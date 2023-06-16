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حفيدة ممثل سلطان عمان الشخصي الشيخ فهد بن محمود آل سعيد تتزين بالثوب الفلسطيني (شاهد)

ملاك حفيدة الشيخ فهد بن محمود آل سعيد هي ابنة نجله "كامل"

كتب سالم حنفي
حفيدة ممثل سلطان عمان الشخصي الشيخ فهد بن محمود آل سعيد تتزين بالثوب الفلسطيني
الشيخ فهد بن محمود آل سعيد
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وطن- نشرت صفحة متخصصة بالأخبار الملكية على “انستغرام” صورة لأحفاد الشيخ فهد بن محمود آل سعيد
نائب رئيس الوزراء في سلطنة عمان، والمبعوث الخاص للسلطان هيثم بن طارق وممثله في العديد من المناسبات الإقليمية.

وظهر في الصورة التي التقطت في المدرسة التي يدرسون بها كل من ” فهد ونبيل وماجد وملاك” أبناء نجله “كامل”.

وجاءت الصورة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتنوع الثقافي.

وبحسب الصورة، فإنه بينما اختار الأحفاد الذكور ارتداء الزي العماني التقليدي، اختارت “ملاك” ارتداء الثوب الفلسطيني المطرز، بينما قامت بربط الوشاح المرقط الذي يرمز للقضية الفلسطينية على رأسها.

 

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مناصب الشيخ كامل بن فهد آل سعيد

ووالد الأبناء الأربعة هو الشيخ كامل بن فهد آل سعيد، أمين عام في الأمانة العامة لـ”مجلس الوزراء“ بالدرجة الخاصة منذ 16 يونيو/حزيران2022.

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كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة ”المجموعة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات – إذكاء“ منذ يناير (كانون الثاني) 2019، وعضو اللجنة العليا لـ”دار الأوبرا السلطانية مسقط“ منذ 2011، ومساعد الأمين العام لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء منذ يناير 2006.

وسبق وأن تقلد منصب الرئيس الفخري لـ”الجمعية العمانية للسلامة على الطرق“ بين 2010 و2014، كما شغل عضوية اللجنة التوجيهية للتقنية النووية السلمية في ”وزارة الخارجية“ بين 2006 و2022.

مؤهلات الشيخ كامل بن فهد آل سعيد

يشار إلى أن الشيخ كامل بن فهد آل سعيد حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال عام 2012 من ”جامعة ستراثكلايد“ في المملكة المتحدة، وماجستير في التنمية الاقتصادية عام 2005 من ”كلية الدراسات الشرقية والإفريقية“ في ”جامعة لندن“، وبكالوريوس في الاقتصاد عام 2004 من كلية رويال هولواي في ”جامعة لندن“.

من هو الشيخ فهد بن محمود بن محمد بن تركي بن سعيد آل سعيد؟

أما جد الأبناء، فهو الشيخ فهد بن محمود بن محمد بن تركي بن سعيد آل سعيد المولود عام 1944.

ويشغل الشيخ فهد بن محمود بن محمد بن تركي بن سعيد آل سعيد منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان، منذ 23 يونيو /حزيران 1970.

والشيخ الشيخ فهد بن محمود بن محمد بن تركي ينتسب لعائلة آل سعيد الحاكمة و يلتقي بالسلطان الراحل قابوس والسلطان الحالي هيثم بن طارق بالجد تركي بن سعيد.

وهو خريج جامعة السوربون بتخصص القانون، له خبرة كبيرة في المجال السياسي ومثل السلطان قابوس سابقا ويمثل السلطان هيثم بن طارق في العديد من الاجتماعات العربية والدولية.

يشار أيضا إلى أن الشيخ فهد بن محمود آل سعيد متزوج من سيدة فرنسية.

المصدرانستجرام، وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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