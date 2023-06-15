الخميس, يونيو 15, 2023
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رياضة

قضيّ الأمر.. مبابي يحسم قراره بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

مبابي يريد البقاء مع باريس سان جيرمان الموسم المقبل مع رفضه الموافقة على تمديد عقده حتى صيف 2025.

كتب فارس أبو شيحة
مبابي ومستقبله مع باريس سان جيرمان
مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان
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وطن- حسم النجم الفرنسي كيليان مبابي الهداف التاريخي لنادي باريس سان جيرمان، بشأن مستقبله في البقاء أو الرحيل هذا الصيف عن النادي الباريسي.

وأكد مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، على بقائه مع نادي باريس سان جيرمان (البي أس جي) الموسم المقبل، مع رفض اللاعب الحديث. بشأن تفعيل تمديد عقده إلى ما بعد صيف 2024.

قرار مبابي بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

وكان الفرنسي مبابي قد أثار الجدل الواسع عبر وسائل الإعلام المختلفة، بعد تسريب الرسالة التي وجهها إلى إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي أكد فيها لإدارة النادي بأنه لن يفعل خيار تمديد عقده.

ورد مبابي في المؤتمر الصحفي بشأن الرسالة التي أرسلها إلى إدارة باريس سان جيرمان بشأن عقده، الخميس، قائلاً: ” لقد سبق أن أجبت، وقلت إن هدفي هو الاستمرار والبقاء في النادي الموسم المقبل. إنه خياري الوحيد”.

الفرنسي مبابي
الفرنسي مبابي

كما وواصل مبابي حديثه، ” ” لم أكن أعتقد أن أي رسالة يمكن أن تقتل أو تسيء إلى أي شخص”.

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بيع مبابي هذا الصيف

وعلق لاعب باريس سان جيرمان مبابي على فكرة بيعه هذا الصيف. بعد رفضه تمديد عقده لعام آخر إضافي، ” لا، ليس هناك ما يصدمني..”.

ويشارك كيليان مبابي مع منتخب فرنسا (الديوك)، في تصفيات بطولة اليورو 2024، حيث سيلتقي أمام جبل طارق، الجمعة، على ملعب (ألغارفي) في دولة البرتغال.

وكان ريال مدريد الصيف الماضي من التوقيع مع الفرنسي كيليان مبابي، إلا أن اللاعب تحت فضل البقاء مع النادي الباريسي حتى صيف 2025.

كيليان مبابي
كيليان مبابي

يذكر بأن عقد مبابي صاحب ال24 عاماً مع نادي باريس سان جيرمان، سينتهي مع ختام الموسم القادم. مع خيار اللاعب بالموافقة أو رفض تمديد عقده لموسم آخر إضافي.

المصدروطن + مصادر بحثية متعددة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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