الخميس, يونيو 15, 2023
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نسرين طافش في وصلة رقص مثيرة بفستان أحمر ناري (فيديو)

وقفت الفنانة السورية نسرين طافش أمام الكاميرا ورقصت على أغنية "أيوا جاي" للفنان عمرو دياب

كتب رفيف عبدالله
نسرين طافش في وصلة رقص مثيرة بفستان أحمر ناري (فيديو)
نسرين طافش
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وطن- شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها، وصلة الرقص العفوية التي أدتها على إحدى أغنيات الفنان المصري عمرو دياب.

“شوف البت دي جامده ازاي”

وظهرت نسرين طافش بالفيديو الذي نشرته عبر خاصية القصص المصورة على “انستجرام“، وهي ترتدي فستان سهرة أحمر بأكمام، يلتصق بجسدها.

ووقفت الفنانة السورية أمام الكاميرا، ورقصت على أغنية “أيوا جاي” للفنان عمرو دياب.وتعمدت تحريك مؤخرتها بطريقة مثيرة.

في سياق آخر، عادت نسرين طافش للجرأة مع زوجها شريف شرقاوي، منذ عودتهما معاً.

كؤوس خمر على الطائرة

واثارت نسرين طافش استياءً واسعاً لدى المتابعين، حين ظهرت مع زوجها وهما يستعرضان كأسين من الخمر على متن الطائرة.

وفي صورةٍ ثانية، ظهر نسرين وزوجـها وهما يخرجان لسانيهما بطريقةٍ وصفها الجمهور بأنها جريئة و”قليلة ذوق”. حسب تعبير متابعين

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ويعتبر هذا أحدث ظهور للفنانة نسرين طافش وشريف شرقاوي بعدما أعلنت العودة إليه، عقب انفصال دام ستة أشهر.

كما سبق أن ظهرت نسرين في أحضان زوجها مرتديةً فستاناً قصيرا، وهو يراقصها .

طلاق نسرين

إعلان طلاق نسرين طافش لم يكن مباشراً، وبعد تكهنات عدة، خرجت الفنانة عن صمتها بالصريح.

وكتبت حينها عبر خاصية الستوري: “صباح الورد يا حلوين. بالنسبة لتكرار خبر طلاقي، يعني كم المسجات اللي وصلتني. وشي عم يسأل ليش رجعتو لبعض، ومن بعدها رجعتو طلقتوا”.

وأوضحت نسرين: “يعني كل شهر لازم أعلن عن طلاقي لتتأكدوا إني ما رجعت؟”

كما تابعت: “أنا أعلنت انفصالي من 3 شهور بدون ذكر أي تفاصيل. ومن وقتها ما رجعنا لبعض لنرجع نطلق من جديد”.

وختمت نسرين: “هو لازم كل شهر يتكرر خبر الطلاق لتخلص السنة مثلا؟ ولا في تمديد لـ2023؟”

نور روحي

وقبل ذلك، نشر شريف شرقاوي، زوج الفنانة السورية، صورةً لها عبر خاصية الستوري على “انستجرام”، وقال: “هي نور روحي، هي المكان الذي ينفتح فيه قلبي ويتوقف عقلي”.

بينما تابع: “أنا محظوظ بامتلاكها، لقد أحببتها دائمًا وسأحبها وأحميها إلى الأبد.. ليبارك الله هذا الاتحاد، هذا الحب، لأنه دائمًا ما يكون مرتبطًا ومحميًا”.

فنياً، يُعرَض حالياً لنسرين في دور السينما، فيلم “أخي فوق الشجرة”، من بطولتها إلى جانب رامز جلال، تارا عماد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، دينا محسن الشهيرة بـ”ويزو”.

والفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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