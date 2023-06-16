هل يمكن أن تحمي الشوكولاتة الداكنة الدماغ من السكتة الدماغية؟

- Advertisement -

وطن- كشفت إحدى الدراسات أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على مركب يمكن أن يساعد في حماية الخلايا العصبية من التلف.

السكتة الدماغية

وفقا لصحيفة express البريطانية، السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة خطيرة ومميتة تحدث عندما ينسد أو يتمزق أحد الشرايين في الدماغ.

في معظم الحالات، يحدث هذا بسبب جلطة دموية، ومع ذلك، يمكن أن يكون أيضًا بسبب انفجار الأوعية الدموية.

هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر إصابتك بسكتة دماغية.

ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول من بين العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بهذه الحالة ويمكن ربطهما بخيارات نمط الحياة غير الصحية مثل النظام الغذائي السيئ وقلة ممارسة الرياضة.

لكن وفقًا لأحد الخبراء، هناك أطعمة يمكن أن تحميك من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

- Advertisement -

كيف تساعد الشوكولاتة الداكنة على تقليل السكتات الدماغية؟

أوصى الطبيب البريطاني يوهانس أويس، بتناول الشوكولاتة الداكنة لتقليل فرص الإصابة بسكتة دماغية.

وأوضح في هذا السياق:”تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات الفلافونويد التي ثبت أنها تعمل على تحسين تدفق الدم وتقليل ضغط الدم، وكلاهما يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.”

الفلافونويد هي مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف والالتهابات.

ويمكن أن يتسبب الالتهاب في أن تصبح جدران الشرايين سميكة وصلبة، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

كما أشار الطبيب إلى أن الفلافونويد تساعد أيضًا على استرخاء الأوعية الدموية، مما يحسن تدفق الدم والتقليل من ضغط الدم.

ومع ذلك، حذر قائلاً:”يجب أن تبحث عن شوكولاتة داكنة تحتوي على 70 بالمائة على الأقل من الكاكاو.”

ماذا تقول الأبحاث؟

وجدت إحدى الدراسات، التي نُشرت في مجلة Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism في عام 2010، أن الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تساعد في حماية الدماغ في حالة الإصابة بسكتة دماغية.

كجزء من بحثهم، قام فريق من كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز بإطعام مجموعة من فئران الاختبار جرعة واحدة من مادة إيبيكاتشين، وهو مركب موجود بشكل طبيعي في الشوكولاتة الداكنة.

بعد 90 دقيقة، وجد الباحثون أن الحيوانات التي تناولت مادة الابيكاتشين تعرضت لتلف دماغي أقل بكثير من تلك التي لم تتناول المركب.



من جهته، قال رئيس الدراسة، سيلفان دوريه: “حتى كمية صغيرة من [إبيكاتشين] قد تكون كافية”.

لكنه أكد أنه لا يتم صنع جميع أنواع الشوكولاتة الداكنة بشكل متساوٍ، حيث أن بعضها يحتوي على إيبيكاتشين نشط بيولوجيًا أكثر من البعض الآخر.