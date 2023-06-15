فيديو رقص ساخن لصاحبة الفستان الأزرق.. ما مصير ملتقطه؟

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وطن – شهدت وسائل التواصل الاجتماع حالة من الجدل في مصر خلال الأيام الماضية، بعد تداول فيديو لفتاة ترقص في فرح بطريقة اعتبرها البعض مثيرة للاستفزاز فيما تعاطف آخرون من الفتاة التي اشتهرت بلقب “صاحبة الفستان الأزرق”.

معتبرين أن تصويرها بلا إذنها جريمة يعاقب عليها القانون وخاصة أن “فيديو سيدة الفستان الأزرق”، وصل إلى زوجها وأفضى إلى الطلاق بينهما.

وكانت «ياسمين» التي باتت تعرف بلقب سيدة الفستان الأزرق، قد روت في مقطع فيديو متداول تفاصيل مشاجرتها مع زوجها، مؤكدة أنها لم تكن تعلم أن هناك شخصاً يصورها، وطالبت رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحذف الفيديو حتى لا تتطور الخلافات بينها وبين زوجها.

رقص صاحبة الفستان الأزرق دمر حياتها

وكشفت ياسمين أنها حررت محضرًا في قسم الشرطة ضد مصور الفيديو الذي لم يكشف عن اسمه أو هويته بتهمة انتهاك خصوصيتها، ونشر فيديو الرقص على صفحته الشخصية بهدف تحقيق مشاهدات كبيرة على حساب سمعتها وحياتها الشخصية.

عقوبة التصوير دون إذن

ووفق القانون المصري لا يجوز نشر أي صورة التقطت لشخص إلا بإذنه ولكن استثناء من ذلك يجوز النشر متى كان الشخص ذا صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام.

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وبشرط ألا يرتب على عرض الصورة مساس بشرفه أو بسمعته أو اعتباره وأن مخالفة ذلك جريمة ولو كان الالتقاط فى مكان عام برضا الشخص طالما لم يوافق على هذا النشر.

المساس بالشرف

وتستند قضية تصوير ياسمين (صاحبة الفستان الأزرق) بدون إذنها لنص المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، أنه لا يحق لمن قام بعمل صورة لأخر ان ينشر أو بعرض أو يوزع أصلها أو نسخا منها دون إذنه أو إذن من في الصورة جميعا ما لم يتفق على خلافة.

وكل من التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيًا كانت الطريقة، سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة، فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة.

العقوبة المتوقعة لمصور فيديو رقص صاحبة الفستان الأزرق

وطبقا للمواد 309 مكررا عقوبات وما بعدها،: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص”، وتمتد العقوبة لكل من سهل أو أذاع أو شارك في نشر الصور، ويعاقب بالحبس.

وكانت “نهاد أبو القمصان” عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان قد عرضت التطوع للدفاع عن ياسمين “صاحبة الفستان الأزرق”.

وقالت في كلمة مصورة على صفحتها بفيسبوك: «البنت من طبقة بسيطة ومش هتعرف تجب حقها، بس لو جاتلي هعملها بلاغات عشان أأدب فئران الإنترنت».

وأضافت أبو القمصان: «اللي إتعمل في ياسمين جريمة وتحرش وقلة أدب، وعقوبته توصل إلى 5 سنين سجن».