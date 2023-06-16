ضابط شرطة يبتلع أوراقاً نقدية ابتزها من رجل أعمال لحظة القبض عليه.. شاهد ما جرى له!

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وطن- نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تفاصيل واقعة صادمة لأحد ضباط الشرطة في كولومبيا بعد أن تم نقله إلى المستشفى بعد ابتلاعه رزمة من الأوراق النقدية ابتزها من رجل أعمال.

ووفقا لما ورد، فقد طالب الضابط رجل الاعمال بدفع مبالغ مقابل عدم اعتقاله بتهم ملفقة – لكنه لم يكن يعلم أن رجل الأعمال قد أبلغ بالفعل عن الابتزاز لوحدة مكافحة الاختطاف والابتزاز في كولومبيا.

القبض على الضابط المبتز

وعندما وصل محققو مكافحة الفساد، التهم الضابط النقود على أمل محو الأدلة ، لكنه سرعان ما أدرك أنه ابتلع أكثر مما يستطيع مضغه عندما استقرت النقود في حلقه ، مما أدى إلى سد مجرى الهواء وإرساله إلى عيادة الطوارئ .

وأظهر مقطع فيديو الضابط ذو الوجه الرمادي يتوسل ببراءته أثناء وجوده في سيارة شرطة بعد أن ابتلع الأوراق النقدية التسع في سواتشا ، وهي ضاحية مترامية الأطراف على حافة العاصمة بوغوتا.

وظهر الضابط وهو يقول:”لم أتلق شيئًا ، لا شيء على الإطلاق ، لا أعرف ما الذي تتحدثون عنه”، في حين أنه يمكن سماع الضابط وهو يلهث لالتقاط أنفاسه.



وبحسب الفيديو، يمكن سماع أحد ضباط مكافحة الفساد وهو يقول: “سيتعين علينا نقله إلى المستشفى لتنظيفه” ، بينما يعطي الضابط المختنق الرعاية الطبية.

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الضابط ابتلع 500 ألف بيزو

وتمكن الأطباء من إزالة الأوراق النقدية – التي بلغت 500000 بيزو (95 جنيهًا إسترلينيًا) – وتم نقل الضابط إلى المستشفى لعلاج معدته.

وقال مدير مكتب المدعي العام المحلي للصحفيين المحليين: “المواد التي يتم بها إعداد الفواتير هي مادة قوية، وهي عبارة عن نقود ورقية ولا يسهل بلعها”.

استشراء الفساد بين ضباط الشرطة الكولومبيين

ووفقا لـ”الغارديان“، فإن الفساد منتشر بين الشرطة الكولومبية ويبدو أن المقطع يقدم الشماتة للعديد ممن اضطروا هم أنفسهم لتسليم النقود إلى رجال يرتدون الزي العسكري.

وفي هذا السياق، قال كاميلو لوبيز ، الذي يدير مشروعًا صغيرًا في بوغوتا ، غالبًا ما يضغط عليه الضباط الفاسدون للحصول على المال: “إنه دخل آخر بالنسبة لهم – ساعات العمل الإضافية – لذا من المريح بعض الشيء أن نراهم يواجهون العدالة”.

واقعة سابقة

وفي واقعة تؤكد فساد الضباط، سبق وأن استخدم ضابط وزميله ادعاءات كاذبة بجرائم جنسية للضغط على صاحب عمل لتسليم ما مجموعه مليوني بيزو .

وتمكن صاحب العمل من جمع نصف المبلغ، لكن الشرطي لم يكن راضيًا ، فاصطحبه إلى مركز للشرطة حيث احتجز لمدة ساعتين على أمل ابتزاز المبلغ بالكامل.

وقال المدعي المحلي إن الضابطين يخضعان الآن لتحقيق جنائي.