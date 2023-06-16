الجمعة, يونيو 16, 2023
الرئيسيةرياضةمبابي طلب النصيحة من ميسي وراموس بشأن مستقبله.. وهذا ما قالوا له
رياضة

مبابي طلب النصيحة من ميسي وراموس بشأن مستقبله.. وهذا ما قالوا له

ميسي وراموس نصحوا مبابي بالرحيل قبل مغادرتهم باريس

كتب فارس أبو شيحة
نصيحة ميسي وراموس لمبابي
نصيحة ميسي وراموس لمبابي
- Advertisement -

وطن- كشفت تقارير صحفية إسبانية، بأن الثنائي المخضرم ميسي وراموس قدموا نصيحتهم إلى زميلهم الفرنسي كليان مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان قبل مغادرتهم العاصمة الباريسية هذا الصيف.

وأفاد راديو ماركا الإسباني، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس، نصحوا مبابي. بمغادرة باريس سان جيرمان قبل رحيلهم عن النادي الباريسي.

نصيحة ميسي وراموس لمبابي

وبين الراديو الإسباني، بأن الفرنسي مبابي طلب نصيحة قادة باريس سان جيرمان. قبل يومين فقط من نهاية منافسات الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، من بينهم الثلاثي ماركينيوس ودانيلو وراموس وميسي حول بقائه أو الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان.

الفرنسي مبابي
الفرنسي مبابي

وأردف، ” أول شخصان شجعاه على مغادرة باريس هما ميسي وراموس، لأنهم عاشوا في باريس. لمدة عامين وعرفوا من خلالها أنه لا يوجد تنافس أو مشروع رياضي حقيقي”.

رحيل الفرنسي مبابي

- Advertisement -

كما وأضاف، ” ميسي وراموس ادركوا في باريس أنه لا يوجد تاريخ حيث أن الفريق يلعب فقط من أجل المال، إلى جانب أنهم لم يحترموا ميسي على الإطلاق (جماهير)”.

وواصل، ” راموس نصح مبابي بالذهاب إلى نادي ريال مدريد، إلا أن ميسي أخبره بالذهاب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لأسباب تنافسية..”.

وختم التقرير، ” مبابي كان لديه شكوك حول بقائه بباريس، لكن بعد نصيحتهما له من قبل ميسي وراموس. اتخذ قراره بأن لن يكمل مع باريس”.

وكانت تقارير فرنسية وإسبانية قد تحدثت عن تفاصيل رسالة مبابي التي وجهها اللاعب إلى إدارة باريس سان جيرمان، طالب فيها بعدم تفعيل بند تمديد عقده مع النادي لعام أخر إضافي.

مبابي
مبابي

يذكر بأن الفرنسي مبابي يسمح له الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفية الموسم المقبل، في حال رفض تمديد عقده حتى صيف عام 2025.

المصدروطن + راديو ماركا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اقرأ أيضاً

رياضة

قضيّ الأمر.. مبابي يحسم قراره بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

رياضة

راموس يُوقع مع أهلي جدة السعودي.. كم بلغت قيمة الصفقة؟!

رياضة

ماركا: باريس سان جيرمان يُحدد السعر المطلوب لبيع مبابي هذا الصيف

رياضة

أول تعليق من مبابي على أنباء انتقاله إلى ريال مدريد.. فجر مفاجأة

حياتنا

أحلام الشامسي تهاجم بيلار روبيو زوجة راموس بشراسة!

حياتنا

ريما العنزي شبيهة جورجينا تكشف علاقتها بفشل صفقة انضمام ميسي للهلال (فيديو)

رياضة

ليو لا يُريد الانتظار.. أغويرو يكشف سبب رفض ميسي العودة لبرشلونة

رياضة

يبلغ سعرها 9 ملايين دولار.. شاهد شقة ميسي الفاخرة في ميامي الأمريكية

رياضة

قرار مبابي يصدم باريس سان جيرمان واللاعب قد يرحل هذا الصيف

رياضة

بعد فشل صفقة ميسي .. الهلال السعودي يُغري نيمار بعرضٍ خيالي

حياتنا

شاهد منزل ميسي الفاخر على شاطئ ميامي.. رفاهية فاحشة وسعر خيالي

رياضة

راموس يقترب من الانتقال إلى دوري روشن السعودي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أعلن طاقم الطائرة الإيرلندية: ”نقترب من فلسطين“! فما الذي حدث؟

من أجل الترند.. البلوجر المصري محمد علام يوثق احتضار والده ويثير الغضب ضده! (شاهد)

بلومبيرغ تكشف عن تحرك إماراتي عاجل لسد فجوة تمويلية في تركيا بعد انسحاب بنوك غربية!

بلومبيرغ: السعودية والإمارات تنفقان الملايين في أوروبا لتلميع الأسد

زيارة محمد بن سلمان إلى فرنسا.. العفو الدولية تدعو ماكرون لإنقاذ 7 سعوديين يواجهون الإعدام

الجندي محمد صلاح أصبح “بطلا” في الشارع المصري.. قناة إسرائيلية تؤكد ما نفاه إعلام السيسي

ضابط شرطة يبتلع أوراقاً نقدية ابتزها من رجل أعمال لحظة القبض عليه.. شاهد ما جرى له!

كأنه فيلم رعب.. مشهد مخيف لـ ملايين الصراصير تجتاح مدينة أمريكية وشهادات صادمة (فيديو)

القبض على رجل يمارس الجنس مع شجرة! (شاهد)

الشيخ علي يوسف صاحب “المؤيد”: الامام محمد عبده انتحر وشيعه في الجنازة صغار اليهود وصعاليك الشوام!‎‎

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC