السبت, يونيو 17, 2023
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حياتنا

إذا كانت لديك هذه السمة الشخصية.. فقد تكون عرضة لخطر الإصابة بالاكتئاب

كتب معالي بن عمر
سمة شخصية تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب
الاكتئاب
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وطن-هل تعلم أن شخصيتك يمكن أن نزيد من خطر إصابتك بالاكتئاب؟ في الحقيقة، يمكن لبعض السمات الشخصية أن تجعلك أكثر عرضة للإصابة بهذا الاضطراب العاطفي، بينما يمكن للبعض الآخر حمايتك منه.

في هذا المقال استعرض موقع “مينتي أسومبروسا” الإسباني، ماهية هذه السمات وكيف تؤثر على صحتك العقلية.

السمات الرئيسية للاكتئاب

الاكتئاب هو اضطراب يتسم بتدهور الحالة المزاجية، وفقدان الاهتمام بالأنشطة التي كان الشخص يستمتع بها من قبل، وتدني احترام الذات، وصعوبة التركيز واتخاذ القرارات، والأفكار السلبية عن نفسك والعالم والمستقبل. يمكن أن يكون للاكتئاب أسباب متعددة، بما في ذلك العوامل الوراثية والبيولوجية والنفسية والبيئية.

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الشخصية هي أحد العوامل النفسية التي تؤثر على الاكتئاب.

تتكوّن الشخصية من مجموعة سمات تحدد طريقة وجودنا وتفكيرنا وشعورنا وتصرفنا. تتشكل هذه السمات طوال فترة حياتنا وتتأثر بالوراثة وبيئتنا وتجاربنا. ووفقًا لنموذج السمات الشخصية، هناك خمسة أبعاد تصف شخصيتنا: الانفتاح على التجربة، والضمير، والانبساط، والقبول، والعصابية. وكل من هذه الأبعاد لها نهاية إيجابية وسلبية ويمكن قياسها حسب معايير معيّنة.

العصابية هي السمة الأكثر ارتباطًا بالاكتئاب

الأشخاص الذين يعانون من مستوى عالٍ من العصابية هم أكثر عرضة لتجربة المشاعر السلبية، مثل القلق أو الغضب أو الحزن أو الشعور بالذنب. هم أيضًا أكثر حساسية للتوتر ويميلون إلى تفسير المواقف بطريقة متشائمة وكارثية. هذه الخصائص تجعل الأشخاص المصابين بالعُصابية أكثر عُرضة لخطر الإصابة بالاكتئاب، حسبما ترجمته “وطن“.

الانبساط هو عكس ذلك تماما

على العكس من ذلك، فإن الانبساط هو السمة الأكثر ارتباطًا بالحماية من الاكتئاب، فالأشخاص الذين يتمتعون بمستوى عالٍ من الانبساط اجتماعين ونشاطين ومتفائلين ومتحمسين. يستمتعون بالتفاعل مع الآخرين والبحث عن تجارب وأحاسيس جديدة. كما أن هذه الخصائص تجعل هؤلاء الأشخاص لديهم المزيد من الموارد لمواجهة الصعوبات والحفاظ على حالة ذهنية جيدة.

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السمة الأخرى التي يمكن أن تحمي من الاكتئاب هي المسؤولية.

الأشخاص الذين يتمتعون بمستوى عالٍ من المسؤولية؛ منظمون ومنضبطون ومثابرون وموجّهون نحو الهدف. فضلاً عن أن لديهم شعور بالواجب والوفاء بالتزاماتهم. وهذه الخصائص تجعل الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية يتمتعون بقدر أكبر من ضبط النفس والفعالية الذاتية والرضا عن حياتهم.

أهمية الانفتاح على التجربة

أخيرًا، الانفتاح على التجربة والموافقة؛ هي سمات يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي أو سلبي على الاكتئاب، اعتمادًا على السياق وعوامل أخرى. يشير الانفتاح على التجربة، الرغبة في المعرفة والخيال والإبداع والاهتمام بتعلم أشياء جديدة. فضلاً عن أن اللطف يشير إلى التعاطف والتعاون والكرم واحترام الآخرين.

كما يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بمستوى عالٍ من الانفتاح على التجربة الاستفادة من قدرتهم على التكيف مع التغيير والبحث عن حلول أصلية وإيجاد معنى في حياتهم. ومع ذلك، يمكن أن يعانوا أيضًا من ميلهم إلى التشكيك في كل شيء، والملل بسهولة، والشعور بسوء الفهم أو الاغتراب.

علاوة على ذلك، يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بمستوى عالٍ من التوافق، الاستفادة من قدرتهم على تكوين علاقات إيجابية وتلقي الدعم الاجتماعي والشعور بالفائدة والتقدير. ومع ذلك، يمكن أن يلبوا احتياجات الآخرين قبل احتياجاتهم، لتجنب الصراع، والتأثير عليهم أو التلاعب بهم.

وختم الموقع بالقول، إنه يمكن أن يكون لشخصيتك تأثير على خطر إصابتك بالاكتئاب. لهذا السبب من المهم أن تعرف سمات شخصيتك وكيف يمكنك تعزيز الجوانب الإيجابية وتحسين الجوانب السلبية. بالإضافة إلى ذلك، تذكر أن الشخصيّة ليست شيئًا ثابتًا وغير قابل للتغيير، إذ يمكن أن تتغير وتتطور طوال حياتك. إذا كنت تعتقد أنك تعاني من الاكتئاب أو تحتاج إلى مساعدة لتحسين شخصيتك، فلا تتردد في استشارة متخصص في علم النفس.

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معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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