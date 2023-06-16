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زيارة محمد بن سلمان إلى فرنسا.. العفو الدولية تدعو ماكرون لإنقاذ 7 سعوديين يواجهون الإعدام

المنظمة الحقوقية، في بيان أمس الخميس، إن هؤلاء الشبان، وهم ستة شيعة وواحد سني، أدينوا بجرائم ارتكبوها وهم قُصّر، وأن أحكامهم قائمة على اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب

كتب فهمي الورغمي
زيارة محمد بن سلمان إلى فرنسا.. العفو الدولية تدعو ماكرون لإنقاذ 7 سعوديين يواجهون الإعدام
محمد بن سلمان وماكرون
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وطن- تزامناً مع الزيارة التي يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، طالبت منظمة العفو الدولية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتحرك لإنقاذ حياة سبعة شبان سعوديين مهددين بالإعدام.

آمنستي تدعو ماكرون لإنقاذ 7 سعوديين يُواجهون الإعدام

وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان أمس الخميس، إن هؤلاء الشبان، وهم ستة شيعة وواحد سني، أدينوا بجرائم ارتكبوها وهم قُصّر، وأن أحكامهم قائمة على اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب.

وأضافت “آمنستي” أن محاكماتهم كانت غير عادلة، وأنهم يستحقون إعادة محاكمة عادلة أو الإفراج عنهم. وأكدت على أن فرنسا لديها فرصة نادرة للضغط على السلطات السعودية لوقف تنفيذ هذه الأحكام القاسية، والتي تخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وذكّرت المنظمة بأن السعودية هي من أكثر الدول تطبيقا لعقوبة الإعدام في العالم، وأنها أعدمت 196 شخصا في عام 2022، وهو رقم قياسي في تاريخ المملكة.

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وحثت المنظمة، في ذات البيان، الرئيس ماكرون على أن يضع حقوق الإنسان في صلب حواره مع ابن سلمان، وألا يغض الطرف عن انتهاكات ترتكب في المملكة بحجة التطورات الاقتصادية أو التجارية.

جدير بالذكر أن ولي عهد السعودية، وصل اليوم إلى فرنسا في زيارة تستغرق عشرة أيام. ويتضمن جدول أعماله ترأس وفد بلاده في قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” و ملف استضافة السعودية “إكسبو 2030” بالإضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين فرنسا والسعودية والحرب على أوكرانيا.

تهم تتراوح بين الإرهاب والسطو المسلح

يُواجه هؤلاء الشّبان، بحسب المنظمة، “خطر الإعدام الوشيك” بعدما ثبتت محكمة استئناف عقوبات صادرة بحقهم. وكانوا عند ارتكاب الجرائم، أطفالا دون الثامنة عشرة، حتى أن أحدهم كان في الثانية عشرة من عمره.

وفي السياق، قالت الأمينة العامة للمنظمة، أنييس كالامار، في تصريح لوكالة فرانس برس إن “منظمة العفو الدولية ستبذل كل الجهود للطلب من هذا الرئيس الفرنسي الذي يبدو أنه يستمتع برفقة هذ الأمير، أن يبذل جهدا وأن يطلب ألا يعدم هؤلاء الشبان”.

وستة من الشبان مدانون بتهم على صلة بالإرهاب أما السابع فمدان بالسطو المسلح والقتل، في أحكام صدرت في ختام محاكمات تقول المنظمة إنها غير منصفة وبنيت على اعترافات انتزعت “تحت التعذيب”.

وتابعت كالامار “ربما ارتكبوا جرائم.. لكن لا يجوز الحكم على أشخاص بالإعدام بسبب آرائهم. إنها فضيحة. على الرئيس ماكرون أن يتدخل لإنقاذ حياتهم”.

ماكرون “مُهندس” عودة ابن سلمان للساحة الدولية

سبِق أن قادت كالامار تحقيقا أجرته الأمم المتحدة في قضية مقتل خاشقجي، وخلص إلى تحميل الرياض المسؤولية. وقالت في تصريحها للوكالة الفرنسية إنها تشعر بـ”مرارة” لاستقبال ابن سلمان في فرنسا، منتقدة بشدة الترحيب الذي خص به الرئيس الفرنسي ولي العهد السعودي.

واعتبرت أن ماكرون هو “المهندس الرئيسي لعملية استعادة ولي العهد السعودي شرعيته منذ العام 2018 وجريمة قتل خاشقجي”.

ويشار أنه منذ اختفاء ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول، أكتوبر 2018، وُجهت أصابع الاتهام إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باعتباره المسؤول عن هذه الجريمة.

وفي فبراير 2021، نشرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقريرا استخباراتيا أكد أن بن سلمان وافق على عملية لاعتقال أو قتل خاشقجي.

لكن رغم هذه التقارير والانتقادات، استطاع بن سلمان أن يحافظ على موقعه كولي عهد ووزير دفاع وزعيم فعلي للسعودية. كما استطاع أن يستعيد جزءا من شرعيته على الساحة الدولية، من خلال عدة خطوات وإجراءات سبقتها استثمارات بمليارات الدولارات في عدد من العواصم الأوروبية وفي واشنطن.

المصدرفرانس برس,تويتر، وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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