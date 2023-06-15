قضيّ الأمر.. مبابي يحسم قراره بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

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وطن- حسم النجم الفرنسي كيليان مبابي الهداف التاريخي لنادي باريس سان جيرمان، بشأن مستقبله في البقاء أو الرحيل هذا الصيف عن النادي الباريسي.

وأكد مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، على بقائه مع نادي باريس سان جيرمان (البي أس جي) الموسم المقبل، مع رفض اللاعب الحديث. بشأن تفعيل تمديد عقده إلى ما بعد صيف 2024.

قرار مبابي بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

وكان الفرنسي مبابي قد أثار الجدل الواسع عبر وسائل الإعلام المختلفة، بعد تسريب الرسالة التي وجهها إلى إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي أكد فيها لإدارة النادي بأنه لن يفعل خيار تمديد عقده.

🚨 Kylian Mbappé confirms his letter to tell PSG he won’t sign until June 2025: “I just sent a letter but it was time ago, not during the international break”. “No need to explain why. I have my own reasons”. “My only option now is staying at PSG, I already said that”. pic.twitter.com/kPGrryGITj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2023

ورد مبابي في المؤتمر الصحفي بشأن الرسالة التي أرسلها إلى إدارة باريس سان جيرمان بشأن عقده، الخميس، قائلاً: ” لقد سبق أن أجبت، وقلت إن هدفي هو الاستمرار والبقاء في النادي الموسم المقبل. إنه خياري الوحيد”.

كما وواصل مبابي حديثه، ” ” لم أكن أعتقد أن أي رسالة يمكن أن تقتل أو تسيء إلى أي شخص”.

🚨 Kylian Mbappé: “Explain why I plan to stay without renewing? Guys, there's nothing to explain”. “People can talk, criticize… I know why I do what I do and why I say what I say. People don't have all the information”. pic.twitter.com/3BFhdkLQl1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2023

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بيع مبابي هذا الصيف

وعلق لاعب باريس سان جيرمان مبابي على فكرة بيعه هذا الصيف. بعد رفضه تمديد عقده لعام آخر إضافي، ” لا، ليس هناك ما يصدمني..”.

ويشارك كيليان مبابي مع منتخب فرنسا (الديوك)، في تصفيات بطولة اليورو 2024، حيث سيلتقي أمام جبل طارق، الجمعة، على ملعب (ألغارفي) في دولة البرتغال.

Le dernier entraînement avant de quitter Clairefontaine ! pic.twitter.com/pkdkNyhxP2 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 15, 2023

وكان ريال مدريد الصيف الماضي من التوقيع مع الفرنسي كيليان مبابي، إلا أن اللاعب تحت فضل البقاء مع النادي الباريسي حتى صيف 2025.

يذكر بأن عقد مبابي صاحب ال24 عاماً مع نادي باريس سان جيرمان، سينتهي مع ختام الموسم القادم. مع خيار اللاعب بالموافقة أو رفض تمديد عقده لموسم آخر إضافي.