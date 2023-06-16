عراك بين رجل أمن ومعتمر إفريقي أمام الكعبة! (شاهد)

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وطن- بعد أيام قليلة من تداول مقطع فيديو لرجل أمن سعودي وهو يضرب عدداً من المعتمرين ويهينهم، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد يرصد عراكاً بين أحد رجال الأمن في الحرم المكي ومعتمر يبدو أنه إفريقي.

ووفقاً للفيديو المتداول بغزارة على مواقع التواصل (لم تستطع وطن التأكد من تاريخ وقوعه)، فقد ظهر رجل الأمن وهو يدفع المعتمر الإفريقي بعنف شديد ويوجّه له اللكمات، في حين بدأ المعتمر في الدفاع عن نفسه.

وأظهر الفيديو المعتمر وهو يحاول تفادي اللكمات، ويخاطب رجل الأمن بعدم لمسه.

وفي حين ثارت حالة من الهرج والمرج بين المعتمرين ومحاولة بعض منهم تهدئة رجل الأمن، فإنه لم يستمع لنداءاتهم واستمر في إهانة وضرب المعتمر الإفريقي.

جنود فرعون في #مكه_الان

كل ما يحدث سببه نظام يحكم بالكفر والطاغوت

جنود تم تدريبهم بخاصية لا ترحم ولا تدخل في قلبك مخافة الله

كيف لأنسان ان يضر انسان وهو يقف امام بيت الله

تم سحق العقل حتى اصبحوا عبيد يتبعون سبيل الشيطان

جميعكم تعرفون ماذا يحدث في البلد وكيف تم إهانة الدين وأهله pic.twitter.com/DtBKtidQv5 — رادار_حركة_الاصلاح☣ (@IslahRadar) June 15, 2023

غضب واستنكار المغردين من تصرف رجل الأمن

تصرف رجل أمن الحرم مع المعتمر الإفريقي أثار موجة غضب واستنكار واسعة بين المغردين، مؤكدين أن ما قام به يستدعي عقابه، منوهين إلى أنه على الرغم من وجود ما يخالف النظام من قبل المعتمرين (إن وجدت) فإن الامر لا يستدعي هذه الغلظة.

وفي هذا السياق، قال المغرد حمزة التميمي مستنكراً ما قام به رجل الأمن: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

حسبي الله ونعم لوكيل — حَمزة التميمي (@Hamzahtamimisr4) June 15, 2023

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أما المغرد أشرف أبو إسلام، فقال: “نعم النظام مطلوب ولكن رفقا بضيوف الرحمن ما هذه الغلظة ما هذه القسوة”.

نعم النظام مطلوب ولكن رفقا بضيوف الرحمن ما هذه الغلظه ما هذه القسوه — أشرف ابوإسلام (@24QS3NlPG1XBU2h) June 16, 2023

من جانبه، استنكر المغرد محمد السعيد ما شاهده بالقول: “اسوأ معامله وكأن الحرم ملكه وملك ابوه خدام الحرم عوزين يكونوا أسياد علي ضيوف الحرم”.

اسواء معامله

وكان الحرم ملكه وملك ابوه

خدام الحرم عوزين يكونوا أسياد علي ضيوف الحرم — محمد السعيد (@mohamed61107871) June 16, 2023

وعلق المغرد محمد السنجيدي على الفيديو مستنكراً بالقول: “سؤال ضرورى فى هذا الموقف المخذي : هل يعلم الجندى المغوار أنه يقف أمام بيت الله الحرام ؟ هل يعلم أنه يقف ليساعد المصلين ؟ هل يصلى ؟ هل لهم قلوب يعقلون بها ؟ هذا طبيعى فى بلاد يحتل فيها أل ترك مكانه للترفيه و يدعون أسافل الناس لبلاد عاش بها رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

سؤال ضرورى فى هذا الموقف المخذي : هل يعلم الجندى المغوار أنه يقف أمام بيت الله الحرام ؟

هل يعلم أنه يقف ليساعد المصلين ؟

هل يصلى ؟

هل لهم قلوب يعقلون بها ؟

هذا طبيعى فى بلاد يحتل فيها أل ترك مكانه للترفيه و يدعون أسافل الناس لبلاد عاش بها رسول الله صلى الله عليه وسلم . — Mohamed Elsangidy (@MohamedElsang) June 16, 2023

أما المغرد “النعيمي”، فقال: “حين داس سيدهم سطح الكعبة المشرفة كانت الاشارة ، بأن لاقدسية للمكان ولا حرمة لقاصديه”.

حين داس سيدهم سطح الكعبة المشرفة كانت الاشارة ، بأن لاقدسية للمكان ولا حرمة لقاصديه . — Al Nuaimi (@AlnoaimiTg) June 15, 2023

رجل أمن يعتدي بعنف على معتمرة

وليست هذه المرة الأولى التي يتم رصد تجاوزات رجال أمن الحرم بحق المعتمرين، حيث سبق وأن وثق فيديو قيام أحدهم بالتعدي على إحدى المعتمرات كانت ترغب في تقبيل الحجر الأسود.

وبحسب الفيديو، ما إن قامت المعتمرة بالتحرك نحو الحجر الأسود حتى باغتها شرطي من وراء ظهرها وأمسك بعباءتها من الظهر وأرجعها ونهرَها بعيداً.

الحجاج والمعتمرون ضيوف الرحمن والتعامل معهم بهذا الأسلوب الفظ لا يجوز بأي حالٍ من الأحوال. pic.twitter.com/ZC9VMS2cFk — فهد (@fahadresearch19) June 16, 2023

اعتداء رجل أمن على المعتمرين والتحرش بالمعتمرات

كما تم تداول مقطع فيديو قبل أيام قليلة، وثق قيام رجل أمن بالاعتداء على عدد من المعتمرين داخل صحن المطاف.

وأظهر مقطع فيديو متداول رصدته “وطن”، تجمهراً لعدد من المعتمرين (الذكور والإناث) في صحن المطاف، في حين قام رجل الأمن بالتطاول عليهم وضرب بعض الرجال منهم ونهرهم بصوت عالٍ.

كما ظهر رجل الأن وهو يخترق تجمّعاً لبعض النساء المعتمرات بطريقة همجية أدت إلى ملامسة أجسادهن بشكل كبير، وهو ما أثار استهجان واستغراب بعض المعتمرات، حيث بدا ذلك واضحاً على ملامحهن.