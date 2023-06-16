السبت, يونيو 17, 2023
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عراك بين رجل أمن ومعتمر إفريقي أمام الكعبة! (شاهد)

رجل الأمن السعودي اعتدى ووجّه عدداً من اللكمات للمعتمر الإفريقي الذي طالبه بعدم لمسه

كتب سالم حنفي
عراك بين رجل أمن ومعتمر إفريقي أمام الكعبة! (شاهد)
عراك أمام الكعبة
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وطن- بعد أيام قليلة من تداول مقطع فيديو لرجل أمن سعودي وهو يضرب عدداً من المعتمرين ويهينهم، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد يرصد عراكاً بين أحد رجال الأمن في الحرم المكي ومعتمر يبدو أنه إفريقي.

ووفقاً للفيديو المتداول بغزارة على مواقع التواصل (لم تستطع وطن التأكد من تاريخ وقوعه)، فقد ظهر رجل الأمن وهو يدفع المعتمر الإفريقي بعنف شديد ويوجّه له اللكمات، في حين بدأ المعتمر في الدفاع عن نفسه.
وأظهر الفيديو المعتمر وهو يحاول تفادي اللكمات، ويخاطب رجل الأمن بعدم لمسه.

وفي حين ثارت حالة من الهرج والمرج بين المعتمرين ومحاولة بعض منهم تهدئة رجل الأمن، فإنه لم يستمع لنداءاتهم واستمر في إهانة وضرب المعتمر الإفريقي.

غضب واستنكار المغردين من تصرف رجل الأمن

تصرف رجل أمن الحرم مع المعتمر الإفريقي أثار موجة غضب واستنكار واسعة بين المغردين، مؤكدين أن ما قام به يستدعي عقابه، منوهين إلى أنه على الرغم من وجود ما يخالف النظام من قبل المعتمرين (إن وجدت) فإن الامر لا يستدعي هذه الغلظة.
وفي هذا السياق، قال المغرد حمزة التميمي مستنكراً ما قام به رجل الأمن: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

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أما المغرد أشرف أبو إسلام، فقال: “نعم النظام مطلوب ولكن رفقا بضيوف الرحمن ما هذه الغلظة ما هذه القسوة”.

من جانبه، استنكر المغرد محمد السعيد ما شاهده بالقول: “اسوأ معامله وكأن الحرم ملكه وملك ابوه خدام الحرم عوزين يكونوا أسياد علي ضيوف الحرم”.

وعلق المغرد محمد السنجيدي على الفيديو مستنكراً بالقول: “سؤال ضرورى فى هذا الموقف المخذي : هل يعلم الجندى المغوار أنه يقف أمام بيت الله الحرام ؟ هل يعلم أنه يقف ليساعد المصلين ؟ هل يصلى ؟ هل لهم قلوب يعقلون بها ؟ هذا طبيعى فى بلاد يحتل فيها أل ترك مكانه للترفيه و يدعون أسافل الناس لبلاد عاش بها رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

أما المغرد “النعيمي”، فقال: “حين داس سيدهم سطح الكعبة المشرفة كانت الاشارة ، بأن لاقدسية للمكان ولا حرمة لقاصديه”.

رجل أمن يعتدي بعنف على معتمرة

وليست هذه المرة الأولى التي يتم رصد تجاوزات رجال أمن الحرم بحق المعتمرين، حيث سبق وأن وثق فيديو قيام أحدهم بالتعدي على إحدى المعتمرات كانت ترغب في تقبيل الحجر الأسود.

وبحسب الفيديو، ما إن قامت المعتمرة بالتحرك نحو الحجر الأسود حتى باغتها شرطي من وراء ظهرها وأمسك بعباءتها من الظهر وأرجعها ونهرَها بعيداً.

اعتداء رجل أمن على المعتمرين والتحرش بالمعتمرات

كما تم تداول مقطع فيديو قبل أيام قليلة، وثق قيام رجل أمن بالاعتداء على عدد من المعتمرين داخل صحن المطاف.

وأظهر مقطع فيديو متداول رصدته “وطن”، تجمهراً لعدد من المعتمرين (الذكور والإناث) في صحن المطاف، في حين قام رجل الأمن بالتطاول عليهم وضرب بعض الرجال منهم ونهرهم بصوت عالٍ.

كما ظهر رجل الأن وهو يخترق تجمّعاً لبعض النساء المعتمرات بطريقة همجية أدت إلى ملامسة أجسادهن بشكل كبير، وهو ما أثار استهجان واستغراب بعض المعتمرات، حيث بدا ذلك واضحاً على ملامحهن.

المصدرتويتر، وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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