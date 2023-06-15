الخميس, يونيو 15, 2023
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5 علامات تدل على استخدامك للشبكات الاجتماعية بطريقة غير صحية

"من المهم تذكير نفسك بأن ما تراه على وسائل التواصل الاجتماعي ليس واقعًا حقيقيًا"

كتب معالي بن عمر
مواقع التواصل الاجتماعي
مواقع التواصل الاجتماعي
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وطن-تعد وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية سواء كنت تستخدمها لإجراء اتصالات في العمل أو مواكبة أخبار العائلة والأصدقاء. وعلى الرغم من أنها قد تبدو طريقة عالمية ومرنة بالنسبة لمعظمنا للتواصل والترفيه عن أنفسنا، فإنه من السهل الانغماس لساعات في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي أو شراء أشياء بشكل قهري أو الإدمان على تتبع المشاهير، بحسب مجلّة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانية.

علامات تدل على أن استخدامك للشبكات الاجتماعية أصبح غير صحي

إذا كنت قلقًا بشأن استخدامك لوسائل التواصل الاجتماعي، فيما يلي 5 علامات تدل على أن استخدامك لوسائل التواصل الاجتماعي أصبح غير صحي.

أشياء يحتاج المراهقون إلى معرفتها عن وسائل التواصل الاجتماعي watanserb.com
بما انّ المراهقين يبدأون التواصل مع الشبكات الاجتماعية في وقت مبكر فمن الضروري توجيههم في جوانب معينة

تقديرك لذاتك يتراجع

غالبًا ما تعرض الشبكات الاجتماعية صورًا مفلترة ومعدلة للغاية للأصدقاء والغرباء على حد سواء. يُظهر الأشخاص فقط أبرز أحداث حياتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن رؤية إجازة أوروبيّة ساحرة لشخص ما أو منظر طاولة مُجمَّع بشكل مثالي أعدوه لقضاء الإجازات يمكن أن يجعلك تشعر بأنك أقلّ منهم.

لا حرج في رؤية أصدقائنا والمشاهير والفنانين الذين نحب متابعتهم، وهم ينشرون صورًا ذاتية على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن لا يجب أن تشعر بالدونية تجاههم نتيجة لذلك. يمكن أن تكون مواقع التواصل الاجتماعي، ضارة برفاهيتك إذا كان ما تراه على وسائل التواصل الاجتماعي يثيرك أو يجعلك تتفاعل بشكل سلبي.

من المهم تذكير نفسك بأن ما تراه على وسائل التواصل الاجتماعي ليس واقعًا حقيقيًا، وأخذ قسطًا من الراحة عندما تبدأ في الشعور بأن احترامك لذاتك يتراجع، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

مواجهة مشكلة في النوم

من الطبيعي أن يقوم الكثير منا بتصفح مواقع التواصل الاجتماعية، مثل: Instagram أو Facebook قبل النوم، ولكن يمكن أن تصبح مشكلة إذا أثرت سلبًا على جدول نومك.

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إذا كنت تواجه مشكلة في النوم بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، فهذا أحد أعراض الاستخدام الضار. وتشير صعوبة وضعه صامتًا قبل النوم أو الاستيقاظ في منتصف الليل لفحصه، إلى أنك معتاد على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير صحي.

تقترح جمعية النوم الوطنية وضع هاتفك بعيدًا عنك قبل النوم بـ 30 دقيقة على الأقل لضمان النوم بشكل جيّد، إذ تبعث الأجهزة الإلكترونية الضوء الأزرق الساطع الذي يراه عقلك على أنه ضوء الشمس، ما يخدعك لتأخير النوم ويبقيك مستيقظًا لفترة أطول مما تريد.

إن اختيار كتاب قبل النوم بدلاً من الشاشة سيفيد صحتك الجسدية والعقلية.

لا يبدو أنك توقف عن تصفح مواقع التواصل الاجتماعي

واحدة من العلامات الرئيسية على أن استخدامك لوسائل التواصل الاجتماعي أصبح غير صحي هو عندما لا يمكنك التوقف عن تفح الشبكات الاجتماعية، بقطع النظر عن مدى صعوبة محاولة تشتيت انتباهك.

تحدي مرئي على الشبكات الاجتماعية watanserb.com
تحدي مرئي على الشبكات الاجتماعية

أنت تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي أكثر مما ترى أشخاصًا حقيقيين

قد يكون الوقت قد حان لمراقبة استخدامك لوسائل التواصل الاجتماعي إذا كنت تستخدم الهاتف أو الكمبيوتر المحمول أكثر من التفاعل البشري الفعلي. مع اقتراب ذروة الوباء، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى التواصل ومشاركة تجاربك الإنسانية مع الآخرين.

قد تفقد عنصرًا حاسمًا في التواصل الاجتماعي الصحي إذا كنت لا تلاحق أصدقاءك شخصيًا كما اعتدت ، وبدلاً من ذلك تقوم فقط بمتابعة منشوراتهم عبر الإنترنت.

ربما حان الوقت للتحقق من نفسك للتأكد من أن استخدامك لوسائل التواصل الاجتماعي لا يقترب من كونه غير صحي إذا استبدلت الاتصال وجهاً لوجه.

يعد الانطوائي أمرًا واحدًا، ولكن إذا كنت تتجنب الاتصال البشري لصالح أجهزتك الإلكترونية ، فقد يكون الوقت قد حان للتراجع وتقييم علاقتك مع وسائل التواصل الاجتماعي.

علاقاتك سيئة

إذا كانت علاقاتك مع شريكك أو أصدقائك أو عائلتك تعاني ، فهذه علامة تحذير كبيرة على أنك كنت مرتبطًا بالشبكات الاجتماعية أكثر من ارتباطك بواقعك.

يمكن أن تعاني العلاقات من العواقب المدمرة لوسائل التواصل الاجتماعي. قد يعاني أقرب معارفك إذا اتهمك أحباؤك بقضاء وقت أطول على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من الوقت الذي تقضيه معهم.

في نهاية اليوم، لا يهم ما إذا كانت صديقتك قد نشرت صورة لزيها الجديد الرائع أو إذا كان الشخص الغريب الذي تتابعه في إجازة تكلفتها عالي، كما لن تكون وسائل التواصل الاجتماعي أبدًا مهمة مثل حياتك الخاصة.

الشبكات الاجتماعية
الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي ومشاكل النوم
المصدرلا فيدا لوثيدا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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