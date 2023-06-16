“إمبيسيبول وآي بوسيبول”.. سخرية واسعة من كامل الوزير بسبب ما قاله عن السيسي (فيديو)

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وطن – تحوّل وزير النقل المصري كامل الوزير، إلى مادة خصبة للسخرية على مدار الساعات الماضية، بسبب حديثه باللغة الإنجليزية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن فعاليات افتتاح مشروعات قومية في مصر.

ونقل كامل الوزير، خلال كلمته، تفاصيل ما قاله له رئيس شركة “تالاس العالمية عن السيسي، وقال: “رئيس تالاس قال كتير من دول العالم بتحلم وعندها طموحات بس مصر الدولة الوحيدة اللي بتحلم وبتحقق الطموحات”.

وأضاف: “قالي إنتو عندكم رئيس حول معنى كلمة إمبيسيبول إلى آي بوسيبول.. بالنص كده”.

كامل الوزير / وزير النقل: رئيس شركة "تالاس العالمية" قاللي نصاً عندكوا الرئيس #السيسي "حوّل المستحيل وخلاه ممكن" مصر فعلا ستستطيع pic.twitter.com/4uXX4xvtq2 — ON (@ONTVEgy) June 15, 2023

سخرية واسعة

تصريحات كامل الوزير، وطريقة نُطقه للغة الإنجليزية جعلته محورا للسخرية من قبل الكثير من النشطاء والسياسيين المعارضين.

فقال السياسي المصري: “الحمد لله أن كامل الوزير قالها بالإنجليزية، فالخواجة صاحب الشركة رماها مجاملة، ويعرف أنها ستنقل للرئيس وتلقى استحسانه، فتتم ترجمة هذا إلى منفعة للشركة.لو نطقت بالعربية لكانت: “لديكم رئيس يجعل المستحيل ممكنا”.عبارة مؤثرة في عقل الرئيس وقلبه، فيكسب الخواجة وتخسر مصر.. كامل، استمر”.

الحمد لله أن كامل الوزير قالها بالإنجليزية، فالخواجة صاحب الشركة رماها مجاملة، ويعرف أنها ستنقل للرئيس وتلقى استحسانه، فتتم ترجمة هذا إلى منفعة للشركة.

لو نطقت بالعربية لكانت:"لديكم رئيس يجعل المستحيل ممكنا".عبارة مؤثرة في عقل الرئيس وقلبه، فيكسب الخواجة وتخسر مصر.

كامل، استمر. — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) June 15, 2023

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وسخر الإعلامي أسامة جاويش: “أنا لقيت ده.. كامل الوزير بيقول انه السيسي حول ال impossible to I possible”.

انا لقيت ده كامل الوزير بيقول انه السيسي حول ال impossible to I possible 😄 pic.twitter.com/fiEbN7AfFo — Osama Gaweesh (@osgaweesh) June 15, 2023

وغرد المعارض عبدالله الشريف: “للناس اللي مش فاهمة إيه اللي بيحصل في مصر، ده وزير مهندس وبيكلم رئيس وقيادات الدولة”.

للناس اللي مش فاهمة إيه اللي بيحصل في مصر، ده وزير مهندس وبيكلم رئيس وقيادات الدولة#آي_بوسيبول pic.twitter.com/5zpQBFe11Z — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) June 15, 2023

وكتب الباحث مراد علي: “لا يعيب مسؤول أن يجهل اللغة الانجليزية فليس إتقانها دليلاً على الكفاءة، ولكن ما يعيبه هو إصراره على الاستشهاد بها فيصبح أضحوكة أمام العالم. . ملاحظة أخرى: كيف لرئيس الهيئة الهندسية الأسبق (المفترض مهندس ودرس في الخارج ) أن يجهل أبسط قواعد وكلمات اللغة الانجليزية؟”.

لا يعيب مسؤول أن يجهل اللغة الانجليزية فليس إتقانها دليلاً على الكفاءة، ولكن ما يعيبه هو إصراره على الاستشهاد بها فيصبح أضحوكة أمام العالم.

ملاحظة أخرى: كيف لرئيس الهيئة الهندسية الأسبق (المفترض مهندس ودرس في الخارج ) أن يجهل أبسط قواعد وكلمات اللغة الانجليزية؟#كامل_الوزير… pic.twitter.com/3cXQl05iN3 — Mourad Aly د. مراد علي (@mouradaly) June 15, 2023

وكتبت هند: “اللغة الانجليزية أصبحت لغة عالمية للتخاطب وكان جميع وزراء حسني مبارك يتقنون هذه اللغة ويتحدثون بها بطلاقة بالإضافة لحسني مبارك نفسه ..أن يصل مستوي وزير النقل كامل الوزير لهذا المستوى البشع فهذا يدل على الانحدار ..المشكلة إن هذا خطأ بشع”.

اللغة الانجليزية اصبحت لغة عالمية للتخاطب وكان جميع وزراء حسني مبارك يتقنون هذه اللغة ويتحدثون بها بطلاقة بالاضافة لحسني مبارك نفسه ..ان يصل مستوي وزير النقل #كامل_الوزير لهذا المستوي البشع فهذا يدل علي الانحدار ..المشكلة ان هذا خطأ بشع pic.twitter.com/PKXkyQf06d — 🌺هند المصرية🧎‍♀️ (@hind_selim22) June 15, 2023

افتتاح محطة تحيا مصر

وأمس الخميس، شهد السيسي افتتاح محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وهي محطة متعددة الأغراض، وتصفها السلطات بأنها من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مجال النقل البحري، وتشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات).

وتؤكد السلطات في مصر أيضا، أن المحطة تعتبر تعد إحدى الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء ما أسهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية.

والهدف من هذه المحطة أن تكون ذكية خضراء تعمل بأفضل الوسائل الحديثة في شحن وتفريغ وتداول البضائع سواء حاويات أو البضائع العامة.