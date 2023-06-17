السبت, يونيو 17, 2023
الرئيسيةحياتناساعة محمد صلاح في عيد ميلاده تشعل مواقع التواصل.. ما نوعها وكم...
حياتنا

ساعة محمد صلاح في عيد ميلاده تشعل مواقع التواصل.. ما نوعها وكم بلغ سعرها؟ (شاهد)

حساب متخصص في رصد ساعات المشاهير كشف ثمن ساعة محمد صلاح ومواصفاتها

كتب سالم حنفي
ساعة محمد صلاح في عيد ميلاده تشعل مواقع التواصل.. ما نوعها وكم بلغ سعرها؟
عيد ميلاد محمد صلاح
- Advertisement -

وطن- في احتفاله بعيد ميلاده الـ31، لفت لاعب المنتخب المصري ونجم نادي “ليفربول” الإنجليزي انتباه الجميع بساعته التي ظهر بها.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه على انستغرام، صورة له مع زملائه في منتخب مصر وهم يحتفلون بعيد ميلاده بعد فوز “الفراعنة” على غينيا 2-1 وتأهلهم رسمياً لنهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mohamed Salah (@mosalah)

كما نشر “محمد صلاح” صورة أخرى له وهو يقوم بتقطيع “كيكة” عيد ميلاده.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mohamed Salah (@mosalah)

وأرفق محمد صلاح الصورة بتعليق قال فيه: “شكراً لتمنياتكم في عيد ميلادي”.

- Advertisement -

ما أثار التساؤل وأشغل بال المتابعين الفضوليين، هو نوع وثمن الساعة التي ارتداها محمد صلاح في أثناء تقطيع كيكة عيد ميلاده.

وأجاب حساب “Egypt Celebrities Watches” المتخصص في رصد ساعات المشاهير على السؤال الذي أشغل بال العديد من المتابعين.

ماركة ساعة محمد صلاح

ونشر الحساب صورة لمحمد صلاح وهو يرتدي الساعة وصورة مقربة للساعة، موضحا أنها من ماركة أوديمار بيجية “رويال أوك أوف شور”.

مواصفات ساعة محمد صلاح

وكشف أن الساعة مقاس٤٢ مم ذاتية الملء، كما أن جسد الساعة مصنوع من الستانلس ستيل مع طوق مثبت مع مينا من اللون الأزرق وإسورة مطاطية.

وقال إن حركة الساعة تحتوي على ٤٠ من الأحجار الكريمة و٧٠ ساعة من الطاقة الاحتياطية.

‎ونشر الحساب رقم موديل الساعة (26238ST.OO.A340CA.01) والبالغ سعرها ٧٥،٠٠٠ دولار أمريكي.

المصدرانستجرام ، وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

اقرأ أيضاً

رياضة

ساعة محمد صلاح تخطف الأنظار في حفل عيد ميلاده ال31.. كم يبلغ ثمنها؟!

الهدهد

الجندي محمد صلاح أصبح “بطلا” في الشارع المصري.. قناة إسرائيلية تؤكد ما نفاه إعلام السيسي

رياضة

منتخب مصر يدك شباك غينيا بالثنائية في تصفيات كأس أمم أفريقيا (شاهد)

رياضة

تشكيلة منتخب مصر أمام غينيا والتوقيت في تصفيات كأس أمم أفريقيا

الهدهد

مفاجآت تتكشف بشأن عملية الحدود والشهيد محمد صلاح.. تطور جديد

الهدهد

بطلب أردني.. البرلمان العربي يقرأ الفاتحة على روح الشهيد محمد صلاح

الهدهد

صور جديدة للشهيد محمد صلاح وسلاحه الذي أباد به جنود إسرائيل

الهدهد

لحظة وصول “عادل إمام” لجنازة الجندي المصري “محمد صلاح”.. حقيقة فيديو متداول!

رياضة

بعد فشل التوقيع مع ميسي.. الهلال يتقدم بعرضٍ خيالي لمحمد صلاح وهذه قيمته

حياتنا

شاهد ما يفعله محمد صلاح حاليا وسط سرية تامة

الهدهد

إيحاءات جنسية تفجر غضب والد مجندة إسرائيلية قتلها محمد صلاح رفقة زميلها

الهدهد

علاء مبارك “يقلب الدنيا” بتغريدة عن الجندي المصري محمد صلاح .. ماذا قال!؟!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

إذا كانت لديك هذه السمة الشخصية.. فقد تكون عرضة لخطر الإصابة بالاكتئاب

دنيا بطمة بفستان ضيق ومؤخرة متفجرة على أنغام “وسع وسع” (شاهد)

تصريح صادم لزوجة الرئيس الإيراني تزامنا مع استعادة العلاقات مع السعودية (فيديو)

إخوان اليمن ينتقمون من السيسي.. شاهد ما فعلوه بسيدة مصرية مسجونة منذ 5 سنوات

دراسة: نوبات الهلع والقلق ناتجة عن هذا النقص في الفيتامينات

أحمد سعد يتعرض لموقف محرج في السعودية.. والسبب محمد منير! (فيديو)

“الجيش المصري دمر الاقتصاد”.. السيسي ينازع خيارات صعبة ولا بديل عن الخصخصة

أخيراً.. محكمة ألمانية تنصف المسلمات وتسمح لمعلمات المدارس بارتداء الحجاب!

زفاف بيكيه وكلارا شيا سيكون في هذا الموعد.. لماذا لم يفعلها مع شاكيرا أبداً؟!

جورجينا رودريغيز في إطلالة مثيرة مع لدغة نحلة على شاطئ بحيرة ورونالدو يعلق! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC