دنيا بطمة بفستان ضيق ومؤخرة متفجرة على أنغام “وسع وسع” (شاهد)

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وطن- استعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة، جسدها الجديد ومفاتنها الواضحة، بفستان سهرة ضيق باللون الزهري.

ست البنات مرة أخرى

ونشرت دنيا بطمة عدة مقاطع عبر خاصية الستوري عبر حسابها على “انستجرام“، وهي ترتدي فستاناً زهرياً لامعاً في إحدى سهراتها.

وكان ملفتاً حجم صدر ومؤخرة دنيا بطمة التي حرصت على إبرازهما أثناء سيرها على أنغام أغنية “وسع وسع”، للفنان أحمد سعد.

كما استعانت دنيا بطمة بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لاستكمال الاستعراض، على أغنية “ست البنات”.

واعتبر متابعو الفنانة المغربية، أنها ترد على طليقها المنتج البحريني محمد الترك، والذي أساء إلى الشعب المغربي قبل أيام.

أسوأ بلد

حيث ظهر محمد الترك في بث مباشر عبر “تيك توك”، وهو يصف المغرب بأنه “أسوأ بلد”.

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وقال الترك إنه سيزور المغرب مرة وحدة فقط لحضانة ابنتيه من دنيا بطمة، غزل وليلي روز.

وشن مغاربة هجوماً على الترك، وذكروه بأن المغرب هي البلاد التي استقبلته وعاش بها سنوات عدة قبل طلاقه من دنيا، وعودته إلى البحرين. مطالبين باعتذار رسمي.

منافقين

لكن الترك رفض الاعتذار، ووصف المغربيين بأنهم “منافقين، فضوليين، واهتمامهم الأساسي الغيبة والنميمة وتتبع أخبار الآخرين”.

ودشن المغاربة دعوات لإلغاء متابعة الترك، ليعود طي النسيان تماماً كما كان قبل علاقته بابنة بلادهم دنيا بطمة.

بينما قال آخرون، إن ما يفعله الترك تعبير عن غضبه وحقده من عائلة بطمة التي دفعته إلى الهروب خارج البلاد بعد فضيحته مع فتاة تدعى وصال. واتهامه بالسرقة والتحريض على الفساد.

وأدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بمراكش في وقت سابق، محمد الترك، بـ3 أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، ما يعادل نحو 280 دولاراً.

خيانة وسرقة

وأدانت المحكمة ذاتها الشابة التي خان الترك معها دنيا بطمة، وتدعى “وصال“، بـ3 أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 3000 درهم.

أدين أيضاً الشاب “عبد المغيث” بـ3 أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. وذلك بتهمة التقاط صور ومقاطع مرئية لأشخاص داخل مكان خاص. ونشرها دون موافقتهم.

ووُجّهت لمحمد الترك تهمة التحريض على الفساد، بينما تم الحكم على وصال بتهمة السرقة والتحريض على الفساد.

وسبق أن اعترف محمد الترك أنه كان يجلس برفقة وصال في المنزل. ولكنه كان عشاء عمل فقط.

وأكد زوج دنيا بطمة أنه كان يجلس بعيداً عن الفتاة، وأن من قام بإبلاغها، هو شخص مخادع.

كما نفى الترك وجود خمور في الجلسة، كما ادعى الشخص الذي أخبر بطمة بوجود فتاة.