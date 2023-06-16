اليابانيون هم الأطول عمراً في العالم..إليك تمرين مدته 5 دقائق يمارسونه كل يوم!

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وطن- على مستوى العالم، دائما ما تتصدر اليابان قائمة الدول في طول العمر.

فالنظام الغذائي والعلاقات الصحية والسلوك الإيجابي كلها عوامل تساهم في إطالة عمر الشعب الياباني. ولكن اتضح مؤخرا أن عيشهم لحياة طويلة وسعيدة لا يكتمل بدون ممارستهم لنشاط بدني معين.



تمرين يساعد على إطالة طول العمر

تبيّن وأن هؤلاء الأشخاص يمارسون تمرين مدته 5 دقائق يوميا يساعدهم على تحريك أجسادهم والعيش حياة طويلة.

في كتابهما “إيكيغاي: السر الياباني لحياة طويلة وسعيدة“، أجرى كل من مهندس البرمجيات هيكتور غارسيا والكاتب فرانسيسك ميراليس مقابلات مع أكثر من 100 من كبار السن في أوكيناوا باليابان، وهي منطقة زرقاء بها أعلى تركيز من المعمرين في العالم.

وفقا لموقع “cnbc“، أراد كل من غارسيا وميراليس في كتابهما التعرف على السلوكيات اليومية لعمري أوكيناوا المعمرين، بما في ذلك كيفية تحريك أجسادهم.

وقالا:”لستَ بحاجة للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية لمدة ساعة كل يوم أو الجري في سباقات الماراثون. كما يوضح لنا المعمرون اليابانيون، كل ما تحتاجه هو إضافة نوع من الحركات إلى يومك.”

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ما هو هذا التمرين؟

التمرين الرياضي الذي يستغرق 5 دقائق والذي يمارسه الأشخاص الأطول عمراً في اليابان كل يوم هو تمرين “Rajio taisō” أو ما يٌعرف بـ”راجيو تايسو”.



قال كل من قابلهم غارسيا وميراليس إنهم يمارسون هذا التمرين كل يوم تقريبََا وهو تمرين ياباني شهير كان موجودًا منذ عقود.

وكتب المؤلفون:”حتى سكان دار رعاية المسنين الذين زرناهم خصصوا لهذا التمرين خمس دقائق على الأقل كل يوم، على الرغم من أن بعضهم قد مارسوه على كراسيهم المتحركة.”

حصل تمرين Rajio taisō، الذي يُترجم إلى “التدريبات الإذاعية”، على اسمه لأن التعليمات الخاصة بالحركات تم بثها على الراديو عام 1929.

اليوم، لا يزال راديو taiso يبث يوميًا في الساعة 6:30 صباحًا على واحدة من أقدم محطات الإذاعة اليابانية، NHK Radio 1، وفقًا لموقع مخصص للتمرين.

فوائده

يقول الموقع إن حركات هذا التمرين منخفضة الشدة، ويمكن أن تكون طريقة رائعة لبدء يومك وتستغرق حوالي ثلاث دقائق فقط لإكمالها.

وفقًا لغارسيا وميراليس، يساعد هذا التمرين على تعزيز روح الوحدة بين المشاركين وعادة ما تتم ممارسته قبل دخول المدارس وقبل العمل في الشركات.

وكتب المؤلفون:”أحد أكثر تمارين التايسو شهرة هو رفع ذراعيك فوق رأسك ثم إنزالهما في حركة دائرية”.

مضيفين:”قد يبدو الأمر أساسيًا، ولكن في حياتنا الحديثة، يمكننا أن نقضي أياما دون رفع أذرعنا فوق آذاننا.”