الجمعة, يونيو 16, 2023
الرئيسيةحياتنامضيفة طيران تكشف..اختر هذا المكان على متن الطائرة للحصول على ترقية مجانية
حياتنا

مضيفة طيران تكشف..اختر هذا المكان على متن الطائرة للحصول على ترقية مجانية

إذا كنت ترغب في تحسين فرصك في الحصول على مقعد مجاني بالدرجة الأولى، فحاول الجلوس في الصف الأخير من المقصورة

كتب ايمان الباجي
كيف تحصل على ترقية لدرجة أعلى خلال السفر؟
الترقية في الطائرة
- Advertisement -

وطن- شاركت مضيفة طيران تُدعى سييرا ميست بعضًا من أفضل نصائح السفر والحيل والأسرار التي تعلمتها كمضيفة طيران.

كيف تحصل على ترقية مجانية؟

وفقا لصحيفة إكسبرس البريطانية، دائما ما تكشف المضيفة لمتابعيها عن رحلاتها ونصائحها حول السفر على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد كشفت مؤخرا عن المكان الذي يجب أن يجلس فيه الركاب على متن الطائرة إذا كانوا يريدون ترقية مجانية.

في فيديو نشرته على حسابها – cierra_mistt@ – على التيك توك، كشفت عضوة الطاقم أن الركاب الذين يجلسون في الجزء الأخير من المقصورة لديهم فرص أكبر للحصول على ترقية مجانية إلى الدرجة الأولى.

وأوضحت السبب قائلة:”هناك شيء واحد لا تريدك شركات الطيران أن تعرفه هو أن غالبية الرحلات التي يتعين علينا نقل الأشخاص فيها لأغراض الوزن والتوازن.”

دائما م تشارك سييرا مع متابعيها نصائحها والأسرار التي تعلمتها كمضيفة طيران
المضيفة سييرا ميست

وأضافت:”ومع ذلك، إذا كنت تريد حقًا السفر في الدرجة الأولى دون دفع ثمنها، أقترح بشدة أن تختار الجلوس في الصف الأخير. لأنه إذا كان علينا نقل الركاب لأسباب تتعلق بالوزن والتوازن، فهذا هو المكان الذي سيذهب إليه المضيفون.”

وأوضحت سييرا في مقطع فيديو سابق: “عندما ننقل الناس على طول الطريق إلى المقدمة، فهذا ليس فقط لأننا نتعامل بلطف، ولكن عادةً إذا كانت رحلتنا ممتلئة، يتعين علينا نقل الأشخاص لأغراض الوزن والتوازن.”

- Advertisement -

اعتمادًا على عدد الأشخاص على متنها، تصبح الطائرات أحيانا ثقيلة وقد يضطر المضيفون إلى تحريك الركاب الجالسين في الخلف باتجاه الأمام.

لماذا يطلب من الركاب تغيير مقاعدهم قبل الإقلاع؟

أوضح خبراء السفر في مدونة الطيران Simpleflying لماذا قد يطلب منك طاقم الطائرة تغيير مقعدك قبل المغادرة.

قائلين إن:”توزيع الوزن والتوازن شيء يجب أن يكون كل الطيارين على دراية به.”

الوزن والتوازن مهمان لأن “الوزن يجب أن يوزع بطريقة تجعل الطائرة متوازنة وقادرة على الإقلاع بأمان.”

طريقة أخرى للحصول على ترقية في الطائرة

هناك “طريقة سهلة” أخرى للحصول على ترقية مجانية على متن الطائرة وهي إحضار وجبات خفيفة للطاقم.
وأوضحت المضيفة سييرا قائلة:”مشروبات مثل قهوة ستاربكس أو علبة شوكولاتة يمكن أن تجعلك تحصل على ترقية في الطائرة.”
الحصول على ترقية مجانية
الجلوس في الصف الأاخير من المقصورة يساعد في الحصول على ترقية مجانية
مضيفة:”خاصة في تلك الأيام الطويلة عندما يكون لدينا رحلات متتالية وليس لدينا حتى وقت للذهاب للحصول على بعض الطعام.”
المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

اقرأ أيضاً

حياتنا

لماذا يُصفّق بعض الركاب عندما تهبط الطائرة؟

حياتنا

المقعد ثنائي الطوابق في الطائرات يعود بتصميم جديد ومبتكر

حياتنا

ما هي جنسية الطفل المولود على متن الطائرة؟

حياتنا

5 أشياء بسيطة تتمنى مضيفات الطيران أن يفعلها المسافر أثناء الرحلة

حياتنا

مضيفة طيران تكشف عن أمر صادم ومقزز جداً يمنعك من استخدام ورق التواليت في حمام الطائرة!

حياتنا

مضيفات يحذرن…لا تخلع حذاءك أبداََ في الطائرة لهذا السبب!

حياتنا

السبب الغريب وراء اختلاف مذاق الطعام على متن الطائرة

حياتنا

لا ترتدي “الشورت” على متن الطائرة..مضيف طيران يحذر من أمر خطير!

حياتنا

وضع كاميرا في حقيبة سفره وسجل كل ما يحدث في المطار..

حياتنا

مضيفة طيران سابقة تكشف عن 5 تصرفات مقرفة قام بها الركاب

حياتنا

بكل وضوح.. فيديو يكشف أين تذهب الفضلات داخل حمام الطائرة؟

حياتنا

ارتداء هذه الملابس على متن الطائرة قد يكون كارثيا لك في هذه الحالة.. فاحذر

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هل يمكن أن تحمي الشوكولاتة الداكنة الدماغ من السكتة الدماغية؟

نتائج استطلاع رأي صدمت الإسرائيليين.. تأييد المقاومة وشعبية هنية وصدمة عباس

آل باتشينو وحبيبته الكويتية نور الفلاح يستقبلان مولودهما الجديد: تعرف على اسم الطفل الجديد

“إمبيسيبول وآي بوسيبول”.. سخرية واسعة من كامل الوزير بسبب ما قاله عن السيسي (فيديو)

زوجة محمد رمضان تلفت الأنظار في أحدث ظهور و”نمبر وان” يقبلها (شاهد)

هل تفكر في بدء مشروع خاص؟.. إليك 9 خطوات رئيسية عليك اتباعها

جندي أمريكي يقر بالذنب.. قدم خدمة مذهلة لتنظيم داعش فما هي؟

كسر حاجز الصمت.. جندي إسرائيلي يفضح تورط جيش الاحتلال في هجوم حوارة (تحقيق)

شهر العسل السعودي الإيراني.. ابن سلمان يرسل هذا المسؤول إلى طهران لتوطيد العلاقات

بندر القرهدي.. أول تعليق من والد مغدور جدة بعد إعدام القاتل (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC