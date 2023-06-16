زوجة اللاعب دينيس سواريز ترفع درجة حرارة متابعيها بصورة عارية تماماً من المالديف (شاهد)

- Advertisement -

وطن- رفعت نادية أفيليس ، عارضة الأزياء الكاتالونية وزوجة لاعب كرة القدم الإسباني دينيس سواريز ، درجة الحرارة في جزر المالديف بجمال مذهل كامل الطول، بعد أن ظهر كلاهما وهما يستمتعان بإجازاتهما في هذه الوجهة المثالية ، كما فعلوا في السنوات السابقة.

ووفقا لموقع “ okdiario ” الإسباني، فإن لاعب كرة القدم كان على علاقة مع المؤثرة الشابة لعدة سنوات قبل أن يتزوجها رسميا قبل نحو عام.

وقال الموقع إن اللاعب الإسباني ينتظر حاليا حل وضعه مع نادي سيلتا الإسباني، بهدف الانضمام إلى فياريال هذا الصيف.

واعتادت زوجته ، نادية أفيليس ، على إحداث ثورة بين أتباعها من خلال هذا النوع من الأوضاع الصعبة للغاية، حيث تُظهر الشابة شخصيتها كلما أمكنها ذلك ، وعادة ما تنشر الصور بالبيكيني ، لكنها قررت هذه المرة أن تخلع كل شيء وتصور نفسها أمام باب الفيلا التي يقيمون فيها.

نادية أفيليس عارية تماما

وظهرت “نادية أفيليس” في صورة لها نشرتها عبر خاصية “الاستوري” وهي تقف أمام باب زجاجي وقامت بتغطية ثدييها بيد واحدة، فيما قامت برفع ساقها لمداراة عضوها الحساس تجنبا للحظر على انستغرام.

وتستمر عارضة الأزياء الكاتالونية الشابة ، التي ارتبطت بدينيس سواريز لسنوات عديدة ، في النمو على الشبكات الاجتماعية ، حيث عملت مع العديد من العلامات التجارية للبيكيني والماكياج.

View this post on Instagram A post shared by 𝓝𝓪𝓭𝓲𝓪 𝓐𝓿𝓲𝓵𝓮𝓼 (@nadiavilesgarcia)

- Advertisement -

نادية أفيليس تواصل نشر صورها اللافتة

ولدى نادية أفيليس” حاليا على انستغرام أكثر من 200000 متابع وتقوم في كل مرة بتحميل صورة من هذا النوع، الذي تظهر فيه مرتدية البيكيني والسترات فقط.

View this post on Instagram A post shared by 𝓝𝓪𝓭𝓲𝓪 𝓐𝓿𝓲𝓵𝓮𝓼 (@nadiavilesgarcia)



ومن الشائع أيضًا رؤية صور الرحلات الفاخرة أو العشاء الرومانسي مع دينيس سواريز ، الذي تزوجته العام الماضي في كاتالونيا.

View this post on Instagram A post shared by 𝓝𝓪𝓭𝓲𝓪 𝓐𝓿𝓲𝓵𝓮𝓼 (@nadiavilesgarcia)

مشاكل دينيس سواريز مع ناديه

ووفقا للموقع فإن دينيس سواريز شخصيا سعيد جدا مع نادية ، ولكن من الناحية المهنية واجه مشكلة غريبة مع ناديه بسبب الخلاف بين سيلتا ووكالة الاتصال الخاصة به، حيث ذهب على سبيل الإعارة إلى إسبانيول الذي هبط، في حين أن مستقبله قد يمر عبر فياريال.