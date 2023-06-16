إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني ينافس جورجينا رودريغيز في إعلان لـ”العود” (شاهد)

- Advertisement -

وطن- من جديد، عاد إمام الحرم المكي السابق، الشيخ عادل الكلباني، لإثارة الجدل، بعد ظهوره في إعلان ترويجي لإحدى الشركات المتخصصة في بيع “العود”.

وظهر عادل الكلباني في إعلانه للترويج لشركة “أحمد الخضير لنوادر العود” وهو يروج للمنتج ويتطيب بالبخور تحت شعار “اختار اللي يرضيك..والجودة الله يحييك”.

انتقادات واسعة للشيخ عادل الكلباني

وكالعادة، استنكر العديد من المغردين ظهور الشيخ عادل الكلباني في هذا الشكل الذي يقلل من قيمته كونه كان أحد أئمة الحرم المكي الشريف، وهو منصب يجعل صاحبه يتعفف عن كل ما يثير الجدل والشك.

وفي هذا السياق، قال المغرد السعودي “أبو فيصل”:”كأي شخص ظهر بخلاف ما كنا نظنه !.”.

كأي شخص ظهر بخلاف ما كنا نظنه !. — أبو فيصل🔰 (@majmoatinsan_1) June 15, 2023

- Advertisement -

وقال المغرد “أبو زهران” مستنكرا هذا الظهور للشيخ عادل الكلباني:” عندما تحترق الكروت يبدأ البعض البحث عن المال من طرق عدة”.

عندما تحترق الكروت يبدأ البعض البحث عن المال من طرق عدة — أبو زهران (@saeed68110301) June 15, 2023

من جانبه، قال مغرد آخر:” الفلوس تغير النفوس”.

الفلوس تغير النفوس — بطل الدوري الاستثنائي العالمي العميد💛🖤 (@tiger_itti8) June 15, 2023

أما المغرد “عبدالله” فسخر من عادل الكلباني بقوله:” وزعل لمن ستوديو 23 طقطقوا عليه”.

وزعل لمن ستوديو 23 طقطقوا عليه 😅 — Abdullah 🙂 (@Abdullah1u) June 16, 2023

وقال المغرد “مخلد” مستعجبا من ترك عادل الكلباني لمهمة الدعوة والتفرغ للإعلانات بالقول:” نسال الله الثبات هذا وغيره من رجال الدين من المفروض يجتهدون في الدعوة وتقديم النصح للمخالفين من أبناء وبنات المسلمين الذين يظهرون برامج وبثوث التكتوك بصور مخالفة لدينهم وللمجتمع ولكان كسبوا في ذلك أجر الدعوة إلى الله بدلا من الإعلانات . ركنوا إلى الدنيا ونسوا ماعند الله”.

نسال الله الثبات هذا وغيره من رجال الدين من المفروض يجتهدون في الدعوة وتقديم النصح للمخالفين من أبناء وبنات المسلمين الذين يظهرون برامج وبثوث التكتوك بصور مخالفة لدينهم وللمجتمع ولكان كسبوا في ذلك أجر الدعوة إلى الله بدلا من الإعلانات .

ركنوا إلى الدنيا ونسوا ماعند الله‼️ — مخلد mukhlid.z (@mkz666888) June 15, 2023

ويبدو أن لشيخ عادل الكلباني قد دخل في منافسة مع جورجينا رودريغيز، شريكة لاعب النصر السعودي، كريستيانو رونالدو في الاستحواذ على سوق الاغلانات الخاصة بالعطور والبخور في المملكة.

جورجينا في إعلان لعطر سعودي

وجاء إعلان عادل الكلباني بعد نحو شهرين تقريبا من إعلان ترويجي قدمته “جورجينا” لشركة “لافيرن” السعودية المتخصصة في تجارة العطور والبخور.

وظهرت عارضة الأزياء الأرجنتينية، جورجينا رودريغيز،وهي ترحب بالجمهور باللغة العربية خلال ترويجها لشركة العطور السعودية.

ووثقت جورجينا لمتابعيها عبر “إنستغرام”، الإعلان الترويجي لعطر لافيرن الجديد والذي يحمل اسم Blue Laverne، باعتبارها الوجه الإعلاني لشركة لافيرن الرائدة في عالم البخور والعطور.