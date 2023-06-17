السبت, يونيو 17, 2023
الرئيسيةحياتنادنيا بطمة بفستان ضيق ومؤخرة متفجرة على أنغام "وسع وسع" (شاهد)
حياتنا

دنيا بطمة بفستان ضيق ومؤخرة متفجرة على أنغام “وسع وسع” (شاهد)

استعانت دنيا بطمة بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لاستكمال الاستعراض على أغنية "ست البنات" رداً على هجوم محمد الترك على المغرب وشعبها

كتب رفيف عبدالله
دنيا بطمة بفستان ضيق ومؤخرة متفجرة على أنغام
دنيا بطمة
- Advertisement -

وطن- استعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة، جسدها الجديد ومفاتنها الواضحة، بفستان سهرة ضيق باللون الزهري.

ست البنات مرة أخرى

ونشرت دنيا بطمة عدة مقاطع عبر خاصية الستوري عبر حسابها على “انستجرام“،  وهي ترتدي فستاناً زهرياً لامعاً في إحدى سهراتها.

وكان ملفتاً حجم صدر ومؤخرة دنيا بطمة التي حرصت على إبرازهما أثناء سيرها على أنغام أغنية “وسع وسع”، للفنان أحمد سعد.

كما استعانت دنيا بطمة بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لاستكمال الاستعراض، على أغنية “ست البنات”.

واعتبر متابعو الفنانة المغربية، أنها ترد على طليقها المنتج البحريني محمد الترك، والذي أساء إلى الشعب المغربي قبل أيام.

أسوأ بلد

حيث ظهر محمد الترك في بث مباشر عبر “تيك توك”، وهو يصف المغرب بأنه “أسوأ بلد”.

- Advertisement -

وقال الترك إنه سيزور المغرب مرة وحدة فقط لحضانة ابنتيه من دنيا بطمة، غزل وليلي روز.

وشن مغاربة هجوماً على الترك، وذكروه بأن المغرب هي البلاد التي استقبلته وعاش بها سنوات عدة قبل طلاقه من دنيا، وعودته إلى البحرين. مطالبين باعتذار رسمي.

منافقين

لكن الترك رفض الاعتذار، ووصف المغربيين بأنهم “منافقين، فضوليين، واهتمامهم الأساسي الغيبة والنميمة وتتبع أخبار الآخرين”.

ودشن المغاربة دعوات لإلغاء متابعة الترك، ليعود طي النسيان تماماً كما كان قبل علاقته بابنة بلادهم دنيا بطمة.

بينما قال آخرون، إن ما يفعله الترك تعبير عن غضبه وحقده من عائلة بطمة التي دفعته إلى الهروب خارج البلاد بعد فضيحته مع فتاة تدعى وصال. واتهامه بالسرقة والتحريض على الفساد.

وأدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بمراكش في وقت سابق، محمد الترك، بـ3 أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، ما يعادل نحو 280 دولاراً.

خيانة وسرقة

وأدانت المحكمة ذاتها الشابة التي خان الترك معها دنيا بطمة، وتدعى “وصال“،  بـ3 أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 3000 درهم.

أدين أيضاً الشاب “عبد المغيث” بـ3 أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. وذلك بتهمة التقاط صور ومقاطع مرئية لأشخاص داخل مكان خاص. ونشرها دون موافقتهم.

ووُجّهت لمحمد الترك تهمة التحريض على الفساد، بينما تم الحكم على وصال بتهمة السرقة والتحريض على الفساد.

وسبق أن اعترف محمد الترك أنه كان يجلس برفقة وصال في المنزل. ولكنه كان عشاء عمل فقط.

وأكد زوج دنيا بطمة أنه كان يجلس بعيداً عن الفتاة، وأن من قام بإبلاغها، هو شخص مخادع.

كما نفى الترك وجود خمور في الجلسة، كما ادعى الشخص الذي أخبر بطمة بوجود فتاة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اقرأ أيضاً

حياتنا

دنيا بطمة تثير غضب متابعيها.. استعراض مؤخرة وأفخاذ وشعر مستعار وغلق التعليقات! (شاهد)

حياتنا

دنيا بطمة تفقد السيطرة في حفل زفاف مولاي السلطان عدنان (فيديو)

حياتنا

دنيا بطمة ترتدي فستان ديسكو يكشف الكثير في نادي ليلي! (فيديو)

حياتنا

دنيا بطمة قد تواجه الإعدام بعد مزاعم تورطها في جريمة قتل مرتبطة بـ”حمزة مون بيبي”

حياتنا

دنيا بطمة تحتفل بعيد ميلاد والدتها بطريقة غريبة! (فيديو)

حياتنا

دنيا بطمة تكشف الكثير بفستان مثير في سهرة خاصة بأحد الفنادق (فيديو)

حياتنا

دنيا بطمة في إطلالة جديدة برسالة تحدي: خليك بشنب رجال (شاهد)

حياتنا

دنيا بطمة “كاسية عارية” في أحدث صورة والجمهور مصدوم! (شاهد)

حياتنا

دنيا بطمة تكشف بطنها وصدرها المنفوخ وتتباهى “صعبة مقارنتي بوحدة فاضية” (فيديو)

حياتنا

دنيا بطمة في إطلالة غير مسبوقة كادت تكشف ملابسها الداخلية! (شاهد)

حياتنا

دنيا بطمة تستبدل فستان السهرة الفاضح بآخر من أجل الملك محمد السادس (شاهد)

حياتنا

مفاجأة قضائية لـ دنيا بطمة على صحيفة مغربية رسمية!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

إذا كانت لديك هذه السمة الشخصية.. فقد تكون عرضة لخطر الإصابة بالاكتئاب

تصريح صادم لزوجة الرئيس الإيراني تزامنا مع استعادة العلاقات مع السعودية (فيديو)

إخوان اليمن ينتقمون من السيسي.. شاهد ما فعلوه بسيدة مصرية مسجونة منذ 5 سنوات

ساعة محمد صلاح في عيد ميلاده تشعل مواقع التواصل.. ما نوعها وكم بلغ سعرها؟ (شاهد)

دراسة: نوبات الهلع والقلق ناتجة عن هذا النقص في الفيتامينات

أحمد سعد يتعرض لموقف محرج في السعودية.. والسبب محمد منير! (فيديو)

“الجيش المصري دمر الاقتصاد”.. السيسي ينازع خيارات صعبة ولا بديل عن الخصخصة

أخيراً.. محكمة ألمانية تنصف المسلمات وتسمح لمعلمات المدارس بارتداء الحجاب!

زفاف بيكيه وكلارا شيا سيكون في هذا الموعد.. لماذا لم يفعلها مع شاكيرا أبداً؟!

جورجينا رودريغيز في إطلالة مثيرة مع لدغة نحلة على شاطئ بحيرة ورونالدو يعلق! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC