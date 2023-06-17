بعد منقبة أبها.. فيديو رقص إباحي لـ سعودية في حفلات الترفيه يثير جدلا

- Advertisement -

وطن- تسبب مقطع فيديو متداول من إحدى الحفلات التي تنظمها هيئة الترفية في المملكة العربية السعودية، بموجة جدل واسعة على مواقع التواصل، لظهور سيدة فيه ترقص بشكل فاضح أقرب للإباحية.

ويأتي ذلك بعد أيام من انتشار فيديو يظهر فتاة منقبة في أبها، وهي ترتدي ملابس مثيرة وعليها النقاب وترقص بطريقة فاضحة عرضتها لانتقادات كبيرة.

رقص فاضح لسعودية في حفلات الترفيه

ومنذ استحداث هيئة الترفية في السعودية برئاسة مستشار ولي العهد محمد بن سلمان، تركي آل الشيخ، تنتشر العديد من المشاهد الخادشة التي تلتقط في هذه الحفلات التي تنظمها، ما عرض القيادة السعودية لانتقادات حادة.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع ـ لم يتاح لنا تحديد زمان أو مكان تصويره ـ سيدة ترتدي عباءة مثيرة تفصل جسدها وتغطي وجهها بحجاب أسدلته عن شعرها.

وظهرت السيدة السعودية وهي ترقص وتتمايل على أنغام الموسيقى في الحفل المختلط، على طريقة الرقص الإباحي حيث تعمدت الإتيان بحركات تحمل إيحاءات جنسية.

- Advertisement -

وفجر هذا المشهد غضب العديد من النشطاء على مواقع التواصل، الذين عبروا عن رفضهم واستنكارهم لظهور مثل هذه الأفعال المخلة في المملكة المحافظة التي تحتضن الحرمين الشريفين.

وفي هذا السياق علق الباحث التاريخي الدكتور عبد الله الزوبعي الشمري:”هل هؤلاء حفدة الصحابة وحفيدات الصحابيات كما يزعم النغال الإلكترونيين؟”

هل هؤلاء حفدة الصحابة وحفيدات الصحابيات كما يزعم النغال الإلكترونيون بزعامة النغيّل #كولومبوس @Columbuos؟ بعد جولات من هز بومته في كرنفال الكاولية العالمي يدخل الصعفوق تويتر ليغرّد: أنا حفيد الصحابة والدولة الأموية حقتنا والنبي – حاشاه – سعودي 🤣 pic.twitter.com/R24PGxcd4A — د. عبد الله الزوبعي الشمري (@JAlArb) June 17, 2023

وكتب ناشط آخر:”الاعتدال مطلب ولكن هذا انحلال وانحطاط أخلاقي وتشوه بصري.. فهل ترضى أن تكون أختك في هذا المكان؟”

مغرد ثالث شارك بقوله:”الفرح والسعادة في ديننا مطلب أما ما كان في المقطع فهو ذبح للحياء والفضيلة من الوريد إلى الوريد.”

فيديو رقص منقبة أبها

ويشار إلى أنه قبل أيام تصدّر هاشتاغ “الذوق العام” قائمة الترند في تويتر بالمملكة العربية السعودية، بعد انتشار فيديو على نطاقٍ واسع يظهر فتاة منقبة، تغني وترقص في إحدى الفعاليات في مدينة أبها بالمملكة، وفق نشطاء.

من فوق لله ومن تحت لعبدالله .. غضب سعودي من رقص وغناء منقبة في أبها!#السعودية pic.twitter.com/xpkOvdqoTc — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) June 11, 2023

ووثق الفيديو فتاة منقبة وترتدي بنطال جينز “سكيني”، وحذاءً ذا كعب، وكانت ترقص على أنغام الأغاني التي تؤديها.

وعبّر مغردون سعوديون عن غضبهم من تصرف الفتاة، واعتبروا أن رقص وغناء منقبة في أبها تشويه وإساءة للنقاب والمنقبات.