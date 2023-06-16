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زوجة اللاعب دينيس سواريز ترفع درجة حرارة متابعيها بصورة عارية تماماً من المالديف (شاهد)

نادية أفيليس زوجة دينيس سواريز اعتدات نشر مثل هذه الصور لتنمية عدد متابعيها على انستغرام

كتب خالد الأحمد
نادية أفيليس زوجة اللاعب دينيس سواريز
نادية أفيليس زوجة اللاعب دينيس سواريز
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وطن- رفعت نادية أفيليس ، عارضة الأزياء الكاتالونية وزوجة لاعب كرة القدم الإسباني دينيس سواريز ، درجة الحرارة في جزر المالديف بجمال مذهل كامل الطول، بعد أن ظهر كلاهما وهما يستمتعان بإجازاتهما في هذه الوجهة المثالية ، كما فعلوا في السنوات السابقة.

ووفقا لموقع “ okdiario ” الإسباني، فإن لاعب كرة القدم كان على علاقة مع المؤثرة الشابة لعدة سنوات قبل أن يتزوجها رسميا قبل نحو عام.

وقال الموقع إن اللاعب الإسباني ينتظر حاليا حل وضعه مع نادي سيلتا الإسباني، بهدف الانضمام إلى فياريال هذا الصيف.

واعتادت زوجته ، نادية أفيليس ، على إحداث ثورة بين أتباعها من خلال هذا النوع من الأوضاع الصعبة للغاية، حيث تُظهر الشابة شخصيتها كلما أمكنها ذلك ، وعادة ما تنشر الصور بالبيكيني ، لكنها قررت هذه المرة أن تخلع كل شيء وتصور نفسها أمام باب الفيلا التي يقيمون فيها.

نادية أفيليس عارية تماما

وظهرت “نادية أفيليس” في صورة لها نشرتها عبر خاصية “الاستوري” وهي تقف أمام باب زجاجي وقامت بتغطية ثدييها بيد واحدة، فيما قامت برفع ساقها لمداراة عضوها الحساس تجنبا للحظر على انستغرام.

نادية أفيليس زوجة دينيس سواريز
نادية أفيليس زوجة دينيس سواريز عارية

وتستمر عارضة الأزياء الكاتالونية الشابة ، التي ارتبطت بدينيس سواريز لسنوات عديدة ، في النمو على الشبكات الاجتماعية ، حيث عملت مع العديد من العلامات التجارية للبيكيني والماكياج.

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نادية أفيليس تواصل نشر صورها اللافتة

ولدى نادية أفيليس” حاليا على انستغرام أكثر من 200000 متابع وتقوم في كل مرة بتحميل صورة من هذا النوع، الذي تظهر فيه مرتدية البيكيني والسترات فقط.


ومن الشائع أيضًا رؤية صور الرحلات الفاخرة أو العشاء الرومانسي مع دينيس سواريز ، الذي تزوجته العام الماضي في كاتالونيا.

مشاكل دينيس سواريز مع ناديه

ووفقا للموقع فإن دينيس سواريز شخصيا سعيد جدا مع نادية ، ولكن من الناحية المهنية واجه مشكلة غريبة مع ناديه بسبب الخلاف بين سيلتا ووكالة الاتصال الخاصة به، حيث ذهب على سبيل الإعارة إلى إسبانيول الذي هبط، في حين أن مستقبله قد يمر عبر فياريال.

المصدر رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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