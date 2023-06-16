مضيفة طيران تكشف..اختر هذا المكان على متن الطائرة للحصول على ترقية مجانية

- Advertisement -

وطن- شاركت مضيفة طيران تُدعى سييرا ميست بعضًا من أفضل نصائح السفر والحيل والأسرار التي تعلمتها كمضيفة طيران.

كيف تحصل على ترقية مجانية؟

وفقا لصحيفة إكسبرس البريطانية، دائما ما تكشف المضيفة لمتابعيها عن رحلاتها ونصائحها حول السفر على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد كشفت مؤخرا عن المكان الذي يجب أن يجلس فيه الركاب على متن الطائرة إذا كانوا يريدون ترقية مجانية.

في فيديو نشرته على حسابها – cierra_mistt@ – على التيك توك، كشفت عضوة الطاقم أن الركاب الذين يجلسون في الجزء الأخير من المقصورة لديهم فرص أكبر للحصول على ترقية مجانية إلى الدرجة الأولى.

وأوضحت السبب قائلة:”هناك شيء واحد لا تريدك شركات الطيران أن تعرفه هو أن غالبية الرحلات التي يتعين علينا نقل الأشخاص فيها لأغراض الوزن والتوازن.”

وأضافت:”ومع ذلك، إذا كنت تريد حقًا السفر في الدرجة الأولى دون دفع ثمنها، أقترح بشدة أن تختار الجلوس في الصف الأخير. لأنه إذا كان علينا نقل الركاب لأسباب تتعلق بالوزن والتوازن، فهذا هو المكان الذي سيذهب إليه المضيفون.”

وأوضحت سييرا في مقطع فيديو سابق: “عندما ننقل الناس على طول الطريق إلى المقدمة، فهذا ليس فقط لأننا نتعامل بلطف، ولكن عادةً إذا كانت رحلتنا ممتلئة، يتعين علينا نقل الأشخاص لأغراض الوزن والتوازن.”

- Advertisement -

اعتمادًا على عدد الأشخاص على متنها، تصبح الطائرات أحيانا ثقيلة وقد يضطر المضيفون إلى تحريك الركاب الجالسين في الخلف باتجاه الأمام.

لماذا يطلب من الركاب تغيير مقاعدهم قبل الإقلاع؟

أوضح خبراء السفر في مدونة الطيران Simpleflying لماذا قد يطلب منك طاقم الطائرة تغيير مقعدك قبل المغادرة.

قائلين إن:”توزيع الوزن والتوازن شيء يجب أن يكون كل الطيارين على دراية به.”

الوزن والتوازن مهمان لأن “الوزن يجب أن يوزع بطريقة تجعل الطائرة متوازنة وقادرة على الإقلاع بأمان.”

طريقة أخرى للحصول على ترقية في الطائرة



هناك “طريقة سهلة” أخرى للحصول على ترقية مجانية على متن الطائرة وهي إحضار وجبات خفيفة للطاقم.

وأوضحت المضيفة سييرا قائلة:”مشروبات مثل قهوة ستاربكس أو علبة شوكولاتة يمكن أن تجعلك تحصل على ترقية في الطائرة.”

