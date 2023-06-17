ساعة محمد صلاح في عيد ميلاده تشعل مواقع التواصل.. ما نوعها وكم بلغ سعرها؟ (شاهد)

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وطن- في احتفاله بعيد ميلاده الـ31، لفت لاعب المنتخب المصري ونجم نادي “ليفربول” الإنجليزي انتباه الجميع بساعته التي ظهر بها.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه على انستغرام، صورة له مع زملائه في منتخب مصر وهم يحتفلون بعيد ميلاده بعد فوز “الفراعنة” على غينيا 2-1 وتأهلهم رسمياً لنهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Salah (@mosalah)

كما نشر “محمد صلاح” صورة أخرى له وهو يقوم بتقطيع “كيكة” عيد ميلاده.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Salah (@mosalah)

وأرفق محمد صلاح الصورة بتعليق قال فيه: “شكراً لتمنياتكم في عيد ميلادي”.

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ما أثار التساؤل وأشغل بال المتابعين الفضوليين، هو نوع وثمن الساعة التي ارتداها محمد صلاح في أثناء تقطيع كيكة عيد ميلاده.

وأجاب حساب “Egypt Celebrities Watches” المتخصص في رصد ساعات المشاهير على السؤال الذي أشغل بال العديد من المتابعين.

ماركة ساعة محمد صلاح

ونشر الحساب صورة لمحمد صلاح وهو يرتدي الساعة وصورة مقربة للساعة، موضحا أنها من ماركة أوديمار بيجية “رويال أوك أوف شور”.

مواصفات ساعة محمد صلاح

وكشف أن الساعة مقاس٤٢ مم ذاتية الملء، كما أن جسد الساعة مصنوع من الستانلس ستيل مع طوق مثبت مع مينا من اللون الأزرق وإسورة مطاطية.

وقال إن حركة الساعة تحتوي على ٤٠ من الأحجار الكريمة و٧٠ ساعة من الطاقة الاحتياطية.

‎ونشر الحساب رقم موديل الساعة (26238ST.OO.A340CA.01) والبالغ سعرها ٧٥،٠٠٠ دولار أمريكي.