الجمعة, يونيو 16, 2023
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حياتنا

زوجة محمد رمضان تلفت الأنظار في أحدث ظهور و”نمبر وان” يقبلها (شاهد)

محمد رمضان أعلن تعاقده على الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة بعد نجاح الموسم الأول

كتب خالد السعدي
محمد رمضان وزوجته
محمد رمضان وزوجته
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وطن – احتفل الفنان محمد رمضان وزوجته، بتخرج ابنتهما الصغرى “كنز”، من مرحلة الـ كي جي 2 إلى الصف الأول الابتدائي، وسط تفاعل كبير.

ونشر محمد رمضان، الملقب بـ نمبر وان، صورا مجمعة من احتفاله وزوجته بتخرج ابنته كنز من كي جي 2، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، وعلق قائلًا: “من حفل ترقية ابنتي من KG2 إلى الصف الأول”.

وشوهد رمضان، في الصور، وهو يقبل زوجته وابنته، احتفالا بهذه المناسبة.

 

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محمد رمضان يقبل زوجته
محمد رمضان يقبل زوجته في حفل تخرج ابنته
محمد رمضان وزوجته
محمد رمضان وزوجته في حفل تخرج ابنتهما

محمد رمضان وجعفر العمدة 2

وفي شأن آخر، تعاقد الفنان محمد رمضان، رسميًا، على تقديم الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول في السباق الرمضاني الماضي 2023.

ونشر محمد رمضان صورة جمعته بالمنتج محمد السعدي، عبر حسابه بموقع إنستغرام.

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وقال محمد رمضان: “وقعت أمس عقد مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني، بعد أن اطمنت إنه ثقة في الله هيكون أقوى من الأول بكتير.. مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني إنتاج ميديا هب، تأليف محمد سامي، ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي، رمضان 2024 يجمعنا”.

 

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شبيه محمد رمضان

من ناحية أخرى، أثار شاب يدعى محمد ربيع، حالة من الجدل، حول التشابه بينه وبين الفنان محمد رمضان، عقب نشره مجموعة من الفيديوهات عبر صفحته في موقع “تيك توك”، تحت عنوان “شبيه محمد رمضان”.

ونشر “محمد”، مجموعة فيديوهات له من شوارع الفيوم، لتأكيد التشابه بينه وبين الفنان محمد رمضان، وحمل بعضها عناوين “نمبر وان من الفيوم”، و”محمد البرنس”.

ومع انتشار الفيديوهات، تباينت آراء رواد مواقع التواصل، حول حقيقة وجود التشابه، مع تأكيد البعض إستخدام محمد ربيع تطبيقات برامج “deep fake”، التي تساعد على مزج الصور، للدمج بين صوره الشخصية، و صور الفنان محمد رمضان.

وجاء ظهور محمد ربيع، بعد عام من نشر الفنان محمد رمضان مقاطع من كليب أغنيته “دوشة”، وظهر بها مع شبيه له، هو علاء الأسطورة، وكتب: “جوه كل شارع في مصر نسخة من محمد رمضان”.

@mohamed_rabia007وبعضهم اوفي من البشر احيانا 🌹🌹🌹☝️♬ original sound – Mohamed Ramadan

وتابع: “اعمل منشن لـ محمد رمضان اللي في حياتك وقوله كلمة السر، بعد يومين كليب دوشة.. ثقة في الله نجاح”.

المصدرانستغرام + تيك توك - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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