
اعتداء الطلاب على معلم
- Advertisement -

وطن- ضجت منصات التواصل الاجتماعي في السعودية، بمقطع فيديو قيل إنه لعدد من الطلاب وهم يضربون معلماً اثناء الحفل الختامي، وانتشر المقطع كالنار في الهشيم وسط مطالبات البعض للجهات ذات الاختصاص بالتحقيق مع الطلاب الذين قاموا بهذا الاعتداء ومحاسبتهم.

وأظهر مقطع فيديو متداول عدداً من الطلاب داخل حديقة ملحقة بمبنى، وهم يلحقون بالمعلم قبل أن يقوم أحدهم بضربه بكرسي قريب منه.

ثم يقومون بضربه بشكل جماعي وتدخل أخرون لفض الاشتباك بينهم.

ولم يتبين تاريخ وقوع المضاربة ومكانها على وجه الدقة، لكن أبطال الواقعة كانوا يرتدون الزي الخليجي.

وسبق أن أعلنت وزارة التعليم السعودية أن أي اعتداء جسدي على أي من منسوبيها بجميع فئاتهم يستوجب العقوبة الجنائية، والتي قد تصل إلى السجن 10 سنوات، أو الغرامة المالية مليون ريال أو بهما معا.

- Advertisement -

سحل وجلد بالعقال.. فيديو اعتداء الطلاب على معلم يقلب السعودية
اعتداء الطلاب على معلم

فيديو ضرب المعلم فجر موجة غضب

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على الحادثة التي لم يتم توثيق مكانها أو تفاصيلها.

وطالب “احمد المقبلي” بطرد جميع من شارك في هذه المضاربة وحرمانهم من التعليم في جميع مدارس المملكة لمدة عشر سنوات وعدم اعتماد أي شهادة يحصلون عليها من خارج المملكة في حال ثبتت الواقعة.”

وأضاف:”يجب إحالتهم إلى الشرطة ومن ثم للنيابة العامة للتحقيق معهم وإحالتهم إلى المحكمة الجزائية والحكم عليهم حتى يكون جزاء لهم وردعا لأمثالهم” .

فيما عبر آخر عن اعتقاده بأن “الفيديو قديم كما يبدو من اللافتة الموجودة على الجدار وعليها صورة الملك عبد الله “.

وحملت “جواهر الغامدي” ما وصفته بالإنحطاط لوزارة التعليم التي أهملت رسالتها التعليمية والتربوية، حتى أصبح الذي كاد أن يكون رسولا يُضرب ويُهان بهذه الصورة، حسب قولها.

وعقب آخر أن ضرب المعلم سابقة خطيرة ونذير شؤم. لذلك لابد من إيقاع أقسى العقوبة على الطلاب، أما المعلم-كما قال- فله جهة رسمية تحاسبه ان أخطأ.

الإعتداء على المعلم في القانون السعودي

وفي المملكة العربية السعودية وفقًا للقانون فإن عقوبة الاعتداء على المعلم قد تتراوح بين الغرامة المالية والحبس الفعلي، وأحيانًا تكون العقوبتين معًا وفقًا لحالة الجرم والأثر النفسي والجسدي الذي تتركه حالة الاعتداء.

وبحسب بنود القانون فإن العقوبة بالسجن قد تصل إلى عشر سنوات والغرامة المالية قد تصل قيمتها إلى مليون ريال سعودي، وفقًا لحالة الضرر التي يُخلفها الاعتداء ناهيك عن عقوبات الفصل من الوظيفة المدنية أو من الدراسة طيلة فترة الحكم وعام بعدها على الأقل.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

اقرأ أيضاً

الهدهد

بعد منقبة أبها.. فيديو رقص إباحي لـ سعودية في حفلات الترفيه يثير جدلا

الهدهد

افتخار الساجواني: أكل “العوال والتمور” وراء تخلف العمانيين والسعوديين (فيديو)

الهدهد

تصريح صادم لزوجة الرئيس الإيراني تزامنا مع استعادة العلاقات مع السعودية (فيديو)

حياتنا

أحمد سعد يتعرض لموقف محرج في السعودية.. والسبب محمد منير! (فيديو)

الهدهد

محمد باخطيب.. غضب في السعودية بعد تداول أنباء عن اعتقاله وتغريدة تثير جدلا

الهدهد

ميدل إيست آي: ماكرون المنافق احتسى النبيذ مع ابن سلمان القاتل والطاغية

الهدهد

بلومبيرغ: السعودية والإمارات تنفقان الملايين في أوروبا لتلميع الأسد

الهدهد

زيارة محمد بن سلمان إلى فرنسا.. العفو الدولية تدعو ماكرون لإنقاذ 7 سعوديين يواجهون الإعدام

الهدهد

مصطفى بكري يناشد ولي العهد السعودي ونجيب ساويرس: “يا عم ارحمنا.. بهدلتنا”

الهدهد

إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني ينافس جورجينا رودريغيز في إعلان لـ”العود” (شاهد)

الهدهد

شهر العسل السعودي الإيراني.. ابن سلمان يرسل هذا المسؤول إلى طهران لتوطيد العلاقات

الهدهد

بندر القرهدي.. أول تعليق من والد مغدور جدة بعد إعدام القاتل (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شعرت براحة بعد ذبحه وسلخه وطهيه.. المصرية آكلة طفلها تكشف السبب الحقيقي للجريمة

بعد منقبة أبها.. فيديو رقص إباحي لـ سعودية في حفلات الترفيه يثير جدلا

“ليلة الدخلة” مشتركة.. جزائري “عنابي” يتزوج فتاتين في يوم واحد (فيديو)

افتخار الساجواني: أكل “العوال والتمور” وراء تخلف العمانيين والسعوديين (فيديو)

والدة طفل عماني اكتشف ثغرة أمنية بأحد البنوك تخرج عن صمتها وتحذر

قرش يفاجئ المصطافين على شاطئ تونسي.. فيديو متداول أثار الذعر

على شواطئ تونس.. علامات كبر السن على جسد إلهام شاهين تُحرجها

إذا كانت لديك هذه السمة الشخصية.. فقد تكون عرضة لخطر الإصابة بالاكتئاب

دنيا بطمة بفستان ضيق ومؤخرة متفجرة على أنغام “وسع وسع” (شاهد)

تصريح صادم لزوجة الرئيس الإيراني تزامنا مع استعادة العلاقات مع السعودية (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC