ساعة محمد صلاح تخطف الأنظار في حفل عيد ميلاده ال31.. كم يبلغ ثمنها؟!

- Advertisement -

وطن- خطفت ساعة محمد صلاح النجم المصري الدولي لكرة القدم وهداف نادي ليفربول الإنجليزي الأنظار، خلال حفل احتفاله مع زملائه في منتخب بلاده بعيد ميلاده ال31، المصنوعة من الأحجار الكريمة غالية الثمن.

واحتفل المصري صلاح بعيد ميلاده ال31 مع كافة زملائه في منتخب مصر (الفراعنة). عقب مباراة غينيا، التي انتهت بخسارة الأخير بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، والتأهل بشكل رسمي للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا مطلع العام المقبل.

ونشر لاعب ليفربول صلاح، عدداً من الصور عبر حسابه على موقع (الانستغرام)، أجواء الاحتفال. مع زملائه بعيد ميلاده، وكذلك وهو يقوم بقطع الكعكة (الكيكة).

Thank you for the birthday wishes 😀 pic.twitter.com/Jxk4E2r7le

— Mohamed Salah (@MoSalah) June 15, 2023