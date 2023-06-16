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“إمبيسيبول وآي بوسيبول”.. سخرية واسعة من كامل الوزير بسبب ما قاله عن السيسي (فيديو)

وزير النقل المصري كامل الوزير كان يصف إنجازات السيسي خلال افتتاح مشروعات قومية جديدة

كتب باسل النجار
كامل الوزير
وزير النقل المصري كامل الوزير
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وطن – تحوّل وزير النقل المصري كامل الوزير، إلى مادة خصبة للسخرية على مدار الساعات الماضية، بسبب حديثه باللغة الإنجليزية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن فعاليات افتتاح مشروعات قومية في مصر.

ونقل كامل الوزير، خلال كلمته، تفاصيل ما قاله له رئيس شركة “تالاس العالمية عن السيسي، وقال: “رئيس تالاس قال كتير من دول العالم بتحلم وعندها طموحات بس مصر الدولة الوحيدة اللي بتحلم وبتحقق الطموحات”.

وأضاف: “قالي إنتو عندكم رئيس حول معنى كلمة إمبيسيبول إلى آي بوسيبول.. بالنص كده”.

سخرية واسعة

تصريحات كامل الوزير، وطريقة نُطقه للغة الإنجليزية جعلته محورا للسخرية من قبل الكثير من النشطاء والسياسيين المعارضين.

فقال السياسي المصري: “الحمد لله أن كامل الوزير قالها بالإنجليزية، فالخواجة صاحب الشركة رماها مجاملة، ويعرف أنها ستنقل للرئيس وتلقى استحسانه، فتتم ترجمة هذا إلى منفعة للشركة.لو نطقت بالعربية لكانت: “لديكم رئيس يجعل المستحيل ممكنا”.عبارة مؤثرة في عقل الرئيس وقلبه، فيكسب الخواجة وتخسر مصر.. كامل، استمر”.

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وسخر الإعلامي أسامة جاويش: “أنا لقيت ده.. كامل الوزير بيقول انه السيسي حول ال impossible to I possible”.

وغرد المعارض عبدالله الشريف: “للناس اللي مش فاهمة إيه اللي بيحصل في مصر، ده وزير مهندس وبيكلم رئيس وقيادات الدولة”.

وكتب الباحث مراد علي: “لا يعيب مسؤول أن يجهل اللغة الانجليزية فليس إتقانها دليلاً على الكفاءة، ولكن ما يعيبه هو إصراره على الاستشهاد بها فيصبح أضحوكة أمام العالم. . ملاحظة أخرى: كيف لرئيس الهيئة الهندسية الأسبق (المفترض مهندس ودرس في الخارج ) أن يجهل أبسط قواعد وكلمات اللغة الانجليزية؟”.

وكتبت هند: “اللغة الانجليزية أصبحت لغة عالمية للتخاطب وكان جميع وزراء حسني مبارك يتقنون هذه اللغة ويتحدثون بها بطلاقة بالإضافة لحسني مبارك نفسه ..أن يصل مستوي وزير النقل كامل الوزير لهذا المستوى البشع فهذا يدل على الانحدار ..المشكلة إن هذا خطأ بشع”.

افتتاح محطة تحيا مصر

وأمس الخميس، شهد السيسي افتتاح محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وهي محطة متعددة الأغراض، وتصفها السلطات بأنها من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مجال النقل البحري، وتشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات).

افتتاح محطة تحيا مصر
السيسي يفتتح محطة تحيا مصر

وتؤكد السلطات في مصر أيضا، أن المحطة تعتبر تعد إحدى الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء ما أسهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية.

والهدف من هذه المحطة أن تكون ذكية خضراء تعمل بأفضل الوسائل الحديثة في شحن وتفريغ وتداول البضائع سواء حاويات أو البضائع العامة.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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