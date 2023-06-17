السبت, يونيو 17, 2023
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الفستان انزلق.. إليسا شبه عارية ورقص ساخن في حفل الإسكندرية (فيديو)

تصدر اسم اليسا التريند في مصر وعدد كبير من الدول العربية مع انتشار مقاطع فيديو لها من الحفل وهي ترقص

كتب وطن
الفستان انزلق.. إليسا شبه عارية ورقص ساخن في حفل الإسكندرية
النجمة اللبنانية إليسا
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وطن- تألقت النجمة اللبنانية إليسا أثناء حفل غنائي ضخم أقيم لها داخل نادي “Alex West Club” بمدينة الإسكندرية في مصر، وسط حضور عدد كبير من الجمهور الذي توافد الى مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

وجاء الحفل هذا ضمن جولتها الغنائية التي تقوم بها خلال هذا الصيف وأشعلت ملكة الإحساس –كما يلقبها معجبوها- أجواء الحفل بباقة من أغانيها التي تنوعت بين الجديد والقديم، ومنها “في أول الحكايات، عايشالك، هنغني كمان وكمان، من أول دقيقة، أواخر الشتاء، لو تعرفوا، بستناك، عبالي حبيبي”، وغيرها من الأغنيات في أجواء مليئة بالفرح والإيجابية.

إليسا تشعل حفل الإسكندرية بوصلات رقص

وبدت إليسا وهي ترتدي فستاناً فاضحا كشف معظم جسدها، من الموسلين أسود اللون مرصع بقطع الماس صغيرة وترقص وتصفق عالياً وتحمس الجمهور بعبارات خارج سياق الأغاني.

فيما شوهد عشرات الحاضرين وهم يتفاعلون ويرقصون على إيقاع أغانيها، وأدت إليسا عدة وصلات رقص خلال الحفل أثات حماس الحضور.

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وظهرت إليسا وهي تشد الفستان بيديها على صدرها بعد انزلاقه، حيث كانت ترتدي فستانا قصيرا وضيقا للغاية أظهرها شبه عارية.

وبالتوازي مع الحفل تصدر اسم اليسا التراند من مصر إلى عدد كبير من الدول العربية مع انتشار مقاطع فيديو لها من الحفل. وكان لافتا، رقصة اليسا العفوية التي وصفتها بعض وسائل الاعلام بـ”رقصة النصر”، خاصة بعد صدور قرار قضائي بحقها منذ أيام.

النجمة اللبنانية إليسا
النجمة اللبنانية إليسا

ألبوم إليسا الجديد

وكانت إليسا، قد كشفت في تصريحات سابقة عن موعد طرح ألبومها الجديد، الذي طرحت منه جزء تجريبي من أولى أغانيها خلال الفترة الماضية، وهي أغنية “بتمايل ع الـbeat”، وذلك بعدما تأجل طرحه لمرات عديدة.

وقالت إليسا خلال لقائها مع برنامج The Insider بالعربي: “فيه قصص بخلصها ومش مطولة القصص دي على ما تخلص.. بس الأكيد الألبوم راح ينزل في الصيف”.

اليسا والذكاء الاصطناعي

كما أبدت رأيها في تجربة الذكاء الاصطناعي: قائلة: “ضده.. لأنه ما بقيتش الناس بتفكر وتشتغل وبقى بيحل بدالهم ذكاء اصطناعي سواء بالصوت أو التفكير أو بموضوع شعري.. أنا معرفش إيه ورا الذكاء الاصطناعي لأننا منعرفش إيه الخطط اللي بيعملوها بره أكيد لها هدف تاني”.

وجاء ذلك بعد أن نشر متابعو الفنانة إليسا، عبر إحدى الحسابات بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، فيديو تغني فيه «أديني فرصة»، التي عرفها الجمهور بصوت الفنانة آمال ماهر، كما صمموا لها «بوستر» يناسب الفكرة والأغنية، ولكن تزال نبرة صوت إليسا الحقيقية مختلفة عن الأغنية.

وكانت إليسا قد أعلنت منذ يومين انتصارها قضائياً على إحدى شركات التوزيع الرقمي إثر خلالهما حول حقوق توزيع اغنية “أنا وبس”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
وطن
وطنhttps://watanserb.com/
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