الخميس, يونيو 15, 2023
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مشهد مخيف للسماء وفزع الطيور.. إعصار بيبارجوي يثير رعب الباكستانيين

إعصار بيبارجوي يضرب الهند وباكستان ويهدد عشرات الملايين، وإجلاء نحو 150 ألف شخص

كتب فهمي الورغمي
اعصار بيبارجوي يضرب باكستان
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وطن – في مشهد مخيف ومُفزع، بدأت تظهر بعض تأثيرات إعصار بيبارجوي على مدينة كراتشي الباكستانية، حيث تحولت السماء إلى لون رمادي داكن وسُمعت أصوات الرعد والبرق.

وذلك حسب ما أظهرته مقاطع فيديو وثقها نشطاء باكستانيون وتناقلتها صفحات بتويتر.

بيباري جوي ومشاهد مخيفة من كراتشي

وقد أعلنت السلطات حالة الطوارئ في المدينة وحذرت المواطنين من الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى، خاصة في المناطق الساحلية التي تواجه خطر الفيضانات والأمواج العالية.

وأوضحت الأرصاد الجوية الباكاستانية، في بيان تفصيلي عن الإعصار على موقعها الرسمي، إن إعصار بيبارجوي هو أقوى إعصار يضرب المنطقة منذ عام 1999.

ولفتت إلى أنه يتحرك بسرعة 150 كيلومترا في الساعة، نحو سواحل باكستان والهند، ومن المتوقع أن يصل إلى ذروته في الساعات القادمة.

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وأضافوا أن هذا الإعصار قد يسبب أضرارا جسيمة للبنية التحتية والزراعة والحياة البشرية والحيوانية في المناطق المتأثرة به .

وفي الأثناء، يُخيم التوتر والحذر الاستباقي على المدن الساحلية في سلطنة عمان، وتُواصل الأرصاد العمانية من جانبها، نشر آخر التحديثات الجوية في علاقة بإعصار بيبارجوي، أولا بأول.

هل يضرب بيبارجوي سلطنة عمان؟

ويأتي هذا وسط ترقب حذر يسود الرأي العام في السلطنة من تحول إعصار نحو السواحل المحلية.

تشير أحدث التوقعات التي نشرها مركز الأرصاد الجوية العمانية، عبر صفحته الرسمية على تويتر، في حدود الساعة (2:10)مساءً، أن أجواء السلطنة تشهد تشكلا للغيوم مع تساقط الرذاذ على سواحل وجبال ظفار.

يتزامن ذلك مع استمرار تدفق السحب العالية والمتوسطة على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، بداية تشكل السحب على جبال الحجر الأوسط والشرقي مع فرص توسعها لاحقاً وفرص لأمطار متفرقة.

وعلى غرار جهات الرصد الرسمية، يُتابع العمانيون أولا بأول تطورات الحالة المدارية في الدول المُطلة على بحر العرب (وتشمل على غرار سلطنة عُمان، اليمن وإيران وباكستان والهند والصومال وحتّى أرخبيل المالديف).

ويترقب الشعب العماني، وكذلك المقيمون في السلطنة، بكل حذر تطورات إعصار بيبارجوي، وسط متابعة متواصلة لتحذيرات السلطات المعنية بداية من الابتعاد عن المناطق الشاطئية، وصولا إلى أخذ الحيطة والحذر في المناطق القريبة من مجاري الأودية والجبال خوفا من حدوث سيول فيضية بطريقة مفاجئة.

المصدرالأرصاد الجوية الباكاستانية + الأرصاد العمانية - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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