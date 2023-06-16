فضيحة منتج مصري شهير.. جَمَع 8 زوجات مرة واحدة واكتشفته الأخيرة بطريقة غريبة

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وطن- كشفت وسائل إعلام مصرية عن اتهامات وجهتها سيدة مصرية لزوجها – تبيّ لاحقاً أنه منتج شهير- بالجمع بين 8 زوجات في وقت واحد، ناهيك على احتجازهن داخل شقق سكنية كل على حدة، وإخفاء زواجه عنهن، في فضيحة أثارت موجة واسعة من ردود الأفعال.

8 زوجات وممارسات عنيفة

جاءت اتهامات السيدة المصرية، في مقابلة مع موقع “القاهرة 24” المحلّي، وخلالها، اتهمت زوجها بـ “التعدي عليها بالضرب وإصابتها عدة مرات وطردها من المنزل واختطاف نجلها للإقامة معه، رغم حصولها على حكم من محكمة الأسرة باحتضان الصغير، وحصولها على حكم قضائي ضده بالحبس سنة بتهمة تبديد منقولاتها الزوجية” على حدّ قولها.

وأوضحت ذات المتحدثة، أنها كانت تعمل مصففة شعر ثم تعرفت على زوجها المنتج وتزوجته. إلا أنه وبعد زواجها بأسبوع ومغادرتهما الفندق عقب انتهاء أسبوع العسل، وتوجههما إلى شقتهما، طلب منها منحه بطاقة تحقيق الشخصية خاصتها، وجواز سفرها وقسيمة الزواج، بالإضافة لهاتفها المحمول، حسب تعبيرها.

ولفتت إلى أنها في وقت لاحق عثرت على بطاقات تحقيق شخصية عديدة، لعدة سيدات منها بطاقتها، وكذلك عثرت على شهادات ميلاد لأطفال يحملون اسم زوجها، وكلها صادرة من مركز صحة البلينا بمحافظة سوهاج المصرية.

هذا وأكدت أنها عندما سافرت عند أهل زوجها في الصعيد، كشفت لها “سِلفتها”، أن زوجها متزوج من 7 سيدات أخريات، بينهن 3 أجنبيات وثق عقودهن بالخارج، بالإضافة إلى طلاقه من اثنتين أخربين، وأن لديه من الأبناء ما يفوق العشرات.

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كما أكدت ذات السيدة المصرية أنها واجهت زوجها بما كشفته لها “سِلفتها” عن زواجه من 7 زوجات أخريات وإنجابه عشرات الأطفال، فلم ينكر واعترف بزواجه من أكثر من امرأة، وأن هناك اثنتين في الطابقين العلويين في ذات العقار الذي يسكنانه، ما دعاها لطلب الطلاق.

هل تعدد الزوجات في مصر مسموح؟

تعدد الزوجات هو موضوع مثير للجدل في المجتمع المصري، حيث يسمح به القانون المصري للمسلمين بناء على الشريعة الإسلامية، ولكن بشروط محددة.

وفقا للقانون رقم 100 لسنة 1985، يجب على الزوج المسلم أن يخطر زوجته الأولى بنيته التزوج من أخرى، وأن يحصل على إذن من قاضي محكمة الأسرة، وأن يبرهن على قدرته المادية والمعنوية على العدل بين زوجاته.

كما يحق للزوجة الأولى أو الثانية أن تطلب الطلاق إذا تضررت من التعدد، سواء ماديا أو معنويا. ويعتبر تعدد الزوجات دون إخطار أو إذن ضربا من ضروب الخيانة الزوجية، ويستوجب التطليق والتعويض.

تعدد الزوجات في القانون المصري يثير جانبا من المشكلات الاجتماعية والأخلاقية، لعل أبرزها تضارب المصالح بين الزوجات والأبناء، وتنامي الحسد والبغضاء والعداوة بينهم.

وقد أظهرت إحصاءات تقارير الجهاز المركزي للإحصاء في مصر (عام 2022) إن 4 بالمئة تقريبا من الرجال على ذمتهم أكثر من زوجة.

وفي أرقام منشورة عام 2019، أوضحت السجلات أن عدد عقود الزواج لمن يجمع بين زوجتين بلغت 41.2 ألف عقد، بالإضافة إلى 2363 عقدًا لزوج يجمع بين 3 زوجات، و390 عقد زواج لمن لديهم 4 زوجات في آن واحد.

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القاهرة 24