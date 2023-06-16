محمد رمضان في أسوأ إطلالة .. “استعراض وتقليد مجنون”! (شاهد)

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وطن- “متهور مجنون”.. “لابس لحاف”.. “أسوأ إطلالة”.. “التقليد الأعمى للغرب”، كانت هذه بعض من تعليقات الجمهور على أحدث إطلالة ظهر بها الفنان المصري محمد رمضان، مرتدياً ملابس غريبة، أثارت صدمة واستياء متابعي الفنان.

أسوأ إطلالة يظهر بها محمد رمضان

محمد رمضان وعبر حسابه في انستغرام، نشر مجموعة صور، يبدو أنها خاصة بإعلان، حيث بدا وهو يرتدي ملابس غريبة وصفها الجمهور بأنها “سيئة”، وفي بعض الصور كان يدخّن سيجارة، وفي أخرى ظهر يشرب “بيبسي”.

الإطلالة أثارت انتقادات حادة من الجمهور ضدّ الفنان المصري محمد رمضان، فقال متابع: “ليش بتلبس هيك وبتقلد الاجانب، انت عربي ومسلم كمان فانا الصورة عن العرب والمسلمين كيف بتلبس هيك بالعكس ليش مايكون لبسك محترم وتلفت نظر العالم انو ممثل ومغني مشهور بس مسلم ومحتشم”.

واعتبرت متابعة أخرى: “التقليد الاعمي للغرب انت مجرد نسخة من تقليد الاجانب وملكش اي كاريزما ولا شخصية. مجرد شخص بيقلد ملوش شخصية مستقلة”.

وكتب آخر أن محمد رمضان “عايش في غفله والله”، وقالت مغرّدة: “سبحان من نزع القبول منه يا اخي ما أريده”.

ووصف بعضهم ظهور الفنان المصري الأخير بأنه “مقزز وتافه”، و”شبع بعد جوع”. على حد تعبيرهم.

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إطلالة ليست الأولى لـ”نمبر وان”!

لم تكن هذه الإطلالة الأولى التي يثير بها محمد رمضان الجدل بين متابعيه وجمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي.

في أثناء تواجده في أمريكا، قبل أسابيع قليلة، نشر “نمبر وان” إطلالة غريبة، ظهر فيها بملابس “غريبة” (بنطال جينز ممزق، تي شيرت وسترة بلون أخضر)، وينتعل في قدميه “شبشب” بلون أخضر أيضاً.

وقابل الجمهور إطلالة محمد رمضان هذه بتعليقاتٍ ساخرة بعد أن قدّم في شهر رمضان مسلسل “جعفر العمدة”، والذي حظي بنسب مشاهدة قياسية.

وقال أحد المعلقين: “أول مرة أشوف محـمد رمضان ع طبيعته”. وكتب آخر: “جعفر العمدة هيبته راحت”. وعلّق ثالث قائلاً: “انا مش عارف انت جعفر العمدة ولا هارلي ولا انت مصري ولا امريكاني. ولا انت اي بالضبط”.

ليس ذلك وحسب، فقد ظهر الفنان المصري عارياً على ظهر جمل في شوارع مدينة ميامي الأمريكية، حيث كان يستعدّ لتصوير أغنية جديدة بالتعاون مع الرابر الأمريكي “فيوتشر”.