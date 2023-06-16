الجمعة, يونيو 16, 2023
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مصطفى بكري يناشد ولي العهد السعودي ونجيب ساويرس: “يا عم ارحمنا.. بهدلتنا”

تزامنا مع موسم الحج شركات الصرافة في مصر تواجه صعوبة كبيرة في توفير العملة السعودية

كتب شيراز ماضي
مصطفى بكري يناشد ولي العهد السعودي ونجيب ساويرس:
مصطفى بكري
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وطن- في إطار السجال المستمر بينهما، طالب رجل الاعمال المصري المعروف نجيب ساويرس، النائب البرلماني مصطفى بكري بأن “يرحمه” من تصريحاته المستفزة.

وكان مصطفى بكري قد وجه مناشدة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأن يعامل الحجاج المصريين بالجنيه المصري بدلا من الريال السعودي بسبب عدم قدرة الراغبين في الحج في العثور على لعملة السعودية في محلات الصرافة.

مصطفى بكري يناشد محمد بن سلمان

وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، والمذاع على قناة “صدى البلد”: “أتمنى من المملكة العربية السعودية البلد الشقيق ومن ولي العهد السعودي، أن يتخذ قرارًا لحماية الكثير من المصريين الذين يواجهون مشكلة في توفير الريال السعودي”.

نجيب ساويرس ينتقد مناشدة مصطفى بكري

مناشدة مصطفى بكرة لولي العهد السعودي استفزت رجل الاعمال نجيب ساورس، الذي علق على مناشدته قائلا:” يا عم ارحمنا من فضلك …..بهدلتنا”.

وفي رده على أحد المنتقدين لاعتراضه مناشدة مصطفى بكري، قال “ساويرس“:”يناشد لنفسه”، في إشارة لرفضه الحديث باسم المصريين ككل.

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ندرة حادة في العملة السعودية لدى شركات الصرافة

يشار إلى أنه تزامناً مع دخول موسم الحج 2023، واجه أغلب الحجاج المصريين أزمة في توفير عملة الريال السعودى، بعد أن أعلت أغلب شركات الصرافة عدم إمكانيتها توفير المبالغ الكافية من عملة الريال السعودى نتيجة وجود نقص غير معتاد فى العملة يرجع سببه إلى قلة النشاط السياحى السعودى داخل مصر.

سكرتير شعبة الصرافة المصرية يؤكد أزمة الريال السعودي

وفي هذا السياق، أكد على الحريري، سكرتير شعبة الصرافة، فى تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام مصرية أن شركات الصرافة تواجه هذه الأيام توافدا من راغبي صرف عملة الريال السعودى بشكل كبير لأغراض مثل السفر للحج أو لإرسال العملة لأشخاص في المملكة العربية السعودية لاستكمال رحلة الحج.

وقال إن أغلب شركات الصرافة تواجه عجزاً فى توفير اللازم من عملة الريال السعودي.

وأشار سكرتير شعبة الصرافة، أن شركات الصرافة والبنوك وضعت حدا أقصى لصرف الريال السعودي خلال هذه الفترة لجميع راغبي تغيير العملة سواء بغرض الحج أو لغرض آخر نتيجة كثرة الإقبال الذي يقابلة عدم توافر الريال السعودى بشكل كبير في أغلب مؤسسات الصرف المالية الرسمية.

مصطفى بكري يناشد ولي العهد السعودي بالسماح للمصريين بالتعامل بالجنيه المصري خلال فترة الحج

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شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.

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