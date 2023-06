قضيّ الأمر.. مبابي يحسم قراره بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

- Advertisement -

وطن- حسم النجم الفرنسي كيليان مبابي الهداف التاريخي لنادي باريس سان جيرمان، بشأن مستقبله في البقاء أو الرحيل هذا الصيف عن النادي الباريسي.

وأكد مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، على بقائه مع نادي باريس سان جيرمان (البي أس جي) الموسم المقبل، مع رفض اللاعب الحديث. بشأن تفعيل تمديد عقده إلى ما بعد صيف 2024.

وكان الفرنسي مبابي قد أثار الجدل الواسع عبر وسائل الإعلام المختلفة، بعد تسريب الرسالة التي وجهها إلى إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي أكد فيها لإدارة النادي بأنه لن يفعل خيار تمديد عقده.

🚨 Kylian Mbappé confirms his letter to tell PSG he won’t sign until June 2025: “I just sent a letter but it was time ago, not during the international break”.

“No need to explain why. I have my own reasons”.

“My only option now is staying at PSG, I already said that”. pic.twitter.com/kPGrryGITj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2023