زفاف بيكيه وكلارا شيا سيكون في هذا الموعد.. لماذا لم يفعلها مع شاكيرا أبداً؟!

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وطن- اتخذ جيرارد بيكيه وكلارا شيا، قراراً بالزواج قريباً، وفكروا أيضاً باللحظة المثالية للإعلان عن الأخبار السارة للجمهور.

الزفاف القادم

وذكرت صحيفة okdiario أن إعلان زفاف بيكيه وكلارا شيا، سيكون خلال حفل زفاف مارك، شقيق لاعب الكرة السابق، والذي سيتزوج ماريا ، صديقته منذ فترة طويلة ، في 24 يونيو.

في الواقع ، قرر بيكيه وشيا بالفعل كيف سيخبران أحبائهم أن الزفاف التالي الذي سيذهبون إليه سيكون زفافهم. لدرجة أنهم بدأوا بالفعل ببعض الاستعدادات ليومهم الكبير ، كما يؤكدون.

هذا بلا شك أحد أهم أخبار العام في التاريخ الاجتماعي. يجب أن نتذكر أن بيكيه لم يتخذ هذه الخطوة مع شاكيرا أبدًا. في علاقتهما التي استمرت 12 عامًا.

كان للاعب برشلونة السابق والمغنية طفلان – ميلان وساشا – لكنهما لم يعتقدا أبدًا أنه من المناسب الالتزام رسميًا ، لسبب أو لآخر.

هذا هو السبب في أن هذه المعلومات تكتسب أهمية أكبر.

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يومًا خاصًا للإعلان

لم يتمكن العشيقان من اختيار يوم له وزن عاطفي أكبر من حدث عائلي بهذا الحجم وأن الأسرة تتعامل معه بأكبر قدر ممكن من السرية.

من المعروف فقط أن الزفاف سيكون في مقاطعة برشلونة وأن الناس الأكثر حميمية للزوجين سيحضرون فقط.

كان هذا التاريخ موضوع نقاش مؤخرًا بعد أن ذكرت الأنباء أن شاكيرا قد اعترضت على وجود أطفالها مع بيكيه في يوم زفاف عمهم مارك.

حرب باردة

سيكون بيكيه بصحبة زوجته المستقبلية في الزفاف. وستظهر كلارا شيا في الحدث ممسكةً بذراعه. فهي الشخص الذي أصبح في الأشهر الأخيرة الدعم الرئيسي لبيكيه في حربه الباردة مع شاكيرا.

كما ستصبح المرأة التي سيشارك معها بقية حياته. وهي خطوة عملاقة إلى حد ما تحدث بعد أقل من عام من ظهور كلارا في حياته.

وبهذا المعنى ، فإن قرار الإعلان عن زواجهما في حفل زفاف مارك، يعني أن بيكيه يستجيب أيضًا للعلاقة الجيدة الموجودة بين كلارا وأصهارها. فقد أصبحت كلارا صديقة رائعة لشقيقة زوجها ، ماريا. وهو أمر لم تتمتع به شاكيرا أبدًا.

بدأ العد التنازلي

من هذه اللحظة ، يبدأ العد التنازلي لحفل الزفاف الكبير لجيرارد بيكيه وكلارا شيا.

قبل أقل من شهر ، تم القبض على كلاهما في متجر مجوهرات الواقع في باسيو دي غراسيا في برشلونة.

هناك ، أجرى رئيس اتحاد الملوك محادثة مع أحد الموظفين حول خاتم مصنوع خصيصًا “تم صنعه له بالفعل”.