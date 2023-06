كأنه فيلم رعب.. مشهد مخيف لـ ملايين الصراصير تجتاح مدينة أمريكية وشهادات صادمة (فيديو)

- Advertisement -

وطن- في ظاهرة غريبة ومقلقة، اجتاحت أسراب مُكونة من ملايين الحشرات مدينة أمريكية، جعلت من سير الحياة اليومية أمراً مستحيلا لكثير من سكان المنطقة الذي أبلغوا السلطات المعنية بضرورة التدخل العاجل لمكافحة ماوصفوه بـ “الآفة الخطيرة”.

تعرضت بلدة إلكو في ولاية نيفادا الأميركية لغزو ملايين الصراصير التي تسمى صراصير المورمون. هذه الحشرات الصغيرة التي تشبه الجراد، غطت الشوارع والمنازل والسيارات، مما أثار الرعب والاشمئزاز لدى سكان المنطقة.

They're called “mormon crickets,” & they’re taking over Elko, Nevada right now, from what I heard.

Because mormon settlers were overrun by swarms of these things. Seagulls came in & gorged themselves, saving the mormon's crops. This is why the state bird of Utah is the seagull. pic.twitter.com/v4JVi23ujv

— Thinking Politely 🤔 (@PolitelyWest) June 12, 2023