الخميس, يونيو 15, 2023
الرئيسيةحياتنافيديو رقص ساخن لصاحبة الفستان الأزرق.. ما مصير ملتقطه؟
حياتنا

فيديو رقص ساخن لصاحبة الفستان الأزرق.. ما مصير ملتقطه؟

وفق القانون المصري لا يجوز نشر أي صورة التقطت لشخص إلا بإذنه، ولكن استثناء من ذلك يجوز النشر متى كان الشخص ذا صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية

كتب خالد الأحمد
رقص صاحبة الفستان الأزرق
رقص صاحبة الفستان الأزرق حديث المصريين
- Advertisement -

وطن – شهدت وسائل التواصل الاجتماع حالة من الجدل في مصر خلال الأيام الماضية، بعد تداول فيديو لفتاة ترقص في فرح بطريقة اعتبرها البعض مثيرة للاستفزاز فيما تعاطف آخرون من الفتاة التي اشتهرت بلقب “صاحبة الفستان الأزرق”.

معتبرين أن تصويرها بلا إذنها جريمة يعاقب عليها القانون وخاصة أن “فيديو سيدة الفستان الأزرق”، وصل إلى زوجها وأفضى إلى الطلاق بينهما.

وكانت «ياسمين» التي باتت تعرف بلقب سيدة الفستان الأزرق، قد روت في مقطع فيديو متداول تفاصيل مشاجرتها مع زوجها، مؤكدة أنها لم تكن تعلم أن هناك شخصاً يصورها، وطالبت رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحذف الفيديو حتى لا تتطور الخلافات بينها وبين زوجها.

رقص صاحبة الفستان الأزرق دمر حياتها

وكشفت ياسمين أنها حررت محضرًا في قسم الشرطة ضد مصور الفيديو الذي لم يكشف عن اسمه أو هويته بتهمة انتهاك خصوصيتها، ونشر فيديو الرقص على صفحته الشخصية بهدف تحقيق مشاهدات كبيرة على حساب سمعتها وحياتها الشخصية.

عقوبة التصوير دون إذن

ووفق القانون المصري لا يجوز نشر أي صورة التقطت لشخص إلا بإذنه ولكن استثناء من ذلك يجوز النشر متى كان الشخص ذا صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام.

- Advertisement -

وبشرط ألا يرتب على عرض الصورة مساس بشرفه أو بسمعته أو اعتباره وأن مخالفة ذلك جريمة ولو كان الالتقاط فى مكان عام برضا الشخص طالما لم يوافق على هذا النشر.

المساس بالشرف

وتستند قضية تصوير ياسمين (صاحبة الفستان الأزرق) بدون إذنها لنص المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، أنه لا يحق لمن قام بعمل صورة لأخر ان ينشر أو بعرض أو يوزع أصلها أو نسخا منها دون إذنه أو إذن من في الصورة جميعا ما لم يتفق على خلافة.

وكل من التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيًا كانت الطريقة، سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة، فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة.

العقوبة المتوقعة لمصور فيديو رقص صاحبة الفستان الأزرق

وطبقا للمواد 309 مكررا عقوبات وما بعدها،: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص”، وتمتد العقوبة لكل من سهل أو أذاع أو شارك في نشر الصور، ويعاقب بالحبس.

وكانت “نهاد أبو القمصان” عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان قد عرضت التطوع للدفاع عن ياسمين “صاحبة الفستان الأزرق”.

وقالت في كلمة مصورة على صفحتها بفيسبوك: «البنت من طبقة بسيطة ومش هتعرف تجب حقها، بس لو جاتلي هعملها بلاغات عشان أأدب فئران الإنترنت».

وأضافت أبو القمصان: «اللي إتعمل في ياسمين جريمة وتحرش وقلة أدب، وعقوبته توصل إلى 5 سنين سجن».

المصدرتويتر + فيسبوك + يوتيوب + قانون حماية حقوق الملكية الفكرية - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

اقرأ أيضاً

الهدهد

تداول صور توثق لحظة إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف.. ما حقيقتها؟

الهدهد

وفاة عشيقة الملك فاروق الإيطالية عن عمر 87 عاماً.. ماذا تعرف عن علاقتهما؟!

اقتصاد

قطر تجري محادثات للاستحواذ على نسبة كبيرة من أقدم 7 فنادق في مصر!.. تعرف عليها

تقارير

بعد السعودية.. قد تكون إيران في طريقها للتصالح مع أقدم عدو عربي لها

الهدهد

التعويم وسعر الدولار يخرج السيسي عن شعوره على الهواء (فيديو)

الهدهد

فيديو رقص صاحبة الفستان الأزرق.. حديث المصريين وتسبب بطلاقها

الهدهد

انهار تماما.. وصية قاتل نيرة أشرف قبل إعدامه وآخر كلماته (فيديو)

الهدهد

شاهد هدية قدمها معارض مصري لـ أمير قطر وهكذا كان رد فعله (فيديو)

الهدهد

فلاح لـ السيسي:”لديك قلب أسد وأنت اختيار الله وليس اختيار شعب” (فيديو)

الهدهد

فيديو صادم لتسابق المصريين على شراء السجائر وأزمة عاصفة

الهدهد

صادم.. هذا ما تم العثور عليه في معدة سمكة القرش قاتلة السائح الروسي في الغردقة!

الهدهد

بالساعة والدقيقة.. تسلسل زمني لهجوم الحدود المصرية الإسرائيلية بعد انتهاء التحقيق

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

في الكويت أم دبي؟.. إيحاءات جنسية وفيديو خادش فجر الجدل (شاهد)

المثيرة “بيونسيه” تسببت بكارثة اقتصادية في السويد.. لن تصدق ما حدث

بعد عقود من العسل.. العلاقات الأمريكية السعودية مهددة “وقابلة للكسر”

اغتصاب وجنس حرام داخل البرلمان الأسترالي.. نائبة تنهار باكية (شاهد)

جاسم بن حمد يتفوق.. قطر على أعتاب حسم صفقة مانشستر يونايتد

كيف اشترت السعودية العالم؟

هل يضرب إعصار بيبارجوي سلطنة عمان؟.. الأرصاد العمانية تحسم الجدل

بصالة الشرف الكبرى.. هكذا تم استقبال أمير قطر في العراق (شاهد)

تداول صور توثق لحظة إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف.. ما حقيقتها؟

ليست قصة روميو وجوليت.. من هما بطلا أطول قصة حب في التاريخ؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC