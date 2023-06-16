الجمعة, يونيو 16, 2023
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لبنان.. ركل وضرب بين أمهات يحملن رُضعاً في أيديهن داخل مدرسة والسبب مدهش (شاهد)

تظهر مقاطع فيديو رائجة، تبادل عدد من النساء لـ الكمات والصفعات وشد الشعر، دون مراعاة لحرمة الفضاء المدرسي أو تأثير هذا التصرف على نفسية الأطفال

كتب فهمي الورغمي
لبنان.. ركل وضرب بين أمهات يحملن رُضعاً في أيديهن داخل مدرسة والسبب مدهش (شاهد)
شجار أمهات في طرابلس داخل مدرسة
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وطن- تداول ناشطون مشاهد مؤسفة ومخجلة من شجارات ومضاربات بين عدد من الأمهات أمام أعين أطفالهن داخل مدرسة البداوي في طرابلس شمالي لبنان، حيث اندلع شجار عنيف بينهن في بهو إحدى قاعات المدرسة.

شجار عنيف بين أمهات داخل مدرسة في لبنان

وتظهر مقاطع فيديو رائجة، تبادلهن اللكمات والصفعات وشد الشعر، دون مراعاة لحرمة المكان أو تأثير هذا التصرف على نفسية الأطفال.

تم تصوير هذا الشجار من قبل أحد شهود العيان على الواقعة، وتمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار ردود فعل غاضبة وساخرة من قبل المغردين، الذين انتقدوا هذه الظاهرة السلبية التي تنم عن انحطاط أخلاقي وتدهور قيمي في المجتمع.

وذكر بعض المغردين أن سبب الشجار كان خلاف بين بعض الطلاب داخل الفصول، ما دفع بأمهاتهم إلى التدخل بطريقة عنيفة وغير مبررة.

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غضب في لبنان من الحادثة

“هذا أسوأ مشهد رأيته منذ مدة .. الأطفال مرعوبين .. ما سبب العراك .. هل يخبرنا أحد”، هكذا علّقت الناشطة والروائية العربية “أمل الحارثي” على مقطع الفيديو المتداول.

المغردة “دينا حمزة” ألقت باللائمة، هي الأخرى، على الأمهات وقالت :”المشكلة في الامهات ال معهم اطفال اقل من سنه وبتحملها وتتخانق يعني اي خبطة كده او كده راح الطفل وليه كده الله يهدينا ويهديهم يارب”.

وهو رأي، شاركته “عبير” أيضاً، التي علقت على المقطع بقولها “يعني غير ان هذا الحدث صار قدام الأطفال ويؤثر بنفسياتهم وماحترموا المكان، كمان الامهات ماخافوا على اطفالهم الي بيدهم!!!!”.

المصدرتويتر، وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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