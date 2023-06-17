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جينيفر لوبيز تطبع دليل حبها لـ بن أفليك على منطقة حساسة في جسدها! (شاهد)

كشفت جينيفر لوبيز النقاب عن مظهرها الجديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكانت ردود أفعال متابعيها إيجابية

كتب رفيف عبدالله
جينيفر لوبيز تطبع دليل حبها لـ بن أفليك على منطقة حساسة في جسدها! (شاهد)
جينيفر لوبيز وبن أفليك
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وطن– أظهرت النجمة جينيفر لوبيز حبها لـ بن أفليك من خلال الكشف عن وشم جديد باسم زوجها على حساب انستجرام الخاص بها.

فساتين جينيفر ووشمها الجديد

نشرت النجمة البالغة من العمر 53 عامًا سلسلة من الصور على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث يمكنك رؤية علامة اللانهاية على مستوى الصدر ، مع وجود سهم في المنتصف مع اسمها واسم أفليك.

ذكرت صحيفة “بيج سكس” أن هذه السلسلة من الصور تهدف إلى الترويج لتصميم الأحذية الجديد لشركة “جيلو” مع موقع Revolve للتسوق ، والذي شاركت معه لأول مرة في مارس من هذا العام.

جينيفر لوبيز وزوجها
نشرت النجمة البالغة من العمر 53 عامًا سلسلة من الصور على انستجرام
جينيفر لوبيز وزوجها
الصور تهدف إلى الترويج لتصميم الأحذية الجديد لشركة “جيلو”

في هذه الحملة الجديدة ، ارتدت جينيفر لوبيز فستان باتبو متعدد الألوان ، بفتحة ظهر جذابة ومزينة بالخرز والجانبين، مما يُظهر بطنها المثير للإعجاب ولمسة الوشم الموجودة أسفل صدرها الأيسر مباشرةً.

جينيفر لوبيز وزوجها
يمكن رؤية علامة اللانهاية على مستوى الصدر مع وجود سهم في المنتصف مع اسمها واسم أفليك

فستان شفاف بالريش

في الجلسة نفسها ، ارتدت جينيفر لوبيز فستانًا ورديًا مع غرة من نفس المصمم.

جينيفر لوبيز وزوجها
ارتدت جينيفر لوبيز فستان باتبو متعدد الألوان

لكن إذا لم يكن ذلك كافيًا ، فقد ارتدت النجمة اللاتينية الأصل، فستان شفاف مغطى بالكريستال مع صندل من الريش.

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جينيفر لوبيز وزوجها
فستان شفاف مغطى بالكريستال مع صندل من الريش

عملت جيلو مع المصمم الشهير كريس أبليتون وفنان الماكياج ماري فيليبس في جلسة التصوير.

بن أفليك “مغرم” بزوجته

أفليك ، 50 عامًا ، لديه أيضًا وشم يظهر أنه “مغرم” بزوجته.

بعد وشمها ، حصل الممثل وكاتب السيناريو والمخرج أيضًا على وشم لسهمين متقاطعين ، بالأحرف الأولى من اسمهما.

عندما حصل بن على هذا الوشم ، لم يكن هو و جينيفر زوجين بعد ، وفي عام 2016 وصفت رسم زوجها الآن بأنه “فظيع”.

نيولوك

في سياق آخر، كشفت جينيفر لوبيز النقاب عن مظهرها الجديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

اختارت المغنية الشهيرة قصة بغرة فوق الحاجبين مباشرة ، وشعر متموج فضفاض ، واللون البني الذهبي المميز.

جينيفر لوبيز وزوجها
كشفت جينيفر النقاب عن مظهرها الجديد

كان المنشور مصحوبًا بنص “Bang bang” ووسم المصمم الخاص بها وعلامتها التجارية للعناية بالبشر.

و كانت ردود أفعال متابعيها إيجابية تجاه التغيير الجذري لجنيفر.

هذا أنا

تم التحضير لألبومها القادم ، “هذا أنا” بتكتم وسرية تامة ، مستوحاة من قصة حبها مع بن أفليك.

قال لوبيز: “قبل عشرين عامًا ، وقعت في حب حياتي. كنت أعمل على ألبوم بعنوانهذا أنا “وكان الأمر كله يتعلق بالتقاط تلك اللحظة في الوقت المناسب”.

وتابعت: “الآن ، حدث الشيء الأكثر روعة والأكثر روعة … سبب وجودنا هنا هو أنني أريد التقاط هذه اللحظة في الوقت المناسب ، بل إنها أفضل من المرة الأولى.”

تأتي أغنية  “هذه أنا الآن” بعد تسع سنوات من ألبومها الأخير الذي أصدرته عام 2014.

مع ذلك ، لم تكن النجمة عاطلة عن العمل منذ ذلك الحين. بل واصلت إصدار الأغاني الفردية والتعاون مع فنانين آخرين.

المصدربيج سكس- ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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