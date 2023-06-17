سحل وجلد بالعقال.. فيديو اعتداء الطلاب على معلم يقلب السعودية

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وطن- ضجت منصات التواصل الاجتماعي في السعودية، بمقطع فيديو قيل إنه لعدد من الطلاب وهم يضربون معلماً اثناء الحفل الختامي، وانتشر المقطع كالنار في الهشيم وسط مطالبات البعض للجهات ذات الاختصاص بالتحقيق مع الطلاب الذين قاموا بهذا الاعتداء ومحاسبتهم.

وأظهر مقطع فيديو متداول عدداً من الطلاب داخل حديقة ملحقة بمبنى، وهم يلحقون بالمعلم قبل أن يقوم أحدهم بضربه بكرسي قريب منه.

ثم يقومون بضربه بشكل جماعي وتدخل أخرون لفض الاشتباك بينهم.

مقطع متداول : طلاب يضربون معلم في الحفل الختامي ! pic.twitter.com/PQFizPF1jl — أحمد الرحيلي (@alruhaily_a) June 17, 2023

ولم يتبين تاريخ وقوع المضاربة ومكانها على وجه الدقة، لكن أبطال الواقعة كانوا يرتدون الزي الخليجي.

وسبق أن أعلنت وزارة التعليم السعودية أن أي اعتداء جسدي على أي من منسوبيها بجميع فئاتهم يستوجب العقوبة الجنائية، والتي قد تصل إلى السجن 10 سنوات، أو الغرامة المالية مليون ريال أو بهما معا.

مقطع متداول: شاهد: حفل تخرج طلاب يتحول لساحة معركة ولكن هل المعتدى عليه معلم ؟ pic.twitter.com/QuLG2Zh0qz — الترند السعودي (@AlTrendAlsaudi) June 16, 2023

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فيديو ضرب المعلم فجر موجة غضب

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على الحادثة التي لم يتم توثيق مكانها أو تفاصيلها.

وطالب “احمد المقبلي” بطرد جميع من شارك في هذه المضاربة وحرمانهم من التعليم في جميع مدارس المملكة لمدة عشر سنوات وعدم اعتماد أي شهادة يحصلون عليها من خارج المملكة في حال ثبتت الواقعة.”

وأضاف:”يجب إحالتهم إلى الشرطة ومن ثم للنيابة العامة للتحقيق معهم وإحالتهم إلى المحكمة الجزائية والحكم عليهم حتى يكون جزاء لهم وردعا لأمثالهم” .

اذا فعلا الطلاب يضربون العلم فالمفروض طرد جميع من شارك في هذه المضاربة وحرمانهم من التعليم في جميع مدارس المملكة لمدة عشر سنوات وعدم اعتماد أي شهادة يحصلون عليها من خارج المملكة خلال فترة سنوات الحرمان من الدراسة وإحالتهم إلى الشرطة ومن ثم للنيابة العامة للتحقيق معهم وإحالتهم إلى… — احمد المقبلي (@almugbli) June 17, 2023

فيما عبر آخر عن اعتقاده بأن “الفيديو قديم كما يبدو من اللافتة الموجودة على الجدار وعليها صورة الملك عبد الله “.

هذي من كيسك انه طلاب يضربون معلم بعدين واظح قديم شوف اللافته اللي بالجدار عليها صورة الملك عبدالله — 🇸🇦 (@cv_779) June 17, 2023

وحملت “جواهر الغامدي” ما وصفته بالإنحطاط لوزارة التعليم التي أهملت رسالتها التعليمية والتربوية، حتى أصبح الذي كاد أن يكون رسولا يُضرب ويُهان بهذه الصورة، حسب قولها.

وعقب آخر أن ضرب المعلم سابقة خطيرة ونذير شؤم. لذلك لابد من إيقاع أقسى العقوبة على الطلاب، أما المعلم-كما قال- فله جهة رسمية تحاسبه ان أخطأ.

" مقطع متداول: طلاب يضربون معلمهم في الحفل الختامي "

هذا الإنحطاط في طلاب المدارس بسبب #وزارة_التعليم، الذي أهملت رسالتها التعليمية والتربوية، حتى أصبح الذي كاد أن يكون رسولا يُضرب ويُهان بهذه الصورة.#مشاهير_الفلس pic.twitter.com/xvNvlh0hpQ — جواهر_الغامدي (@G_al_ghamdi) June 17, 2023

الإعتداء على المعلم في القانون السعودي

وفي المملكة العربية السعودية وفقًا للقانون فإن عقوبة الاعتداء على المعلم قد تتراوح بين الغرامة المالية والحبس الفعلي، وأحيانًا تكون العقوبتين معًا وفقًا لحالة الجرم والأثر النفسي والجسدي الذي تتركه حالة الاعتداء.

بعد انتشار مقطع ضرب معلم في حفل تخرج؛ الاعتداء على المعلم أو المعلمة

لفظياً أو جسدياً أو عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي غرامته تصل مليون ريال، والسجن 10 سنوات. — DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) June 17, 2023

وبحسب بنود القانون فإن العقوبة بالسجن قد تصل إلى عشر سنوات والغرامة المالية قد تصل قيمتها إلى مليون ريال سعودي، وفقًا لحالة الضرر التي يُخلفها الاعتداء ناهيك عن عقوبات الفصل من الوظيفة المدنية أو من الدراسة طيلة فترة الحكم وعام بعدها على الأقل.