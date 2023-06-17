جورجينا رودريغيز في إطلالة مثيرة مع لدغة نحلة على شاطئ بحيرة ورونالدو يعلق! (شاهد)

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وطن- نشرت جورجينا رودريغيز العارضة الأرجنتينية وشريكة لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، مجموعة من الصور توثق قيامها بنزهة في احضان الطبيعة الإسبانية برفقة أبنائها.

وأطلت “جورجينا” في الصور التي نشرتها عب حسابها على “انستغرام” بإطلالة مثيرة، “هاف ستوميك” و”هوت شورت” من القطن الذي أبرز مفاتنها.

وظهرت جورجينا في إحدى الصور، جالسة على صخرة ومتكئة على يديها، مع تسريحة شعر “ذيل الحصان” مع كاب باللون الاخضر وهي تتأمل البحيرة وجمالها.

كما نشرت صورة أخرى اتخذت فيها وضع الوقوف مستندة على صخرتين متباعدين وهي تحاول إرجاع شعرها للخلف لتبدو الصورة وكأنها عفوية.

تعرض جورجينا للدغة نحلة

كما حاولت جورجينا إبراز معاناتها لمتابعيها خلال النزهة التي قامت بها مع اطفالها، كاشفة انها تعرضت للدغة إحدى الحشرات.

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وأرفقت شريكة كريستيانو رونالدو الصور بتعليق قالت فيه:”يوم رائع قبل يوم من عيد ميلاد ابنائي”.

وأوضحت أنه تعرضت للدغة نحلة، مضيفة أن “لامهات هن الاكثر استهدافا”.

ولم تمر الصور دون ان يضع كريستيانو رونالدو لمسته عليها، حيث علق عليها بالقول: “حبي”، مرفقا تعليقه بإيموجي يحمل قلبي حب.

تأكيد الحب رغم الشائعات

ويأتي هذا التأكيد على علاقة الحب التي تجمعهما بعد ورود العديد من التقارير التي تحدثت توتر العلاقة بين النجم وصديقته.

وادّعت بعض لتقارير أنّ شجاراً حادّاً دار بين اللاعب البرتغالي وصديقته، خلال رحلة على طائرتهما الخاصة قال لها خلالها: “لقد سئمت من سلوكك الأناني!”

وزعمت تقارير عديدة خلال الأسابيع الأخيرة توتر العلاقة بين رونالدو وجورجينا، بسبب اهتمامها المفرط بذاتها الذي ظهر بشكل لافت خلال فيلمها على “نتفليكس”، وهوسها بالإنفاق والتسوق.

مزاعم بأن رونالدو سئم من تصرفات جورجينا

وكانت صحيفة “ماركا” (Marca) الإسبانية، كشفت أنّه منذ وصول النجم البرتغالي رونالدو إلى ناديه الحالي (النصر)، تحدّثت تكهّنات بأنّ العلاقة يمكن أن تكون على المحكّ في الأيام الأخيرة.

وعدّت وسائل الإعلام البرتغالية هذه التقارير صحيحة، وأكدت بشكل مباشر أن كريستيانو “سئم من جورجينا“.