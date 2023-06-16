الجمعة, يونيو 16, 2023
الرئيسيةرياضةساعة محمد صلاح تخطف الأنظار في حفل عيد ميلاده ال31.. كم يبلغ...
رياضة

ساعة محمد صلاح تخطف الأنظار في حفل عيد ميلاده ال31.. كم يبلغ ثمنها؟!

يبلغ سعر ساعة صلاح المصنوعة من الأحجار الكريمة نحو 75 ألف دولار

كتب فارس أبو شيحة
ساعة محمد صلاح
ساعة محمد صلاح
- Advertisement -

وطن- خطفت ساعة محمد صلاح النجم المصري الدولي لكرة القدم وهداف نادي ليفربول الإنجليزي الأنظار، خلال حفل احتفاله مع زملائه في منتخب بلاده بعيد ميلاده ال31، المصنوعة من الأحجار الكريمة غالية الثمن.

واحتفل المصري صلاح بعيد ميلاده ال31 مع كافة زملائه في منتخب مصر (الفراعنة). عقب مباراة غينيا، التي انتهت بخسارة الأخير بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، والتأهل بشكل رسمي للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا مطلع العام المقبل.

ساعة محمد صلاح

ونشر لاعب ليفربول صلاح، عدداً من الصور عبر حسابه على موقع (الانستغرام)، أجواء الاحتفال. مع زملائه بعيد ميلاده، وكذلك وهو يقوم بقطع  الكعكة (الكيكة).

كما وظهر في الصور المنشورة من قبل اللاعب محمد صلاح، صورته وهو يرتدي الزي الرياض لنادي ليفربول ورقم 11  على شكل كيك، إلى جانب لقبه الذي يتغنى به جماهير ليفربول ومحبيه وهو” مو صلاح”.

ساعة محمد صلاح
ساعة محمد صلاح

لكن الملفت في حفل عيد ميلاد صلاح، هو ارتداءه ساعة مصنوعة من الأحجار الكريمة في يده اليسرى خلال تقطيعه الكعكة لزملائه، احتفالاً بيوم ميلاده ال31.

- Advertisement -

سعر ساعة محمد صلاح

ووفق موقع “Egypt Celebrities Watches“، فإن الساعة من ماركة شركة أوديمار بيجية العالمية. وهو مقاس 42 ملم ذاتية الملء.

كما أن ساعة المصري صلاح تحتوي على 40 قطعة من الأحجار الكريمة، ويصل سعرها نحو 75 ألف دولار أمريكي حالياً.

ويستعد صلاح وزملائه في المنتخب المصري للمباراة الودية القادمة، الأحد، أمام جنوب السودان، على ملعب (ستاد القاهر الدولي).

كما وستكون المباراة الودية في تمام السابعة مساءً. بتوقيت القاهرة (مصر)، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

حفل عيد ميلاد محمد صلاح
حفل عيد ميلاد محمد صلاح

ومن الجدير بالذكر بأن عقد المصري صلاح مع نادي ليفربول سينتهي في صيف عام 2025، بعد تجديد عقده نهاية الموسم العام الماضي ل3 مواسم كاملة.

المصدروطن + محمد صلاح انستغرام + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اقرأ أيضاً

الهدهد

الجندي محمد صلاح أصبح “بطلا” في الشارع المصري.. قناة إسرائيلية تؤكد ما نفاه إعلام السيسي

رياضة

حرمان مُشجع إنجليزي من دخول الملاعب ل3 سنوات والسبب؟!

الهدهد

مفاجآت تتكشف بشأن عملية الحدود والشهيد محمد صلاح.. تطور جديد

رياضة

الهلال السعودي يُغري نجم ليفربول للتوقيع معه هذا الصيف

الهدهد

بطلب أردني.. البرلمان العربي يقرأ الفاتحة على روح الشهيد محمد صلاح

الهدهد

صور جديدة للشهيد محمد صلاح وسلاحه الذي أباد به جنود إسرائيل

الهدهد

لحظة وصول “عادل إمام” لجنازة الجندي المصري “محمد صلاح”.. حقيقة فيديو متداول!

رياضة

بعد فشل التوقيع مع ميسي.. الهلال يتقدم بعرضٍ خيالي لمحمد صلاح وهذه قيمته

حياتنا

شاهد ما يفعله محمد صلاح حاليا وسط سرية تامة

الهدهد

إيحاءات جنسية تفجر غضب والد مجندة إسرائيلية قتلها محمد صلاح رفقة زميلها

الهدهد

علاء مبارك “يقلب الدنيا” بتغريدة عن الجندي المصري محمد صلاح .. ماذا قال!؟!

الهدهد

الجندي المصري محمد صلاح.. لماذا سمَّته القاهرة فرد أمن ووصفته إسرائيل بالشرطي؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مبلغ فلكي.. مودريتش يحسم موقفه بشأن عرض الهلال السعودي هذا الصيف

مبابي طلب النصيحة من ميسي وراموس بشأن مستقبله.. وهذا ما قالوا له

أعلن طاقم الطائرة الإيرلندية: ”نقترب من فلسطين“! فما الذي حدث؟

من أجل الترند.. البلوجر المصري محمد علام يوثق احتضار والده ويثير الغضب ضده! (شاهد)

بلومبيرغ تكشف عن تحرك إماراتي عاجل لسد فجوة تمويلية في تركيا بعد انسحاب بنوك غربية!

بلومبيرغ: السعودية والإمارات تنفقان الملايين في أوروبا لتلميع الأسد

زيارة محمد بن سلمان إلى فرنسا.. العفو الدولية تدعو ماكرون لإنقاذ 7 سعوديين يواجهون الإعدام

الجندي محمد صلاح أصبح “بطلا” في الشارع المصري.. قناة إسرائيلية تؤكد ما نفاه إعلام السيسي

ضابط شرطة يبتلع أوراقاً نقدية ابتزها من رجل أعمال لحظة القبض عليه.. شاهد ما جرى له!

كأنه فيلم رعب.. مشهد مخيف لـ ملايين الصراصير تجتاح مدينة أمريكية وشهادات صادمة (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC