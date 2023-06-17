السبت, يونيو 17, 2023
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حياتنا

ابنة عمرو دياب تبدل ملابسها أمام الكاميرا وتغني مرة أخرى “أبدو عاهرة” (فيديو)

جنا دياب هي الأكثر نشاطاً بين شقيقاتها عبر مواقع التواصل وتتصرف دائماً بجرأة وغرابة

كتب رفيف عبدالله
ابنة عمرو دياب تبدل ملابسها أمام الكاميرا وتغني مرة أخرى
جنا ابنة عمرو دياب
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وطن- شاركت جنا دياب، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، متابعيها، لحظة عرضها الأزياء، في أثناء محاولتها اختيار إطلالة مناسبة لها.

تسوق في لوس أنجلوس

ونشرت ابنة عمرو دياب الفيديو عبر خاصية القصص المصورة على “انستجرام“، والتي ظهرت بها وهي تجرب الملابس أمام الكاميرا.

وعلى أنغام أغنية مليئة بالكلمات البذيئة، ارتدت جنا عمرو دياب بلاطين واسعة مع توب يكشف بطنها والأوشام التي تضعها في مناطق حساسة.

كما ارتدت جنا دياب تنورة جينز ميني جيب، من ضمن الأزياء التي قامت بتجربتها.

وكتبت: “تعالوا نتسوق معاً في لوس أنجلوس”.

وتبدي جنا رأيها في كل قطعة ترتديها، وتسأل متابعيها الـ550 ألفاً عن رأيهم أيضاً.

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أغنية بكلمات خارجة

وفي مقطع آخر، ظهرت ابنة عمرو دياب تؤدي أغنيتها البذيئة التي كتبت كلماتها بنفسها.

وتقول جنا دياب في الأغنية: “أعرف الآن أنني أبدو عاهرة، إنه عملي أن أقول كيف هو الأمر”.

وتتابع: “لذا سأقول فقط، ما هذا، هل أنا مُحقة؟ هل أنا أبالغ؟ أريد أن أخرج من عقلي”.

جرأة وغرابة

الجدير بذكره، أن جنا الأكثر نشاطاً بين شقيقاتها عبر مواقع التواصل، وتتصرف دائماً بجرأة وغرابة.

ففي أحدث صورها، تعمدت جنا إظهار ملابسها الداخلية. كما لاحظ المتابعون أن الصور التي التقطتها جميعها من داخل الحمام، وفي إحداها تبدو ملاصقة للمرحاض.

جنا دياب
ظهرت جنا بجانب المرحاض

وفي إحدى الصور، تظهر ابنة عمرو دياب وهي نائمة داخل السيارة.

وكانت شقيقتها كنزي، ووالدتها السعودية زينة عاشور، أول المعلقين لجنا على صورها الغريبة، بإيموجي قلب.

حمالة صدر فقط

ومؤخراً، ارتدت جنا دياب توب حمالة صدر فقط، مع جاكيت قصير، وتنورة جينز مفتوحة.

تلك الإطلالة كشفت جسد ابنة عمرو دياب، أكثر مما غطّت، خاصة منطقة الصدر.

جنا دياب
كشفت ابنة الهضبة عن أثدائها بإطلالة جريئة

وكانت جنا دياب تجلس في الطبيعة، وبجانبها حقيبتها وقبعتها وحذاؤها الرياضي.

وعلقت جنا على الصور: “أحببتهم جميعهم.. استمتعوا”.

وسخر المتابعون من ملابس ابنة عمرو دياب، ومحاولة إظهار مفاتنها التي لا تجذب، بحسب تعبيرهم.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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