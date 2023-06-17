السبت, يونيو 17, 2023
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افتخار الساجواني: أكل “العوال والتمور” وراء تخلف العمانيين والسعوديين (فيديو)

"العوال" أسماك مجففة ومحفوظة بطرق تقليدية تصنع عادة من أسماك القرش والأسماك الغضروفية

كتب خالد الأحمد
افتخار الساجواني: أكل
افتخار الساجواني
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وطن- أثار مقطع فيديو متداول للناشط الاجتماعي العماني “افتخار الساجواني” يزعم فيه أن أكل أهل بعض الدول الخليجية للعوال-وهو نوع من أنواع السمك- هو السبب وراء عدم تطورهم، حفيظة العمانيين.

افتخار الساجواني: العوال والتمور وراء عدم التطور

و”العوال” أسماك مجففة ومحفوظة بطرق تقليدية تصنع عادة من أسماك القرش والاسماك الغضروفية، مثل: (الطباق الكهربائي وقرش ابو قرن والجرجور واللخم.)

وعادة ما يكون العوال صالحا للاستهلاك مدة تزيد على ستة أشهر. ويشكل إحدى المواد الغذائية الرئسية في الرحلات البرية الطويلة.

وقال افتخار الساجواني في لقاء مصور له إن البلدان التي لا يأكل أهلها كثيراً العوال وكذلك لا يأكلون التمور تطورت مشاريعهم، وأكثر من يأكلها -كما قال عُمان والسعودية– وعندما استوقفته المذيعة لتقول له إن السعودية متطورة، أجابها: الآن بدأت بالتطور.

ويُعد افتخار الساجواني شخصية عُمانية معروفة من أصول فارسية ولد في عُمان عام 1975، أستكمل دراسته في الإمارات بعد تخرجه من الصف السادس بأحدي المدارس في مدينة “مطرح” وسبق أن قابل شخصيات عربية مشهورة منها الراحل “السلطان قابوس”.

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افتخار الساجواني
افتخار الساجواني

تصريحات غريبة للساجواني

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات الساجواني، ورأى بعضهم أنها غريبة لأن أهل الخليج اعتادوا على أكل هذا النوع من السمك منذ مئات السنين لما يحتويه من فوائد صحية.

 

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وعلق “عبد العلي اللواتي” في هذا السياق أن سمك القرش (العوال) هو مصدر بروتيني، وأحماض أوميغا الدهنية فيه يمكن أن تفيد صحة العقل والقلب”.

وأضاف أن التمر أيضاً غني بالفوسفور الذي يزيد من حيوية الدماغ، وهو مقوي عام للجسم ويعالج فقر الدم ويمنع اضطراب الأعصاب لما يحتويه من نسبة عالية من السكر والبوتاسيوم.

والتقط آخر حديث الساجواني عن التمور وعدم ارتباطها بالتطور–حسب زعمه- ليقول إن “هذه النظرية خاطئة ولا علاقة لأكل التمور بعدم تطور الدولة.”

وتساءل: “ماذا عن الدولة الأموية في الأندلس والتي استمرت زهاء ٣ قرون، هل كانت دولة متطوّرة؟”

وتابع أن مؤسس هذه الدولة “عبد الرحمن الداخل” قام بنقل النخيل من الوطن العربي إلى الأندلس.

وعقب “سليمان الفرعي” متحدثاً عن الساجواني:”ضروري تخبروه عن الحضارة العمانية، وان عمان كانت مملكة ونفوذها وصل إلى زنجبار”.

وأضاف أن سلطنة عمان “كانت معروفة بأسطولها البحري وقوتها الشامخة وكانوا ياكلون العوال وغيره وكان فيهم العلماء والفطاحل”.

فيما قالت “مريم بنت محمد البلوشية” بنبرة ساخرة: “العماني والسعودي ما تطور بسبب العوال نطالب الجهات المعنية بمنع صيد سمك القرش وبيع العوال”.

ورأى “أبو سفيان” أن العوال والمالح في يوم من الأيام كان مصدر رزق للعمانيين شرقت سفنهم واساطيلهم وغربت لجلب وتصدير لمثل تلك البضاعة وغيرها”.

وبدوره علق د.سلطان اليحيائي هازئاً :”أعجبتني الثقة في الربط بين العنصرين أكل العوال والتطور.. فرسمت العلاقة وأرسلتها لمتدربي علم البيانات من معسكرات مكين لتكون مثالا حيا للتحليل”.

وتشتهر دول الخليج وخاصة السعودية وسلطنة عمان، بتمورها الفاخرة عالية الجودة التي تصدر لكل دول العالم ويرتفع الطلب عليها بشكل كبير.

@farsihaitham

تحضير العوال في ولاية محوت / سلطنة عمان Dried Shark Meat in Oman #shark #oman #food

♬ Only Oman – Ahmed Almusawi

كما يحرص العمانيون على تناول سمك العوال المتوفر بكثرة في السلطنة، وهو ذو قيمة غذائية عالية جدا وله فوائد عديدة.

المصدرتيك توك، تويتر، انستقرام، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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