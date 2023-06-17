الفستان انزلق.. إليسا شبه عارية ورقص ساخن في حفل الإسكندرية (فيديو)

وطن- تألقت النجمة اللبنانية إليسا أثناء حفل غنائي ضخم أقيم لها داخل نادي “Alex West Club” بمدينة الإسكندرية في مصر، وسط حضور عدد كبير من الجمهور الذي توافد الى مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.
وجاء الحفل هذا ضمن جولتها الغنائية التي تقوم بها خلال هذا الصيف وأشعلت ملكة الإحساس –كما يلقبها معجبوها- أجواء الحفل بباقة من أغانيها التي تنوعت بين الجديد والقديم، ومنها “في أول الحكايات، عايشالك، هنغني كمان وكمان، من أول دقيقة، أواخر الشتاء، لو تعرفوا، بستناك، عبالي حبيبي”، وغيرها من الأغنيات في أجواء مليئة بالفرح والإيجابية.
حلاوة الانتصار#ElissaXAlexWest#اليسا @elissakh pic.twitter.com/nMPfQ1G1lX
— Star Arab World (@StarArabWorld) June 16, 2023
إليسا تشعل حفل الإسكندرية بوصلات رقص
وبدت إليسا وهي ترتدي فستاناً فاضحا كشف معظم جسدها، من الموسلين أسود اللون مرصع بقطع الماس صغيرة وترقص وتصفق عالياً وتحمس الجمهور بعبارات خارج سياق الأغاني.
فرحة #اليسا مع جمهورها في مصر💥@elissakh #العراب pic.twitter.com/jDf1iprNSG
— Al Arrab العرّاب (@AlArrabcom) June 17, 2023
فيما شوهد عشرات الحاضرين وهم يتفاعلون ويرقصون على إيقاع أغانيها، وأدت إليسا عدة وصلات رقص خلال الحفل أثات حماس الحضور.
وظهرت إليسا وهي تشد الفستان بيديها على صدرها بعد انزلاقه، حيث كانت ترتدي فستانا قصيرا وضيقا للغاية أظهرها شبه عارية.
وبالتوازي مع الحفل تصدر اسم اليسا التراند من مصر إلى عدد كبير من الدول العربية مع انتشار مقاطع فيديو لها من الحفل. وكان لافتا، رقصة اليسا العفوية التي وصفتها بعض وسائل الاعلام بـ”رقصة النصر”، خاصة بعد صدور قرار قضائي بحقها منذ أيام.
– قمر طالعة 🥺🤍🤍!#ElissaXAlexWest ، @elissakh pic.twitter.com/AWqcdDXhOC
— Reema|اليسا🇸🇦🕊️. (@reema_elissa) June 16, 2023
ألبوم إليسا الجديد
وكانت إليسا، قد كشفت في تصريحات سابقة عن موعد طرح ألبومها الجديد، الذي طرحت منه جزء تجريبي من أولى أغانيها خلال الفترة الماضية، وهي أغنية “بتمايل ع الـbeat”، وذلك بعدما تأجل طرحه لمرات عديدة.
وقالت إليسا خلال لقائها مع برنامج The Insider بالعربي: “فيه قصص بخلصها ومش مطولة القصص دي على ما تخلص.. بس الأكيد الألبوم راح ينزل في الصيف”.
#إليسا ترفض بشكل قاطع الذكاء الصناعي وهذا هو السبب #TheInsiderAr #على_أوان #تلفزيون_دبي#TheInsider@elissakh
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— The Insider بالعربي (@TheInsiderAR) June 4, 2023
اليسا والذكاء الاصطناعي
كما أبدت رأيها في تجربة الذكاء الاصطناعي: قائلة: “ضده.. لأنه ما بقيتش الناس بتفكر وتشتغل وبقى بيحل بدالهم ذكاء اصطناعي سواء بالصوت أو التفكير أو بموضوع شعري.. أنا معرفش إيه ورا الذكاء الاصطناعي لأننا منعرفش إيه الخطط اللي بيعملوها بره أكيد لها هدف تاني”.
تفاعل الجمهور المصري تحت المسرح 😅🔥🔥#ElissaXAlexWest – @elissakh pic.twitter.com/0ZKeOoFW5H
— Abdullah Abdin 🇪🇬 (@AbdullahAbdin11) June 17, 2023
وجاء ذلك بعد أن نشر متابعو الفنانة إليسا، عبر إحدى الحسابات بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، فيديو تغني فيه «أديني فرصة»، التي عرفها الجمهور بصوت الفنانة آمال ماهر، كما صمموا لها «بوستر» يناسب الفكرة والأغنية، ولكن تزال نبرة صوت إليسا الحقيقية مختلفة عن الأغنية.
اديني فرصة #امال_ماهر بصوت #إليسا
بتقنية #الذكاء_الاصطناعي pic.twitter.com/rH96zq0uCe
— ᴇʟꜰᴀɴꜱ ᴛᴡᴇɴᴛʏ (@elissafans20) June 12, 2023
وكانت إليسا قد أعلنت منذ يومين انتصارها قضائياً على إحدى شركات التوزيع الرقمي إثر خلالهما حول حقوق توزيع اغنية “أنا وبس”.