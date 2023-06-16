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البرلمان الأوروبي يصعد مع المغرب ويشير لمسؤوليته عن التجسس على مسؤولين أوروبيين!

البرلمان الأوروبي طالب رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بالشفافية حول عملية التجسس على هاتفه وما الذي سرق منه وما هي الأسباب

كتب سالم حنفي
البرلمان الأوروبي يصعد مع المغرب ويشير لمسؤوليته عن التجسس على مسؤولين أوروبيين!
البرلمان الأوروبي والمغرب
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وطن- في اتهام صريح للرباط وتحميلها للمسؤولية، طالب البرلمان الأوروبي إسبانيا بإجراء تحقيق كامل في التجسس عبر برنامج بيغاسوس ضد أعضاء الحكومة ، بمن فيهم الرئيس بيدرو سانشيز، مؤكدا أن هناك “مؤشرات واضحة” على أن المسؤول عن ذلك كان المغرب، كما بإجراء تحقيق بشأن التجسس على القادة المؤيدين لاستقلال كاتالونيا .

ووفقا لصحيفة “إلموندو“، فقد تمت الموافقة على ذلك من قبل البرلمان الأوروبي في التوصيات المرفقة بالتقرير الخاص باستخدام برنامج التجسس في أوروبا والذي تم اعتماده بالفعل في اللجنة في مايو، وكان مفاجئا تأييد نواب الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا وكذلك الشعبي المعارض والمرشح للحكومة في الانتخابات المقبلة هذه التوصية.

التجسس على مطالبي استقلال كتالونيا

وبحسب الصحيفة، فإن القرار يدعو إلى “تحقيق كامل وعادل وفعال” ، يتم فيه توضيح جميع حالات التجسس المزعوم عبر بيغاسوس ، بما في ذلك 47 قضية تتعلق بحركة الاستقلال الكاتالونية وما إذا كانت الاستخبارات الاسبانية قد لعبت دورًا بموجب أمر من المحكمة.

وفيما يتعلق بالأشخاص الثمانية عشر الذين تتبعهم الاستخبارات الإسبانية بإذن قضائي ، طلب البرلمان الأوروبي من إسبانيا ضمان “الوصول الكافي” إلى تفاصيل القضية والتعاون مع المحاكم لضمان وصول ضحايا برامج التجسس إلى سبل انتصاف قضائية حقيقية ذات معنى، كما دعا إلى إنهاء التحقيقات القضائية الجارية “دون تأخير” ، مقترحا دعوة اليوروبول للمشاركة في التحقيقات.

فضيحة بيغاسوس و البرلمان الأوروبي
فضيحة بيغاسوس و البرلمان الأوروبي

إشارات واضحة حول مسؤولية المغرب

وفيما يتعلق بالتجسس الذي تعرض له بيدرو سانشيز على جهازه المحمول ، يرى البرلمان الأوروبي أنه من الضروري تسليط الضوء على التجسس ضد الرئيس وأعضاء آخرين في الحكومة وطالب السلطات بتقديم استنتاجات بشأن هذه القضايا ، والتي يشير إلى أن هناك “مؤشرات واضحة” على مسؤولية المغرب.

وقالت الصحيفة، إنه على الرغم من حقيقة أن البرلمان الأوروبي يشير إلى أن الإطار التنظيمي في إسبانيا يتماشى مع المتطلبات التي وضعتها معاهدات الاتحاد الأوروبي ، فإنه يطلب الشروع في إصلاح الإطار القانوني لجهاز الاستخبارات بعد إعلان الحكومة عن هذا الصدد مؤخرا.

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وبهذه الطريقة ، ينهي البرلمان الأوروبي لجنته الخاصة بالتجسس الإلكتروني مع برنامج شركة NSO الإسرائيلية ، بعد دراسة الوضع في دول أعضاء مثل إسبانيا واليونان وقبرص وبولندا والمجر لمدة 14 شهرًا .
انعدام الشفافية

وأكد عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الإسباني خوان إجناسيو زويدو أن السلطة التنفيذية المتمثلة برئيس الحكومة بيدرو سانشيز يجب أن تقدم توضيحات حول تجسس المغرب وأن البرلمان الأوروبي يتهمه بـ “افتقاده للشفافية”.

وأضاف أن “المواطنين الأوروبيين ما زالوا يجهلون ما الذي سرق من هاتف رئيس الوزراء الخلوي ومن فعل ذلك ولأي أسباب. واليوم يطالب البرلمان الأوروبي رسميًا بتوضيح ما حدث والإجابة على أسئلتنا”.

El Parlamento Europeo reclama a España que investigue el presunto espionaje de Marruecos al Gobierno con Pegasus | España (elmundo.es)

يشار إلى أنه من شأن هذا التصويت التسبب في مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ويعتقد المغرب وجود مؤامرة تستهدف جودة هذه العلاقات مع البرلمان الأوروبي كما أشار إلى ذلك وزير خارجية الرباط، ناصر بوريطة في وقت سابق، وكذلك توصية صدرت من البرلمان المغربي.

المصدرصحيفة إلموندو، وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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