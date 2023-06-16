الجمعة, يونيو 16, 2023
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إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني ينافس جورجينا رودريغيز في إعلان لـ”العود” (شاهد)

جورجينا رودريغيز كانت قد ظهرت في إعلان ترويجي لشركة "لافيرن" السعودية للعطور

كتب سالم حنفي
عادل الكلباني
عادل الكلباني
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وطن- من جديد، عاد إمام الحرم المكي السابق، الشيخ عادل الكلباني، لإثارة الجدل، بعد ظهوره في إعلان ترويجي لإحدى الشركات المتخصصة في بيع “العود”.

وظهر عادل الكلباني في إعلانه للترويج لشركة “أحمد الخضير لنوادر العود” وهو يروج للمنتج ويتطيب بالبخور تحت شعار “اختار اللي يرضيك..والجودة الله يحييك”.

انتقادات واسعة للشيخ عادل الكلباني

وكالعادة، استنكر العديد من المغردين ظهور الشيخ عادل الكلباني في هذا الشكل الذي يقلل من قيمته كونه كان أحد أئمة الحرم المكي الشريف، وهو منصب يجعل صاحبه يتعفف عن كل ما يثير الجدل والشك.

وفي هذا السياق، قال المغرد السعودي “أبو فيصل”:”كأي شخص ظهر بخلاف ما كنا نظنه !.”.

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وقال المغرد “أبو زهران” مستنكرا هذا الظهور للشيخ عادل الكلباني:” عندما تحترق الكروت يبدأ البعض البحث عن المال من طرق عدة”.

من جانبه، قال مغرد آخر:” الفلوس تغير النفوس”.

أما المغرد “عبدالله” فسخر من عادل الكلباني بقوله:” وزعل لمن ستوديو 23 طقطقوا عليه”.

وقال المغرد “مخلد” مستعجبا من ترك عادل الكلباني لمهمة الدعوة والتفرغ للإعلانات بالقول:” نسال الله الثبات هذا وغيره من رجال الدين من المفروض يجتهدون في الدعوة وتقديم النصح للمخالفين من أبناء وبنات المسلمين الذين يظهرون برامج وبثوث التكتوك بصور مخالفة لدينهم وللمجتمع ولكان كسبوا في ذلك أجر الدعوة إلى الله بدلا من الإعلانات . ركنوا إلى الدنيا ونسوا ماعند الله”.

ويبدو أن لشيخ عادل الكلباني قد دخل في منافسة مع جورجينا رودريغيز، شريكة لاعب النصر السعودي، كريستيانو رونالدو في الاستحواذ على سوق الاغلانات الخاصة بالعطور والبخور في المملكة.

جورجينا في إعلان لعطر سعودي

وجاء إعلان عادل الكلباني بعد نحو شهرين تقريبا من إعلان ترويجي قدمته “جورجينا” لشركة “لافيرن” السعودية المتخصصة في تجارة العطور والبخور.

وظهرت عارضة الأزياء الأرجنتينية، جورجينا رودريغيز،وهي ترحب بالجمهور باللغة العربية خلال ترويجها لشركة العطور السعودية.

ووثقت جورجينا لمتابعيها عبر “إنستغرام”، الإعلان الترويجي لعطر لافيرن الجديد والذي يحمل اسم Blue Laverne، باعتبارها الوجه الإعلاني لشركة لافيرن الرائدة في عالم البخور والعطور.

 

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A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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