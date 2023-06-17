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جورجينا رودريغيز في إطلالة مثيرة مع لدغة نحلة على شاطئ بحيرة ورونالدو يعلق! (شاهد)

تأكيد رونالدو على حبه لشريكته جورجينا رودريغيز ينسف الشائعات التي تحدثت مؤخرا عن تازم العلاقة بينهما

كتب سالم حنفي
جورجينا رودريغيز في إطلالة مثيرة مع لدغة نحلة على شاطئ بحيرة ورونالدو يعلق!
جورجينا رودريغيز ورونالدو
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وطن- نشرت جورجينا رودريغيز العارضة الأرجنتينية وشريكة لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، مجموعة من الصور توثق قيامها بنزهة في احضان الطبيعة الإسبانية برفقة أبنائها.

وأطلت “جورجينا” في الصور التي نشرتها عب حسابها على “انستغرام” بإطلالة مثيرة، “هاف ستوميك” و”هوت شورت” من القطن الذي أبرز مفاتنها.

وظهرت جورجينا في إحدى الصور، جالسة على صخرة ومتكئة على يديها، مع تسريحة شعر “ذيل الحصان” مع كاب باللون الاخضر وهي تتأمل البحيرة وجمالها.

جورجينا جالسة على صخرة ومتكئة على يديها، مع تسريحة شعر ذيل الحصان
جورجينا جالسة على صخرة ومتكئة على يديها، مع تسريحة شعر ذيل الحصان

كما نشرت صورة أخرى اتخذت فيها وضع الوقوف مستندة على صخرتين متباعدين وهي تحاول إرجاع شعرها للخلف لتبدو الصورة وكأنها عفوية.

جورجينا مستندة على صخرتين متباعدين وهي تحاول إرجاع شعرها للخلف
جورجينا مستندة على صخرتين متباعدين وهي تحاول إرجاع شعرها للخلف

تعرض جورجينا للدغة نحلة

كما حاولت جورجينا إبراز معاناتها لمتابعيها خلال النزهة التي قامت بها مع اطفالها، كاشفة انها تعرضت للدغة إحدى الحشرات.

لدغة جورجينا من النحلة
لدغة جورجينا من النحلة

 

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وأرفقت شريكة كريستيانو رونالدو الصور بتعليق قالت فيه:”يوم رائع قبل يوم من عيد ميلاد ابنائي”.

وأوضحت أنه تعرضت للدغة نحلة، مضيفة أن “لامهات هن الاكثر استهدافا”.

ولم تمر الصور دون ان يضع كريستيانو رونالدو لمسته عليها، حيث علق عليها بالقول: “حبي”، مرفقا تعليقه بإيموجي يحمل قلبي حب.

تعليق رونالدو بإيموجي يحمل قلبي حب
تعليق رونالدو بإيموجي يحمل قلبي حب

تأكيد الحب رغم الشائعات

ويأتي هذا التأكيد على علاقة الحب التي تجمعهما بعد ورود العديد من التقارير التي تحدثت توتر العلاقة بين النجم وصديقته.

وادّعت بعض لتقارير أنّ شجاراً حادّاً دار بين اللاعب البرتغالي وصديقته، خلال رحلة على طائرتهما الخاصة قال لها خلالها: “لقد سئمت من سلوكك الأناني!”

وزعمت تقارير عديدة خلال الأسابيع الأخيرة توتر العلاقة بين رونالدو وجورجينا، بسبب اهتمامها المفرط بذاتها الذي ظهر بشكل لافت خلال فيلمها على “نتفليكس”، وهوسها بالإنفاق والتسوق.

مزاعم بأن رونالدو سئم من تصرفات جورجينا

وكانت صحيفة “ماركا” (Marca) الإسبانية، كشفت أنّه منذ وصول النجم البرتغالي رونالدو إلى ناديه الحالي (النصر)، تحدّثت تكهّنات بأنّ العلاقة يمكن أن تكون على المحكّ في الأيام الأخيرة.

وعدّت وسائل الإعلام البرتغالية هذه التقارير صحيحة، وأكدت بشكل مباشر أن كريستيانو “سئم من جورجينا“.

المصدرانستجرام ,ماركا، وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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