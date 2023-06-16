آل باتشينو وحبيبته الكويتية نور الفلاح يستقبلان مولودهما الجديد: تعرف على اسم الطفل الجديد

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وطن – في خبر حصري، أعلن النجم العالمي آل باتشينو البالغ من العمر 83 عامًا وحبيبته نور الفلاح البالغة من العمر 29 عامًا عن ولادة طفلهما الأول. تم الكشف عن اسم الطفل الجديد الذي يدعى رومان باتشينو.

وقد ارتبط الثنائي لأول مرة في أبريل 2022، مع العلم ان نور الفلاح كانت تواعد سابقًا نجومًا أكبر سنًا بما في ذلك ميك جاجر.

رومان باتشينو

آل باتشينو ونور الفلاح رحبا بطفلهما الصبي معًا. وأعلن ممثل الثنائي الأخبار السعيدة يوم الخميس حصريًا لـ ”ديلي ميل“ وكشف عن اسم المولود الجديد الرائع. وقال البيان: “أنا أؤكد أن آل باتشينو ونور الفلاح رحبا بابن، اسمه رومان باتشينو”. أكد الثنائي وصول طفلهما أثناء تناولهما العشاء في ويست هوليوود مؤخرًا.

اختبار DNA

آل باتشينو الحائز على جائزة الأوسكار ونور الفلاح التي كشف عنها الشهر الماضي أنها حامل في طفله الرابع وأول طفل لها، بديا مرتاحين وهما يقودان سيارتهما مع مقعد طفل واضح في الخلف.

وقد افادت مسبقاً تقارير بأن باتشينو طلب اختبار DNA قبل الولادة بعد أن رفض الاعتقاد بأنه يمكن أن “يحمل أي شخص”، وعلم فقط عن وصوله الوشيك قبل شهرين واعتقد أن العلاقة مع نور كانت “قد انتهت منذ فترة طويلة”. وقد زعمت حتى أن باتشينو علم فقط عن الحمل في الشهر السادس، وشعر وقتها بالصدمة.

خصوصية علاقتهما

لم يتحدث آل ونور – اللذان حافظا على خصوصية علاقتهما منذ بدايتها خلال الوباء – عن أي من هذه الشائعات بعد، ولكن الأم المستقبلية بدت واضحة حول حالة علاقتهما في أبريل، عندما شاركت صورة لها وشريكها في معرض فني معًا.

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لدى آل بالفعل ثلاثة أطفال آخرين مع امرأتين – توأمين يبلغان من العمر 22 عامًا، أوليفيا وأنتون، مع شريكته السابقة بيفرلي دي أنجيلو، وابنة تبلغ من العمر 33 عامًا مع جان تارانت السابقة.

نور تواعد الرجال الأكبر سناً

نور بالتأكيد ليست غريبة عن مواعدة الرجال الأكبر سنًا الذين لديهم بالفعل عائلات – بعد أن استمتعت بعلاقات مع عدة شخصيات بارزة على مر السنين، بما في ذلك أيقونة الرولينغ ستونز ميك جاجر والملياردير نيكولاس بيرغروين. كما شوهدت في الخارج مع كلينت إيستوود، 93، في عام 2019 – ولكنها أصرت على أن الزوجين كانا مجرد أصدقاء. وفقًا لمصدر “ديلي ميل” “نور ليست غريبة عن الرجال الأكبر سنًا. لديها شيء لهم وكانت دائمًا”.