مبابي طلب النصيحة من ميسي وراموس بشأن مستقبله.. وهذا ما قالوا له

- Advertisement -

وطن- كشفت تقارير صحفية إسبانية، بأن الثنائي المخضرم ميسي وراموس قدموا نصيحتهم إلى زميلهم الفرنسي كليان مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان قبل مغادرتهم العاصمة الباريسية هذا الصيف.

وأفاد راديو ماركا الإسباني، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس، نصحوا مبابي. بمغادرة باريس سان جيرمان قبل رحيلهم عن النادي الباريسي.

نصيحة ميسي وراموس لمبابي

وبين الراديو الإسباني، بأن الفرنسي مبابي طلب نصيحة قادة باريس سان جيرمان. قبل يومين فقط من نهاية منافسات الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، من بينهم الثلاثي ماركينيوس ودانيلو وراموس وميسي حول بقائه أو الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان.

وأردف، ” أول شخصان شجعاه على مغادرة باريس هما ميسي وراموس، لأنهم عاشوا في باريس. لمدة عامين وعرفوا من خلالها أنه لا يوجد تنافس أو مشروع رياضي حقيقي”.

رحيل الفرنسي مبابي

- Advertisement -

كما وأضاف، ” ميسي وراموس ادركوا في باريس أنه لا يوجد تاريخ حيث أن الفريق يلعب فقط من أجل المال، إلى جانب أنهم لم يحترموا ميسي على الإطلاق (جماهير)”.

وواصل، ” راموس نصح مبابي بالذهاب إلى نادي ريال مدريد، إلا أن ميسي أخبره بالذهاب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لأسباب تنافسية..”.

وختم التقرير، ” مبابي كان لديه شكوك حول بقائه بباريس، لكن بعد نصيحتهما له من قبل ميسي وراموس. اتخذ قراره بأن لن يكمل مع باريس”.

MENSONGES…❌

En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. https://t.co/QTsoBQvZKU — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 13, 2023

وكانت تقارير فرنسية وإسبانية قد تحدثت عن تفاصيل رسالة مبابي التي وجهها اللاعب إلى إدارة باريس سان جيرمان، طالب فيها بعدم تفعيل بند تمديد عقده مع النادي لعام أخر إضافي.

يذكر بأن الفرنسي مبابي يسمح له الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفية الموسم المقبل، في حال رفض تمديد عقده حتى صيف عام 2025.