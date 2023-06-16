ساعة محمد صلاح تخطف الأنظار في حفل عيد ميلاده ال31.. كم يبلغ ثمنها؟!

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وطن- خطفت ساعة محمد صلاح النجم المصري الدولي لكرة القدم وهداف نادي ليفربول الإنجليزي الأنظار، خلال حفل احتفاله مع زملائه في منتخب بلاده بعيد ميلاده ال31، المصنوعة من الأحجار الكريمة غالية الثمن.

واحتفل المصري صلاح بعيد ميلاده ال31 مع كافة زملائه في منتخب مصر (الفراعنة). عقب مباراة غينيا، التي انتهت بخسارة الأخير بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، والتأهل بشكل رسمي للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا مطلع العام المقبل.

ساعة محمد صلاح

ونشر لاعب ليفربول صلاح، عدداً من الصور عبر حسابه على موقع (الانستغرام)، أجواء الاحتفال. مع زملائه بعيد ميلاده، وكذلك وهو يقوم بقطع الكعكة (الكيكة).

Thank you for the birthday wishes 😀 pic.twitter.com/Jxk4E2r7le — Mohamed Salah (@MoSalah) June 15, 2023

كما وظهر في الصور المنشورة من قبل اللاعب محمد صلاح، صورته وهو يرتدي الزي الرياض لنادي ليفربول ورقم 11 على شكل كيك، إلى جانب لقبه الذي يتغنى به جماهير ليفربول ومحبيه وهو” مو صلاح”.

لكن الملفت في حفل عيد ميلاد صلاح، هو ارتداءه ساعة مصنوعة من الأحجار الكريمة في يده اليسرى خلال تقطيعه الكعكة لزملائه، احتفالاً بيوم ميلاده ال31.

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سعر ساعة محمد صلاح

ووفق موقع “Egypt Celebrities Watches“، فإن الساعة من ماركة شركة أوديمار بيجية العالمية. وهو مقاس 42 ملم ذاتية الملء.

كما أن ساعة المصري صلاح تحتوي على 40 قطعة من الأحجار الكريمة، ويصل سعرها نحو 75 ألف دولار أمريكي حالياً.

ويستعد صلاح وزملائه في المنتخب المصري للمباراة الودية القادمة، الأحد، أمام جنوب السودان، على ملعب (ستاد القاهر الدولي).

كما وستكون المباراة الودية في تمام السابعة مساءً. بتوقيت القاهرة (مصر)، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

ومن الجدير بالذكر بأن عقد المصري صلاح مع نادي ليفربول سينتهي في صيف عام 2025، بعد تجديد عقده نهاية الموسم العام الماضي ل3 مواسم كاملة.