لبنان.. ركل وضرب بين أمهات يحملن رُضعاً في أيديهن داخل مدرسة والسبب مدهش (شاهد)

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وطن- تداول ناشطون مشاهد مؤسفة ومخجلة من شجارات ومضاربات بين عدد من الأمهات أمام أعين أطفالهن داخل مدرسة البداوي في طرابلس شمالي لبنان، حيث اندلع شجار عنيف بينهن في بهو إحدى قاعات المدرسة.

شجار عنيف بين أمهات داخل مدرسة في لبنان

وتظهر مقاطع فيديو رائجة، تبادلهن اللكمات والصفعات وشد الشعر، دون مراعاة لحرمة المكان أو تأثير هذا التصرف على نفسية الأطفال.

هذا أسوأ مشهد رأيته منذ مدة .. الأطفال مرعوبين .. ما سبب العراك .. هل يخبرنا أحد — Amal Alharithiأمل الحارثي (@amal_alharithi) June 16, 2023

تم تصوير هذا الشجار من قبل أحد شهود العيان على الواقعة، وتمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار ردود فعل غاضبة وساخرة من قبل المغردين، الذين انتقدوا هذه الظاهرة السلبية التي تنم عن انحطاط أخلاقي وتدهور قيمي في المجتمع.

وذكر بعض المغردين أن سبب الشجار كان خلاف بين بعض الطلاب داخل الفصول، ما دفع بأمهاتهم إلى التدخل بطريقة عنيفة وغير مبررة.

#صباح_الخير#اعصار_بيبارجوي

🔴😱مقطع متداول من مدينة طرابلس اللبنانية التقط من داخل مدرسة ابتدائية شجار جماعي بين عشرات الأمهات تبادلن فيها اللكمات وشد الشعر😥 وحسب المتداول في المواقع اللبنانية فإن السبب هو خلاف حدث بين بعض الطلبة ما لبث أن تطور وتحول إلى شجار بين الأمهات. pic.twitter.com/GYMDQrV9y9 — s.jabri 🇴🇲 (@SMSM25680) June 16, 2023

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غضب في لبنان من الحادثة

“هذا أسوأ مشهد رأيته منذ مدة .. الأطفال مرعوبين .. ما سبب العراك .. هل يخبرنا أحد”، هكذا علّقت الناشطة والروائية العربية “أمل الحارثي” على مقطع الفيديو المتداول.

هذا أسوأ مشهد رأيته منذ مدة .. الأطفال مرعوبين .. ما سبب العراك .. هل يخبرنا أحد — Amal Alharithiأمل الحارثي (@amal_alharithi) June 16, 2023

المغردة “دينا حمزة” ألقت باللائمة، هي الأخرى، على الأمهات وقالت :”المشكلة في الامهات ال معهم اطفال اقل من سنه وبتحملها وتتخانق يعني اي خبطة كده او كده راح الطفل وليه كده الله يهدينا ويهديهم يارب”.

المشكلة في الامهات ال معهم اطفال اقل من سنه وبتحملها وتتخانق يعني اي خبطة كده او كده راح الطفل وليه كده الله يهدينا ويهديهم يارب — DinaHMZ (@jasmineaonehot1) June 16, 2023

وهو رأي، شاركته “عبير” أيضاً، التي علقت على المقطع بقولها “يعني غير ان هذا الحدث صار قدام الأطفال ويؤثر بنفسياتهم وماحترموا المكان، كمان الامهات ماخافوا على اطفالهم الي بيدهم!!!!”.