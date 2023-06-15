وزير الخارجية العُماني يكشف عن قرب توصل إيران والولايات المتحدة لاتفاق حول أمر هام!

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وطن- قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن إيران والولايات المتحدة على وشك الانتهاء من اتفاق بشأن إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين في طهران.

وأكد وزير الخارجية العماني في مقابلة مع موقع “المونيتور” الامريكي إنه يشعر بـ “الجدية” من جانب كل من واشنطن وطهران بينما يحاول المفاوضون إنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وافقت إيران بموجبه على كبح نشاطها النووي مقابل تخفيف العقوبات.

وكانت ثمانية عشر شهرا من المفاوضات المتقطعة قد انهارت في سبتمبر/أيلول الماضي بعد أن قال مسؤولون أمريكيون إن إيران قدمت مطالب جديدة تجاوزت نطاق الاتفاق الأصلي.

محتجزون أمريكيون في إيران معرضون للخطر

ونتيجة لهذا التوقف في المفاوضات، يتعرض للخطر مصير الأمريكيين سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز المسجونين في سجن إيفين سيئ السمعة بطهران بتهم تجسس تقول الولايات المتحدة إنها لا أساس لها من الصحة، في وقت يقول فيه محللون إنه من غير المرجح أن تتوصل إدارة بايدن إلى أي اتفاق نووي دون ضمان إطلاق سراحهم أولاً.

وكجزء من الاتفاق ، تسعى إيران للإفراج عن أصول إيرانية بمليارات الدولارات مجمدة في بنوك كورية جنوبية بموجب العقوبات الأمريكية، حيث ستسمح الآلية المقترحة لإيران بالوصول إلى هذه الأموال للأغراض الإنسانية فقط، وقد لعبت أطراف ثالثة ، بما في ذلك سلطنة عُمان وقطر والمملكة المتحدة ، دورًا في أوقات مختلفة في تسهيل تلك المناقشات.

مسألة فنية فقط

وقال “البوسعيدي” عن اتفاق سجناء محتمل: “أستطيع أن أقول إنهم قريبون”. “ربما تكون هذه مسألة فنية.”

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وعن الأموال المجمدة، قال “إنهم بحاجة إلى إطار زمني لكيفية تنسيق ذلك”. “أعتقد أنهم يكفون هذه الأشياء.”

سلطنة عمان استضافت مفاوضات أمريكية-إيرانية مؤخرا

وبحسب “المونيتور”، فإن سلطنة عمان ، التي عملت كقناة خلفية للاتفاق النووي لعام 2015 ، كانت مؤخرًا مكانًا لإجراء محادثات غير مباشرة بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين، وفقًا لعدة مصادر مطلعة على هذا الجهد، في حين أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين ، التقارير التي تفيد بأن مسقط استضافت المناقشات ، مضيفة أنها “لم تكن سرية”.

ولم يؤكد “البوسعيدي” توسط سلطنة عمان ، لكنه قال إن بلاده “عرضت بحسن نية مكاتبنا لمساعدة الجانبين ، سواء كان ذلك هنا أو في أي مكان آخر”.

مصدر أوروبي يؤكد صحة ما اعلنه البوسعيدي

من جانبه، قال دبلوماسي أوروبي مطلع على المحادثات إن صفقة الأسرى “وشيكة”، في حين قال متحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة : “هذه الجولة من تبادل الأسرى كانت على جدول الأعمال لأكثر من عامين ونحن الآن ، أكثر من أي وقت مضى ، أقرب إلى التوصل إلى اتفاق”.

حراك دبلوماسي كبير مهد لهذه الخطوة

ونوه الموقع الأمريكي إلى أن ما أثار التكهنات حول قرب الإفراج عن المعتقلين، هو موجة من النشاط الدبلوماسي في الأسابيع الأخيرة ، بما في ذلك اجتماع يوم الاثنين في أبو ظبي بين كبير المفاوضين النوويين الإيراني علي باقري خان والمديرين السياسيين من الموقعين الأوروبيين على الاتفاق النووي.

كما زار السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد العاصمة الإيرانية في أواخر مايو / أيار ، بعد وقت قصير من إطلاق طهران سراح عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فاندكاستيل في صفقة تبادل سجناء سهلتها مسقط، كما أنه بعد أيام من زيارة السلطان هيثم بن طارق ، أطلقت إيران سراح دنماركي واثنين من النمساويين في صفقة ورد أن عُمان ساعدت في التوسط فيها.

الولايات المتحدة لإيران بالوصول إلى 2.7 مليار دولار

وفيما اعتبره البعض محاولة لتهدئة التوترات ، وافقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على وصول إيران إلى ما يقرب من 2.7 مليار دولار من ديون الغاز والكهرباء المستحقة على العراق.

وقللت وزارة الخارجية من أهمية القرار ووصفته بأنه تصريح روتيني “للمعاملات الإنسانية وغيرها من المعاملات غير الخاضعة للعقوبات”.

وقال البوسعيدي ، الأربعاء ، إن هناك “أجواء إيجابية” تحيط بالملف النووي ، مضيفا أن مسقط تعتقد أن القيادة الإيرانية جادة في التوصل إلى اتفاق.

وأضاف: “طالما أن الجانب الآخر يرد بالمثل بحسن نية ، فإنهم على استعداد للقيام بذلك”.