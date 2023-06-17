افتخار الساجواني: أكل “العوال والتمور” وراء تخلف العمانيين والسعوديين (فيديو)

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وطن- أثار مقطع فيديو متداول للناشط الاجتماعي العماني “افتخار الساجواني” يزعم فيه أن أكل أهل بعض الدول الخليجية للعوال-وهو نوع من أنواع السمك- هو السبب وراء عدم تطورهم، حفيظة العمانيين.

افتخار الساجواني: العوال والتمور وراء عدم التطور

و”العوال” أسماك مجففة ومحفوظة بطرق تقليدية تصنع عادة من أسماك القرش والاسماك الغضروفية، مثل: (الطباق الكهربائي وقرش ابو قرن والجرجور واللخم.)

وعادة ما يكون العوال صالحا للاستهلاك مدة تزيد على ستة أشهر. ويشكل إحدى المواد الغذائية الرئسية في الرحلات البرية الطويلة.

وقال افتخار الساجواني في لقاء مصور له إن البلدان التي لا يأكل أهلها كثيراً العوال وكذلك لا يأكلون التمور تطورت مشاريعهم، وأكثر من يأكلها -كما قال عُمان والسعودية– وعندما استوقفته المذيعة لتقول له إن السعودية متطورة، أجابها: الآن بدأت بالتطور.

😅🐟 ‼️ في مقطع طريف.. إفتخار: أكل "العوال" سبب لعدم التطور.. ما رأيكم ؟ pic.twitter.com/35UOt29hVa — برق للأخبار 🇴🇲 (@OMNNews) June 16, 2023

ويُعد افتخار الساجواني شخصية عُمانية معروفة من أصول فارسية ولد في عُمان عام 1975، أستكمل دراسته في الإمارات بعد تخرجه من الصف السادس بأحدي المدارس في مدينة “مطرح” وسبق أن قابل شخصيات عربية مشهورة منها الراحل “السلطان قابوس”.

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تصريحات غريبة للساجواني

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات الساجواني، ورأى بعضهم أنها غريبة لأن أهل الخليج اعتادوا على أكل هذا النوع من السمك منذ مئات السنين لما يحتويه من فوائد صحية.

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وعلق “عبد العلي اللواتي” في هذا السياق أن سمك القرش (العوال) هو مصدر بروتيني، وأحماض أوميغا الدهنية فيه يمكن أن تفيد صحة العقل والقلب”.

سمك القرش (العوال) هو مصدر بروتيني، وأحماض أوميغا الدهنية فيه يمكن أن تفيد صحة العقل والقلب والتمر غني بالفوسفور الذي يزيد من حيوية الدماغ، وهو مقوي عام للجسم ويعالج فقر الدم ويمنع اضطراب الأعصاب لما يحتويه من نسبة عالية من السكر والبوتاسيوم والجمع بينهما له فوائد لا تحصى — Abdulali Al Lawati (@Abdali_Allawati) June 17, 2023

وأضاف أن التمر أيضاً غني بالفوسفور الذي يزيد من حيوية الدماغ، وهو مقوي عام للجسم ويعالج فقر الدم ويمنع اضطراب الأعصاب لما يحتويه من نسبة عالية من السكر والبوتاسيوم.

والتقط آخر حديث الساجواني عن التمور وعدم ارتباطها بالتطور–حسب زعمه- ليقول إن “هذه النظرية خاطئة ولا علاقة لأكل التمور بعدم تطور الدولة.”

وتساءل: “ماذا عن الدولة الأموية في الأندلس والتي استمرت زهاء ٣ قرون، هل كانت دولة متطوّرة؟”

وتابع أن مؤسس هذه الدولة “عبد الرحمن الداخل” قام بنقل النخيل من الوطن العربي إلى الأندلس.

لا زالت النظرية التي طرحها الأستاذ افتخار الساجواني عن علاقة أكل التمور بعدم تطور الدولة تثير التساؤل وتتطلب المزيد من الإيضاح منه. ماذا عن الدولة الأموية في الأندلس والتي استمرت زهاء ٣ قرون..

هل كانت دولة متطوّرة؟ فقد قام مؤسسها عبدالرحمن الداخل بنقل النخيل من الوطن العربي إلى… https://t.co/gIkZX47XLO pic.twitter.com/u6aiL7wbDG — مسقط ١٩٧٠ (@SaidAhmed1987) June 17, 2023

وعقب “سليمان الفرعي” متحدثاً عن الساجواني:”ضروري تخبروه عن الحضارة العمانية، وان عمان كانت مملكة ونفوذها وصل إلى زنجبار”.

وأضاف أن سلطنة عمان “كانت معروفة بأسطولها البحري وقوتها الشامخة وكانوا ياكلون العوال وغيره وكان فيهم العلماء والفطاحل”.

ضروري تخبروه عن الحضارة العمانية

وان عمان كانت مملكة ونفوذها وصل إلى زنجبار

ومعروفه باسطولها البحري وقوتها الشامخة

وكانوا ياكلوا العوال وغيره وكان فيهم العلماء والفطاحل

بس أسألكم هذه صاحب اللغة المتكسرة.. من أين أصله ❓‼️ لا تقولوا عماني

حشاهم العمانيين ان يذموا اجدادهم واصولهم pic.twitter.com/0ikv9LIAF4 — سليمان الفرعي💎 (@ROP_MOE) June 16, 2023

فيما قالت “مريم بنت محمد البلوشية” بنبرة ساخرة: “العماني والسعودي ما تطور بسبب العوال نطالب الجهات المعنية بمنع صيد سمك القرش وبيع العوال”.

ورأى “أبو سفيان” أن العوال والمالح في يوم من الأيام كان مصدر رزق للعمانيين شرقت سفنهم واساطيلهم وغربت لجلب وتصدير لمثل تلك البضاعة وغيرها”.

وبدوره علق د.سلطان اليحيائي هازئاً :”أعجبتني الثقة في الربط بين العنصرين أكل العوال والتطور.. فرسمت العلاقة وأرسلتها لمتدربي علم البيانات من معسكرات مكين لتكون مثالا حيا للتحليل”.

أعجبتني الثقة في الربط بين العنصرين (اكل العوال، التطور) فرسمت العلاقة وأرسلتها لمتدربي علم البيانات من #معسكرات_مكين لتكون مثالا حيا للتحليل😅. كان الطلاب فطنين فأجابوني، ولكنك يا دكتور أخبرتنا من قبل أن "الارتباط لا يعني السببية" Correlation don’t mean causation فأفحموني. https://t.co/5TR6zxbBJn pic.twitter.com/jo7BT4GhK6 — د.سلطان اليحيائي (@SultanAl_Yahyai) June 16, 2023

وتشتهر دول الخليج وخاصة السعودية وسلطنة عمان، بتمورها الفاخرة عالية الجودة التي تصدر لكل دول العالم ويرتفع الطلب عليها بشكل كبير.

كما يحرص العمانيون على تناول سمك العوال المتوفر بكثرة في السلطنة، وهو ذو قيمة غذائية عالية جدا وله فوائد عديدة.