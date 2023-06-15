الخميس, يونيو 15, 2023
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8 عادات للموظفين الذين تتم ترقيتهم باستمرار في العمل

الأشخاص الذين تتم ترقيتهم لا يخافون من المسؤولية

كتب ايمان الباجي
الترقية في العمل
الترقية في العمل
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وطن- إن تأدية وظيفتك بكفاءة لا يعني أنك ستحصل على ترقية حتى وإن كنت تستحقها.

فالترقية ليست شيئًا يتم تقديمه بسهولة، عليك أن تربحها وأن يعرف مديرك أنك أنك ستكون مسؤولاً، وأن هذا المنصب الجديد سوف يناسب مهاراتك بشكل أفضل.

وإذا كنت تريد أن تتم ترقيتك قريبا، فتابع قراءة هذا التقرير الذي نشره موقع “hackspirit” واكتشف 8 عادات للموظفين الذين تتم ترقيتهم باستمرار في العمل.

يتحدثون دائما عن أهدافهم المهنية

الموظف المتحمس هو شخص إيجابي للغاية في الشركة.

الأشخاص الذين يحصلون على ترقية هم الأشخاص الذين يظهرون أنهم على استعداد لتحمل أكثر مسؤوليات
الترقية في العمل

قبل أن يبدأ الجزء الأكثر ازدحامًا من العام في مجال عملك، تحدث مع رئيسك وأخبره عن أهدافك المهنية.

اسأل نفسك هذه الأسئلة:
  • أين تريد ان تكون بعد ستة اشهر؟
  • ما المهام التي ترغب في القيام بها؟
  • هل تريد تحمل المزيد من المسؤولية؟

إذا كان لديك رئيس جيد في العمل، فسيكون سعيدا لأنك تقوم بأخذ زمام المبادرة لتحمل مسؤوليات أكبر، وسوف يساعدنك بالفعل في تحقيق تلك الأهداف.

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الأشخاص الذين يحصلون على ترقية هم الأشخاص الذين يظهرون دائما أنهم على استعداد لتحمل مسؤوليات أكثر.

يعملون ضمن فريق لتحقيق هدف

تعد القدرة على العمل ضمن فريق مهارة أساسية يجب امتلاكها إذا كنت ترغب في الترقية.

بشكل أساسي، يكشف هذا عن بعض أفضل صفاتك:

  • القدرة على الاستماع.
  • القدرة على التفاوض وإيجاد حل سلمي.
  • القدرة على إجراء محادثات صعبة.

وبالتأكيد سيتم ترقية هؤلاء الأشخاص الذين لديهم هذه الصفات أكثر بكثير من الأشخاص الذين لن يكونوا قادرين على العمل مع الآخرين.

يتسمون بالاتساق

الاتساق هو المفتاح في الحياة والعلاقات، ولكن بشكل خاص في العمل.

عليك أن تحافظ على قوة دافعة جيدة وتستمر في التفوق في أدائك في العمل، يتم ترقية أصحاب الأداء الأفضل بشكل متكرر لأن هؤاء الأشخاص يثقون في قدرتهم على إدارة عبء العمل الثقيل بشكل أفضل من أولئك الذين يتسمون بعدم الاتساق وعدم التوازن.

يتولون المسؤولية عند الحاجة

الأشخاص الذين تتم ترقيتهم لا يخافون من المسؤولية.

إذا كنت تريد النجاح في حياتك المهنية، فعليك أن تتعلم كيفية التعامل مع المواقف الصعبة.

يعتبر تولي المسؤولية إحدى الطرق لإخبار رئيسك وزملائك في العمل أنك شخص موثوق به، والأهم من ذلك أنك لست خائفًا من معالجة مشكلة ما بشكل مباشر.

يتحدثون بصراحة مع مديرهم

لن يعرف مديرك أنك تريد الترقية إذا لم تتحدث معه. إذا كنت ترغب في الحصول عليها، فتأكد من التحدث معه حول هذه المسألة مع ذكر أن هذا تحدٍ جيد تحب مواجهته. وهذا ما يفعله الأشخاص الذين تتم ترقيتهم باستمرار.

عليك أن تجعل نفسك مرئيا

إذا كنت تريد أن تتم ترقيتك، عليك أن تجعل نفسك مرئيًا. بعبارة أخرى، عليك أن تُظهر لرئيسك في العمل ولمديرك أنهم بحاجة إليك ولن ينجحوا على الأرجح بدونك.

على سبيل المثال، يمكنك حل مشاكل العملاء بشكل استباقي والتأكد من أن مديرك يعلم أنك تفعل ذلك.

يشجعون الأعضاء الآخرين في فريقهم

إذا كنت ترغب في الحصول على ترقية بسرعة، ساعد زملائك في العمل معهم.

الأشخاص الذين تتم ترقيتهم أكثر من غيرهم هم لاعبو فريق صادقون وجيدون. إنهم يحتفلون عندما ينجح الآخرون، وهم مهتمون حقًا بنمو فريقهم ونجاحه.

إن التصرف بهذه الطريقة يثبت أنك شخص مهني وتحترم ثقافة الشركة.

استمع إلى أفكار الآخرين، واعمل على حلول مختلفة، وحافظ على العمل الجماعي الجيد، وسيتم ترقيتك في أي وقت من الأوقات.

القدرة على العمل ضمن فريق تعد مهارة أساسية يجب امتلاكها إذا كنت ترغب في الترقية
العمل ضمن فريق

يفكرون بشكل أكبر

عندما يتعلق الأمر بالأهداف المهنية، فإن التفكير بشكل أكبر أمر لا بد منه. عليك أن تتذكر وأن الشركات لديها أهداف تتجاوز ما تفعله.

فكر في هذه الأهداف عندما تقترح حلولًا وأشياء جديدة للقيام بها وفكر في كيفية مساعدة الشركة على النمو على نطاق أوسع، ليس فقط في الوقت الحالي ولكن لمدة عشر سنوات قادمة، وستكون على الطريق الصحيح.

وإذا كنت ترغب في الترقية، فكن مستعدًا لتخصيص الكثير من الوقت لعملك. احضر مبكرًا، وقم بمهام صعبة، وسيلاحظ مديرك ذلك.

المصدرموقع "hackspirit"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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